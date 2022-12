Rộ nghi vấn V (BTS) hẹn hò "nàng thơ của Lee Min Ho" Kim Go Eun

Nhất cử nhất động của các ngôi sao trên MXH đều được các fan để ý từng ly từng tí. Bởi thế mới đây, khi V (BTS) có động thái tương tác với hình ảnh của Kim Go Eun, netizen đã xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa 2 ngôi sao.

Cụ thể, studio của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hong Jang Hyun đã công bố bộ ảnh hợp tác với nữ diễn viên Kim Go Eun trên Instagram. Mỹ nhân phim Goblin xuất hiện vô cùng tự nhiên và phóng khoáng, khoe vẻ đẹp rạng rỡ đời thường. Tuy nhiên, thay vì chú ý vào nhan sắc của Kim Go Eun, netizen lại để ý thấy chi tiết V đã "thả tim" loạt ảnh này. Ai cũng tò mò nam idol nhà HYBE chỉ đơn thuần là thể hiện sự ủng hộ với nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh, hay có mối quan hệ thân thiết và thậm chí là hẹn hò với Kim Go Eun.

V ấn thích bài đăng toàn ảnh của Kim Go Eun, làm dấy lên tin đồn hẹn hò

Ai cũng tò mò về mối quan hệ thực sự của V và Kim Go Eun

Tuy loạt ảnh chụp Kim Go Eun mà V ấn thích không được đăng tải trên Instagram của chính nữ diễn viên, nhưng cư dân mạng vẫn tò mò liệu 2 ngôi sao có quen biết không. Ngay lập tức, người hâm mộ phát hiện ra Kim Go Eun và V có điểm chung là đều thân thiết với các thành viên BLACKPINK.

V là "bạn trai tin đồn" của Jennie còn Kim Go Eun là bạn thân của Rosé. Bởi vậy, cả 2 đều được mời tham dự buổi nghe thử album riêng tư của nhóm nữ nhà YG. Rất có thể V và Kim Go Eun đã gặp nhau ở bữa tiệc này.



Ngoài ra còn có khả năng V chỉ thân với nhiếp ảnh gia của bộ ảnh này nên mới nhấn like ủng hộ chứ không hề có tình ý hay mối quan hệ gì với Kim Go Eun.



V và Kim Go Eun đều được mời đến buổi nghe thử album của BLACKPINK

Gần đây, Kim Go Eun vừa vướng vào tin đồn tình ái với đội trưởng đội tuyển bóng đá Hàn Quốc - Son Heung Min. Ngay lập tức, cô phải lên tiếng phủ nhận tin hẹn hò và khẳng định không hề quen biết cầu thủ nổi tiếng. Về phần V, nam idol toàn cầu được cho là đang hẹn hò với Jennie (BLACKPINK) sau khi loạt ảnh thân mật của cặp đôi bị "khui".



Kim Go Eun vừa vướng tin đồn hẹn hò với Son Heung Min

V và Jennie là cặp đôi tin đồn nổi tiếng Kpop

Nguồn: Allkpop