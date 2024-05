Phim vừa chiếu liền nhận mưa lời khen vì kịch bản “ngọt lịm tim”, cặp chính chemistry bùng cháy như yêu thật

The Midnight Romance in Hagwon (Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon) là bộ phim tình cảm, lãng mạn lên sóng sau khi Queen of Tears kết thúc. Phim đã lên sóng được 2 tập và tỷ suất người xem khá ổn, duy trì ở mức hơn 5% cho cả 2 tập đầu, sự khởi đầu không thua kém gì Queen of Tears . Hiện, The Midnight Romance in Hagwon cũng nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, người xem thích bầu không khí nhẹ nhàng, lãng mạn và rất ngọt ngào, xa rời drama của tác phẩm này.

Ở hai tập đầu của The Midnight Romance in Hagwon, khán giả được thấy sơ lược về câu chuyện của hai nhân vật chính cũng như cách họ nối lại mối quan hệ đã đứt đoạn nhiều năm. Nam chính Lee Jun Ho (Wi Ha Joon) từng là học trò của Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won). Sau khi từ chức ở một công ty lớn, từ bỏ công việc ổn định khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, Jun Ho đã trở lại học viện nơi anh từng theo học với mong muốn trở thành giảng viên.

Lý do Jun Ho đi tới quyết định đột ngột này là tình cảm sâu đậm mà anh luôn cất giấu 10 năm nay dành cho Hye Jin, mối tình đầu cũng là giáo viên của mình. Hiện, Hye Jin đã có 14 năm kinh nghiệm làm nghề, cô trở thành một giáo viên nổi tiếng với cuộc sống ổn định. Sự trở lại của cậu học trò năm xưa nay lại trở thành đồng nghiệp khiến cuộc sống của Hye Jin bắt đầu xuất hiện những biến động. Vốn dĩ trong quá khứ, chính việc nỗ lực đào tạo, giúp Jun Ho đỗ vào trường danh tiếng và có sự nghiệp sáng lạn đã khiến Hye Jin tìm được chỗ đứng trong nghề, trở nên nổi tiếng và sự nghiệp phát triển từ đó.

Hai tập đầu của phim được đánh giá là tương đối nhẹ nhàng, điều này dễ hiểu bởi The Midnight Romance in Hagwon đến từ vị đạo diễn đã nổi tiếng với những chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng rất có chiều sâu như Somthing in the Rain, Spring Night,. .. Hai tập đầu của The Midnight Romance in Hagwon sở hữu hịp phim chậm rãi, có lẽ sắp tới cũng không có nhiều drama, khác hẳn với sự hài hước đầy châm biếm và drama dồn dập của Queen of Tears. Người xem cảm thấy dễ chịu với tiết tấu này của bộ phim cũng hài lòng với sự ngọt ngào, những rung động nhẹ nhàng của các nhân vật sau 2 tập đầu.

Đặc biệt, người xem dành vô số lời khen cho chemistry tuyệt vời của cặp chính Wi Ha Joon - Jung Ryeo Won. Dù hiện tại, mối tình cô trò mới chỉ đang ở vạch xuất phát, thứ khán giả thấy chỉ là những lời tán tỉnh nhẹ nhàng, đầy ấn ý của Jun Ho và những ánh mắt mà họ trao cho nhau nhưng phản ứng hóa học đã quá xuất sắc. Diễn xuất của cả hai diễn viên đều khiến người xem vô cùng dễ chịu, từng biểu cảm, cử chỉ đề nhẹ nhàng và cũng rất thi vị, ngọt ngào.

Bình luận của khán giả: - Sau 7749 bộ phim toàn drama thì tui đang cần lắm 1 bộ phim nhẹ nhàng như này cho đỡ mệt nè, cả nam nữ chính nhìn vô cùng dễ chịu luôn. - Phim đúng kiểu tình yêu của người trưởng thành, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ rạo rực. Chemistry hai người tung tóe luôn, còn tưởng người ta đang tán tỉnh nhau thật. - Jung Ryeo Won xinh quá trời, Wi Ha Joon thì manly, chưa gì t thấy chemistry ngập tràn rồi, hóng phim quá. - Phim nhẹ nhàng, chậm rãi lắm nhưng ngọt xỉu.

Nguồn ảnh: tvN