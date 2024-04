Rating Queen of Tears giảm nhẹ vì biên kịch nhồi nhét quá nhiều drama, hết cửa vượt qua Crash Landing on You?

Ở tập 15 phát sóng tối 27/4, rating của Queen of Tears tụt xuống mức 21,056%, giảm 0,5% so với tập trước đó. Tính riêng tại khu vực Seoul, phim vẫn giữ mốc 23.9% như tuần trước. Dù giảm nhẹ, đây vẫn là kỷ lục rating của series tính riêng các buổi phát sóng tối thứ 7 (thường thấp hơn các tập chiếu vào tối Chủ Nhật). Với tình hình rating có dấu hiệu suy giảm, nhiều khán giả dự đoán tập cuối của phim khó có thể vượt qua thành tích của Crash Landing on You (21,683%) để trở thành phim có điểm rating cao nhất mọi thời của đài tvN.

Trong những diễn biến mới nhất, đoàn làm phim tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với câu chuyện giữa Hae In (Kim Ji Won) và Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Sau khi mất trí nhớ vì tác dụng phụ sau phẫu thuật, nữ chính vẫn vương vấn nghĩ đến cái tên người chồng của mình dù không còn biết anh là ai. Do vậy, dù Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) cố gắng bịa chuyện để trở thành người thay thế Hyun Woo, Hae In vẫn tò mò muốn tự mình khám phá sự thật và tìm lại những ký ức đã mất.

Nữ chính mất trí nhớ nhưng không quên được tên chồng cũ.

Hae In quyết định tìm gặp người chồng đang bị tạm giam của mình và bị anh làm cho rung động thêm một lần nữa. Trước khi quyết định tiến hành phẫu thuật, nữ chính cũng đặt vé tới thủy cung - nơi mình được Hyun Woo cầu hôn. Cũng nhờ đó, Hae In xem lại đoạn video đám cưới và nhận ra ai mới là người mình thật sự yêu thương. Đồng thời, bệnh viện phát hiện cuốn sổ tay của nữ chính bị Eun Sung đốt nhưng không cháy hết và gửi về cho cô. Sau khi đọc các ghi chép của mình, Hae In dần khôi phục chí nhớ.



Hae In dần nhớ lại những ký ức với Hyun Woo.

Cùng lúc đó, Hyun Woo nhờ bạn bè thu thập bằng chứng và tự giải oan được cho chính mình. Anh được xử trắng án sau khi hung thủ thật sự bị bắt. Sau khi vượt qua những biến cố ở tập trước, nam chính và nữ chính tiếp tục bị cuốn vào những rắc rối mới. Hae In bất ngờ bị bắt cóc trong khi Hyun Woo gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, khán giả sẽ phải tiếp tục chờ đến tập 16 mới có thể biết liệu cặp nhận vật chính có thể đoàn tụ với nhau hay không.



Nam chính vừa ra tù thì gặp tai nạn thảm khốc.





Một số bình luận của khán giả: - Cảm giác về cuối phim tập 15 rồi mà nhây quá trời, kiểu gây ức chế để đẩy cao trào cho cái kết ngọt nhưng thấy lằng nhằng ghê. - Biên kịch bị overthinking, tập cuối cho anh chị tôi sinh con đẻ cái đi chứ lại bị thương rồi súng với đạn. Mắc mệt quá đi. - Kịch bản chán thật may 2 diễn viên chính gánh còng lưng. - Xem phim mà tôi nhớ đến công thức bệnh nan y - mất trí nhớ - tai nạn của phim Hàn 20 năm về trước. - Thôi còn 1 tập nữa anh chị về quê trồng lê, nuôi bò luôn cũng được. Tim em đến nhảy ra ngoài lồng ngực với biên kịch. - Tôi đoán Beak tai nạn mất trí nhớ. 2 người gặp rồi yêu lại từ đầu coi như chưa có chuyện gì xảy ra.