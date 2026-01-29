Đình Bắc nói gì khi được so sánh với Quang Hải?

Sau hành trình ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 với tấm Huy chương Đồng lịch sử, Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những cái tên sáng nhất của U23 Việt Nam. Với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, chân sút sinh năm 2004 không chỉ góp công lớn vào thành tích chung của toàn đội mà còn xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Chứng kiến phong độ chói sáng này, nhiều người hâm mộ đã đặt anh lên bàn cân so sánh với Nguyễn Quang Hải, biểu tượng của thế hệ Thường Châu 2018. Tuy nhiên, trả lời trước truyền thông, Đình Bắc khẳng định: "Sự so sánh giữa tôi với anh Quang Hải là khập khiễng. Anh Hải là hình mẫu lý tưởng để tôi học hỏi và bản thân tôi luôn dành cho anh sự tôn trọng rất lớn".

Tiền đạo trẻ nhấn mạnh rằng mỗi thế hệ, mỗi thời điểm đều có những mục tiêu riêng và điều quan trọng nhất vẫn là cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo thay vì những con số cá nhân.

Đình Bắc dành sự tôn trọng cho đàn anh Quang Hải (Ảnh: FBNV)

Thử thách tại CLB và mục tiêu phía trước

Dù thăng hoa trong màu áo đội tuyển trẻ, Đình Bắc vẫn rất tỉnh táo khi nhìn lại thực tế tại cấp độ CLB. Trong hai mùa giải khoác áo Công an Hà Nội (CAHN), anh mới chỉ có duy nhất 1 pha lập công sau 24 lần ra sân. Những chấn thương dai dẳng đã khiến tiền đạo gốc Nghệ An chưa thể tìm lại bản năng sát thủ tại sân chơi V.League.

Ý thức được điều này, Đình Bắc xác định giai đoạn tới sẽ là thử thách cực đại để anh cạnh tranh suất đá chính, nhất là khi CAHN đang phải dàn sức trên nhiều đấu trường như V.League và AFC Champions League Two.

"Tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định mình trong đội hình nhiều ngôi sao của CLB", Bắc chia sẻ.

Ngay sau khi cùng U23 Việt Nam trở về trong vòng tay người hâm mộ tại sân bay Nội Bài, Đình Bắc đã lên đường về quê nhà Hưng Nguyên (Nghệ An) để sum họp cùng gia đình. Để tri ân tình cảm của bà con, lối xóm, những người đã luôn dõi theo và tiếp lửa tinh thần suốt hành trình vừa qua, gia đình tiền đạo này dự kiến tổ chức một bữa tiệc tri ân ấm cúng với quy mô 180 mâm cỗ. Đây không chỉ là dịp để mừng công mà còn là khoảng nghỉ quý giá giúp "sát thủ trẻ" nạp lại năng lượng trước khi bước vào những mục tiêu quan trọng tiếp theo của bóng đá Việt Nam.