5 couple chấn động nhất châu Á 2022: Jennie - V (BTS) và Park Min Young ngập trong tranh cãi, bất ngờ nhất đôi Friend Zone

Showbiz châu Á luôn thay đổi, biến chuyển không ngừng. Trong năm 2022, làng giải trí châu Á đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt cặp đôi mới. 5 cặp đôi trong danh sách được xem là đã gây bùng nổ nhất năm. Họ đều có địa vị cao trong showbiz, sở hữu lượng fan khổng lồ và tầm ảnh hưởng sâu rộng trên mạng xã hội.

Baifern Pimchanok - Nine Naphat: Cặp đôi viên mãn nhất

Baifern Pimchanok và Nine Naphat lần đầu hợp tác trong Yêu Nhầm Bạn Thân, nhanh chóng trở thành cặp đôi Tbiz được "đẩy thuyền" nhiệt liệt. Vào năm 2021, họ hợp tác lần 2 trong tác phẩm Sợi Dây Hoàng Lan.

Họ 2 lần hợp tác cùng nhau trên màn ảnh trước khi công khai mối quan hệ ngoài đời thật

Sau 2 lần bén duyên trên màn ảnh, mối quan hệ giữa Baifern và Nine ở ngoài đời có những bước tiến đáng kể. Họ lộ nhiều khoảnh khắc thân mật trong hậu trường, tại các sự kiện khác nhau. Trong sự kiện tuyên truyền cho Sợi Dây Hoàng Lan hồi đầu năm nay, mẹ Nine còn tích cực "ship" anh và Baifern.



Trước khi công khai, cặp đôi nhiều lần thể hiện tình cảm, sự quan tâm dành cho đối phương tại hậu trường và các sự kiện

Mẹ Nine cũng tích cực vun vén cho cặp đôi tại sự kiện tuyên truyền của phim Sợi Dây Hoàng Lan

Và cái ngày người hâm mộ luôn mong đợi cuối cùng cũng đã đến! Vào ngày 29/11 năm nay, Thairath đưa tin, Nine thừa nhận cùng Baifern đã chính thức bước qua ranh giới tình bạn và tiến tới giai đoạn yêu đương. Được biết, Nine trước đó đã công khai tuyên bố tỏ tình với Baifern và đợi câu trả lời của nàng.

Tại sự kiện triển lãm Motor Expo 2022 sau đó không lâu, Baifern cuối cùng cũng hạnh phúc chia sẻ về chuyện tình cảm giữa mình với Nine: "Tôi biết ơn anh ấy khi đã luôn coi trọng tôi như vậy. Và 1 mối quan hệ mới đã bắt đầu khi anh ấy thú nhận về tình cảm của mình dành cho tôi".

Đáng nói, cặp đôi này được cả châu Á ủng hộ nhiệt tình đến mức tin tức công khai hẹn hò của họ gây rung chuyển tất cả nền tảng MXH và kênh truyền thông. Ai ai cũng mừng và ủng hộ khi Baifern nhận lời yêu của Nine.

Người đẹp đình đám hạnh phúc chia sẻ về bạn trai tại sự kiện Motor Expo 2022

Jennie (BLACKPINK) - V (BTS): Thành nạn nhân bị xâm hại quyền riêng tư

Hồi tháng 5 năm nay, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh được cho là V lái xe chở Jennie đi hẹn hò ở đảo Jeju. Hình ảnh gây tranh cãi lớn, khiến netizen nghi ngờ 2 ngôi sao đình đám đang yêu đương.

Fan cho rằng loạt ảnh này là sản phẩm photoshop, bản gốc thuộc về V và J-Hope. Song vẫn có nhiều người tin đó là ảnh thật, bởi lẽ kiểu tóc của V và kính của J-Hope trong In The Soop không giống với tấm ảnh gây tranh luận.



Hình ảnh được cho là V chở Jennie đi hẹn hò

Fan cho rằng ảnh trên là photoshop, ảnh gốc thuộc về V và J-Hope, nhưng cũng có ý kiến cho rằng không phải

Sau đó, 1 số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải thêm loạt hình mà họ gọi là bằng chứng hẹn hò của Jennie - V. Trong đó tài khoản Twitter và Telegram @Gurumiharibo hoạt động năng nổ nhất. Người này liên tục tung ra những tấm hình được cho là V - Jennie hẹn hò ở các địa điểm khác nhau.



@Gurumiharibo tung ảnh V đang làm tóc. Đáng chú ý, trong hình còn có 1 cô gái được cho là Jennie đang hạnh phúc chụp hình V

Tài khoản này còn tung ảnh V - Jennie chụp ảnh thân thiết tại nơi được cho là nhà riêng của nam thần BTS. Cư dân mạng soi ra được căn hộ trong ảnh do tài khoản đăng lên khá giống với hình ảnh căn hộ của V từng được nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội

Tài khoản này gây choáng khi đăng ảnh V nằm trên chiếc giường được cho là của Jennie. Netizen soi ra được 2 chiếc gối xuất hiện trong tấm hình giống với gối trên giường của mỹ nhân BLACKPINK

Ảnh 2 ngôi sao được cho là hẹn hò trên đảo Jeju cũng bị lan truyền

Người hâm mộ cho rằng những tấm ảnh do tài khoản trên công bố là sản phẩm photoshop, cắt ghép. Tuy nhiên, fan lại không đưa ra được hình gốc. Điều này khiến không ít netizen cho rằng chúng đều là ảnh thật. Đến nay, công ty quản lý của V và Jennie chưa từng lên tiếng bác bỏ hay xác nhận tin đồn hẹn hò.



Cả YG và HYBE đều không lên tiếng bác bỏ hay xác nhận tin đồn hẹn hò của "gà cưng". Động thái thiếu dứt khoát từ 2 "ông lớn" khiến nhiều netizen cho rằng V - Jennie thực sự đang là 1 cặp đôi

Thêm 1 chi tiết đáng chú ý, đó là không chỉ ảnh V - Jennie bị phát tán mà nhiều hình chưa từng công bố của các thành viên còn lại trong BLACKPINK cũng xuất hiện 1 cách đáng ngờ trên mạng xã hội. Điều này khiến người hâm mộ lo ngại rằng điện thoại của Jennie có thể đã bị hacker xâm nhập trái phép.

Tạm gạt sang 1 bên những tranh cãi liên quan tới độ xác thực của hình ảnh V - Jennie hẹn hò, công chúng nói chung đều phẫn nộ trước việc 2 ngôi sao bị xâm phạm quyền riêng tư quá mức.



Ảnh chưa từng được công bố của các thành viên còn lại trong BLACKPINK cũng bất ngờ rộ lên trên mạng

Park Min Young - CEO Kang Jong Hyun: Tâm điểm tranh cãi vì loạt lùm xùm

Tháng 9 năm nay, Dispatch đã "khui" chuyện tình cảm giữa CEO sàn tiền ảo Kang Jong Hyun và Park Min Young. Đáng chú ý, chỉ sau đó đúng 1 ngày, mỹ nhân họ Park bất ngờ tuyên bố chia tay bạn trai.

Dispatch tung ảnh hẹn hò của mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế và CEO họ Kang

Được biết, Kang Jong Hyun có lý lịch khá tai tiếng. Theo Dispatch, vị doanh nhân này có nhiều hoạt động làm ăn phi pháp, thậm chí từng lĩnh án 3 năm tù treo vì biển thủ công quỹ.



Mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế còn vướng phải tin đồn "đào mỏ" CEO Kang, nhận siêu xe từ người đàn ông giàu có này. Không chỉ vậy, trên mạng còn rộ cả tin đồn gia đình Park Min Young nhận được rất nhiều tiền từ Kang Jong Hyun. Giữa bão thị phi, công ty quản lý của mỹ nhân đình đám đã phủ nhận tin đồn nêu trên. Theo Dispatch, CEO Kang cũng lên tiếng thanh minh giúp người đẹp, khẳng định anh chưa từng tặng xe sang cho Park Min Young.

CEO Kang phủ nhận tin đồn "bao nuôi" mỹ nhân họ Park

Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên: Khi nàng Ảnh hậu và nam diễn viên trẻ hàng đầu mảng điện ảnh nên duyên

Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiêu từng hợp tác trong Moses Trên Bình Nguyên và Đại Nghiệp Kiến Quân. Sau 2 lần hợp tác, Lưu Hạo Nhiên - Châu Đông Vũ vướng khá nhiều tin đồn "phim giả tình thật", nhưng tất cả chỉ là những lời đồn râm ran trên mạng không kèm theo bằng chứng rõ ràng.

Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên nhiều lần vướng tin đồn "phim giả tình thật" trước khi bị truyền thông tóm ảnh hẹn hò

Vào tháng 9 năm nay, người hâm mộ mới được chứng kiến những hình ảnh hẹn hò chân thực của Lưu Hạo Nhiên - Châu Đông Vũ. Theo đó, trang Sina đã đăng video ghi lại cảnh 2 ngôi sao cùng nhau đi chơi tennis. Sau đó, cặp đôi cùng nhau lên xe và trở về nhà Lưu Hạo Nhiên.



Cặp đôi cùng nhau chơi tennis...

... và trở về nhà Lưu Hạo Nhiên

Châu Đông Vũ giành danh hiệu Ảnh hậu tại Kim Mã năm 2016 và Kim Kê, Kim Tượng năm 2020. Với những thành tích nêu trên, cô đã trở thành "Tam kim Ảnh hậu", sánh vai với 2 đàn chị quyền lực Châu Tấn và Chương Tử Di.

Lưu Hạo Nhiên cũng sở hữu loạt thành tích khủng ở tuổi 25. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ phim truyền hình Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Ở mảng điện ảnh, nam diễn viên trẻ cũng đóng chính nhiều dự án bom tấn đạt doanh thu cao ngất ngưởng, trong đó không thể không nhắc tới loạt phim Thám Tử Phố Tàu.

Theo thống kê của Maoyan, trong thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995, Lưu Hạo Nhiên thuộc Top 2 nghệ sĩ đứng đầu doanh thu phòng vé cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Năm 2020, cả Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đều góp mặt trong Top 20 diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn. Qua đó có thể thấy 2 ngôi sao vô cùng "xứng đôi vừa lứa".

Châu Đông Vũ sở hữu nhiều thành tích khủng trong sự nghiệp

2 ngôi sao vô cùng "xứng đôi vừa lứa", thuộc nhóm dẫn đầu trong số các nghệ sĩ trẻ ở địa hạt điện ảnh

Yamazaki Kento - Hirose Suzu: Chuyện tình của "quốc bảo nhan sắc" Nhật Bản làm "rung chuyển" châu Á

Tháng 7 năm nay, Bunshun Online đã "khui" chuyện tình cảm giữa 2 ngôi sao nổi tiếng tại Nhật Bản Yamazaki Kento và Hirose Suzu. Theo Bunshun Online, cặp đôi đã cùng nhau đón sinh nhật tuổi 24 của Suzu từ sáng sớm. Đến tối, họ cùng đi xem 1 trận đấu kickboxing.

Trong số các nghệ sĩ trẻ, Kento và Suzu sở hữu ngoại hình, danh tiếng thuộc Top đầu Jbiz

Truyền thông Nhật công bố ảnh 2 ngôi sao hàng đầu Jbiz hẹn hò

Kento còn thường xuyên lui tới nhà bạn gái bằng xe đưa đón nghệ sĩ của công ty quản lý. Điều này cho thấy công ty của Kento dường như cũng biết và ủng hộ cho chuyện tình của cặp sao trẻ. Tuy nhiên khi Bunshun Online liên hệ tới công ty của 2 ngôi sao thì lại nhận được câu trả lời lãnh đạm: "Chuyện yêu đương của nghệ sĩ để họ tự giải quyết".

Yamazaki Kento và Hirose Suzu từng hợp tác trong tác phẩm điện ảnh Your Lie in April (2016). Tại Nhật, cả 2 đều là những ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí Kento còn 2 lần liên tiếp đứng dầu danh sách "Nam thần quốc bảo" do tạp chí ViVi (Nhật Bản) bình chọn.

Kento 2 lần dẫn đầu danh sách "Nam thần quốc bảo" tại Nhật. Vẻ đẹp của anh đã "đánh cắp" trái tim hàng triệu cô gái

Ở bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản, Kento sở hữu lượng fan hùng hậu sau thành công của Death Note bản truyền hình, Good Doctor, Alice in Borderland,… Vào năm 2020, Kento là nam diễn viên Nhật Bản duy nhất góp mặt trong danh sách 100 người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội châu Á do Forbes công bố.

