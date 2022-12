100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2022: Bất ngờ nam idol cùng "Siêu nhân" tranh No.1, V (BTS) - Tiêu Chiến tuột hạng không phanh

Trong lần đầu xuất hiện ở top 100, nam idol Hong Kong - Keung To đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 5. Keung To vừa là thành viên nổi nhất nhóm nhạc Mirror, vừa là ca sĩ solo dẫn đầu làn sóng Canto pop những năm gần đây. Keung To sở hữu ngoại hình lạnh lùng, điển trai đúng chuẩn idol