Queen of Tears: Giấc mộng vượt mặt Crash Landing on You có đang quá xa vời?

Ngay từ khi chưa lên sóng, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã liên tục được so sánh với bom tấn một thời Crash Landing on You. Không chỉ chung một nhà đài, chung luôn biên kịch mà ekip Queen of Tears còn liên tục khiến khán giả liên tưởng tới tác phẩm của Son Ye Jin - Hyun Bin khi cũng xây dựng hình tượng cặp đôi màn ảnh. Thêm vào đó những chi tiết xoay quanh Crash Landing on You được cài cắm nhiều lần ở Queen of Tears, như đám cưới thế kỷ hay chuyện phim giả tình thật. Dần dà, cách làm của ekip vô tình lại khiến Crash Landing on You trở thành một thước đo về cả chất lượng lẫn độ nổi tiếng cho Queen of Tears. Nhất là ở thời điểm hiện tại, bộ phim của Kim Soo Hyun chỉ còn thiếu 0,058% nữa là sẽ ngang hàng với Crash Landing on You trên đường đua rating. Vậy nếu đặt lên bàn cân hai bộ phim của biên kịch Park Ji Eun thì đâu mới thực sự là tác phẩm xứng đáng với danh hiệu ngôi vương rating đài tvN?



Những tác phẩm mang đúng tinh thần Park Ji Eun

Park Ji Eun (sinh năm 1976) là biên kịch phim truyền hình Hàn Quốc. Tại Việt Nam cô nổi tiếng với những bộ phim đình đám như Vì Sao Đưa Anh Tới, The Producers, Huyền Thoại Biển Xanh, Crash Landing on You và hiện là Queen of Tears.

Tương tự với những tác phẩm đi trước, cả Crash Landing on You lẫn Queen of Tears nếu mang đúng tinh thần của một tác phẩm cộp mác Park Ji Eun. Dễ nhận thấy trong những bộ phim của vị nữ biên kịch này gần như không có chỗ cho nữ chính mang phong cách Lọ Lem yếu đuối. Cả Hae In (Kim Ji Won) lẫn Se Ri (Son Ye Jin) đều là những tài phiệt siêu giàu và hơn hết, họ nổi bật, tài giỏi hơn cả cánh đàn ông trong gia tộc. Với họ tình yêu là một phần trong cuộc sống chứ không hoàn toàn là đích đến mà họ cố chấp theo đuổi, như nhiều nữ chính “hường phấn” khác trong những bộ phim tình cảm, lãng mạn Hàn mà chúng ta từng thấy.

Ban đầu, biên kịch Park Ji Eun đã quá thành công trong việc xây dựng nhân vật nữ chính có cá tính đặc biệt, độc lập và mạnh mẽ ở Queen of Tears. Thậm chí so với Se Ri của Crash Landing on You, Hae In còn có phần nổi trội, xuất chúng và tham vọng hơn. Thông qua cả hai bộ phim, khán giả được thấy hành trình trưởng thành, khám phá bản thân, vượt qua nghịch cảnh của các nhân vật nữ; được xem những tác phẩm đậm chất nữ quyền, đúng với phong cách thường thấy của Park Ji Eun.

Bằng cách này, cả Crash Landing on You lẫn Queen of Tears tuy đều là những bộ phim hài lãng mạn nhưng lại trở nên toàn khác biệt so với những tác phẩm cùng thể loại. Vẫn là nhấn mạnh vào sự quý giá của tình yêu và sự sống nhưng cả hai bộ phim này đều sẽ cho thấy một vấn đề then chốt, rằng các nhân vật sẽ giải quyết rắc rối bằng sức mạnh của bản thân. Họ ưu tiên cho bản sắc và cuộc đời của chính mình.

Một bộ phim gần như hoàn hảo tuyệt đối cho đến tận hồi kết

Thời điểm Crash Landing on You chưa lên sóng, không ít khán giả lo ngại việc kịch bản của nó có thể chứa những yếu tố nhạy cảm về mặt chính trị, khi khai thác câu chuyện của những con người vốn định sẵn là khó thể hạnh phúc bên nhau. Jung Hyuk (Hyun Bin) là một quân nhân Triều Tiên, thậm chí còn có bố là Cục trưởng Tổng Cục Chính trị. Trong khi đó Se Ri lại là tiểu thư tài phiệt Hàn Quốc, xuất thân trâm anh thế phiệt, chưa một lần nếm trải cảm giác nghèo đói. Vì một tai nạn tình cờ trong lúc nhảy dù, Se Ri đã “hạ cánh” xuống Triều Tiên và được Jung Hyuk cùng đội của anh lén lút cưu mang. Trong thời gian ở chung một nhà và âm thầm tìm cách để Se Ri có thể bình yên về nước, Jung Hyuk và cô tiểu thư tài phiệt đã dần nảy sinh những tình cảm đáng trân quý. Tới độ có những khoảnh khắc, khi đứng giữa ranh giới hai đất nước, họ sẵn sàng chạy về phía nhau, bất chấp việc có thể chết dưới nòng súng bất cứ lúc nào.

Khác với Vì Sao Đưa Anh Tới hay Huyền Thoại Biển Xanh, Crash Landing on You không có yếu tố huyền ảo, viễn tưởng nhưng vẫn là một câu chuyện tình yêu mà khán giả không dám tưởng tượng tới. Với tác phẩm này, biên kịch Park đã thành công xây dựng một câu chuyện rất hoàn hảo, từ điểm khởi đầu tới tận cảnh kết thúc. Các nhân vật từ chính tới phụ thuộc hai bối cảnh, vùng quê ở Triều Tiên và thành phố Seoul sầm uất với căn hộ cao cấp của Se Ri đều phát huy tối đa vai trò của mình. Họ dù là mang đến tiếng cười hay thuộc tuyến nhân vật phản diện, dù chỉ là hội hàng xóm nhiều chuyện hay tên đại tá mưu mô luôn nhắm tới Jung Hyuk thì đều để lại dấu ấn đậm nét với khán giả, giúp làm nên một tổng thể rất hài hòa, đầy đủ cả hỉ nộ ái ố.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu xuyên biên giới, Crash Landing on You còn khéo léo đan xen những tình tiết kịch tính như vấn đề chính trị cũng như đấu đá căng thẳng trong giới tài phiệt. Vùng đất nơi Jung Hyuk sống, điều vốn khá xa lạ với khán giả cũng được miêu tả một cách thú vị, gần gũi dù nó có đôi lúc gây tranh cãi vì yếu tố lãng mạn hóa quá đà. Đặc biệt, phim đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả khi câu chuyện không quá nặng nề, càng không cố ý lấy nước mắt như các motif thông thường của phim Hàn - điều mà hai tập gần đây của Queen of Tears cũng đang phạm phải.

Và một bộ phim đang dần đi chệch quỹ đạo

Queen of Tears là bộ phim có yếu tố hài đen hiếm hoi trong sự nghiệp của biên kịch Park và không thể phủ nhận cách gây cười của phim đôi khi phản tác dụng, khiến người xem bất mãn ở giai đoạn đầu. Nhưng đó không phải vấn đề quá lớn, Queen of Tears vẫn thành công chinh phục khán giả bởi mang đến một motif thú vị, đầy mới mẻ so với mặt bằng phim Hàn hiện tại. Chuyện chàng Lọ Lem, những sự biến đổi sáng tạo trong câu chuyện tình yêu và mối quan hệ của giới tài phiệt, thiết lập nhân vật thực sự tốt tác khiến Queen of Tears trở thành niềm tự hào tiếp theo trong sự nghiệp của nữ biên kịch tài ba.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của 12 tập đầu…

Chỉ với hai tập phim ngắn ngủi là tập 13 và 14, công sức của cả ekip, mà được chú ý nhất là cặp Kim Soo Hyun - Kim Ji Won, phần nào bị đổ sông đổ bể. Khán giả để lại rất nhiều phản hồi tiêu cực, khi mà chỉ trong thời lượng hơn 1 tiếng đồng hồ, biên kịch Park đã tích cực đẩy mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, đi quá xa so với bản chất ban đầu của bộ phim. Nhất là khi chỉ còn 2 tập nữa là Queen of Tears sẽ đi đến hồi kết và số vấn đề cần giải quyết còn nhiều vô kể. Trong khi chuyện giành lại tập đoàn còn chưa tới đâu, những nhân vật được tô vẽ thêm vào phim (tiêu biểu như bác cả nhà họ Hong) mãi chẳng thấy phát huy vai trò, thì biên kịch lại dành quá nửa thời lượng tập 14 cho mưu hèn kế bẩn của kẻ phản diện.

Khoảnh khắc Hae In tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, điều duy nhất cô nhớ là cái tên Baek Hyun Woo nhưng cô lại bị Eun Sung thao túng tâm lý, đã đẩy sự ức chế của người xem lên tới đỉnh điểm. Khán giả cũng ngao ngán với cách mà biên kịch Park xây dựng hình tượng phản diện, một kẻ tâm lý lệch lạc nhưng nửa mùa, chỉ thích lo chuyện yêu đương, đến việc tàn ác cũng không làm được triệt để. Thêm vào đó cách gây cười của bộ phim lại một lần nữa gây phản tác dụng. Biết rằng Queen of Tears muốn nhấn mạnh sự quý giá của những ký ức và tình yêu nhưng người xem vẫn không khỏi cảm thấy ái ngại trước những pha cố ý khiêu khích vợ của Hyun Woo, nhất là tình huống anh cố tình thu hút sự chú ý của những người phụ nữ khác.

Nếu tổng thể kịch bản, đặc biệt là cách phát triển tâm lý nhân vật của Crash Landing on You cho thấy sự chắc tay của biên kịch từ đầu đến cuối thì Queen of Tears có vẻ lại đang dần đuối sức ở chặng kết. Sự phát triển đầy vô lý của cốt truyện, cách nó ôm đồm drama không thực sự cần thiết đã biến Queen of Tears từ một bản thể độc đáo đã dần trở thành một tác phẩm lê thê, mất đi bản sắc. Crash Landing on You đã khiến một chuyện tình khó có thể kết thúc hạnh phúc lại trở nên viên mãn bằng những diễn biến rất tự nhiên, không cần cố gắng để nhấn nhá thêm những mảng màu bi kịch. Trong khi đó, Queen of Tears lại cho thấy việc biên kịch đang cố đấm ăn xôi khi bằng mọi cách phải khiến các nhân vật khổ triệt để. Với diễn biến hiện tại thì có lẽ việc cặp chính có “happy ending” là điều nghiễm nhiên, khi Hae In đã thành công trở lại từ tay Tử thần, nhưng chỉ còn 2 tập để vẽ nên cái kết đó, thì quả là sẽ khó để mang tới sự trọn vẹn cho khán giả.

Nguồn ảnh: tvN

https://kenh14.vn/queen-of-tears-giac-mong-vuot-mat-crash-landing-on-you-co-dang-qua-xa-voi-2024042410411521.chn