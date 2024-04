Dân tình "cấm" Queen of Tears vượt rating Crash Landing on You vì càng xem càng đuối, "khẩu chiến" khắp MXH trước thềm tập cuối

Queen of Tears - Nữ Hoàng Nước Mắt đã đi đến tập 14, tức chỉ còn 1 tuần nữa thì chuyện tình "đẫm nước mắt" của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) - Hong Hae In (Kim Ji Won) sẽ có hồi kết. Hiện tại rating toàn quốc của Queen of Tears đã xếp hạng 2 mọi thời đại trên đài tvN, với con số 21,625%. Từ đó, fan phim Hàn trở nên vô cùng "sốt ruột", thậm chí bùng nổ tranh cãi khi kỷ lục gia hiện tại - Crash Landing on You - đang cách biệt chỉ 0,058%.

Queen of Tears "lăm le" chiếm ngôi vương rating đài tvN của Crash Landing on You

Nhiều netizen đã bắt đầu "chia phe" khi chứng kiến cuộc chạy nước rút rating của Queen of Tears trước quán quân rating đài tvN Crash Landing on You. Không ít người cảm thấy lo lắng, hoảng loạn khi thành tích của bộ đôi Hyun Bin - Son Ye Jin gần như chắc chắn sẽ bị vượt qua. Bởi lẽ, Queen of Tears dù sao vẫn còn tận 2 tập nữa, và chắc chắn thành tích rating tập cuối sẽ tăng cao "chóng mặt".

Rating tập 14 của Queen of Tears bám rất sát rating kỷ lục của Crash Landing on You

Đông đảo người xem không hài lòng và cảm thấy bị tổn thương khi tương lai Crash Landing on You bị hạ bệ đã gần như được định đoạt. Trước đó, tập 13 và 14 của Queen of Tears nhận về không ít lời phàn nàn vì tình tiết "càng xem càng mệt", toàn xoay quanh bệnh tật và sự giằng co qua lại giữa cặp đôi chính. Một số khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn với nước mắt của Baek Hyun Woo, cũng như thái độ bất cần đến vô lý của Hong Hae In - thà từ bỏ mạng sống chứ nhất quyết không chịu điều trị chỉ vì sợ bị mất trí nhớ.

Netizen không cam tâm khi kỷ lục của Crash Landing on You sẽ bị phá bỏ

Khán giả bình luận: - Không cam tâm!!! - Không chỉ Crash Landing on You, SKY Castle cũng cẩn thận đi. - Queen of Tears xem ổn nhưng Crash Landing on You vẫn là cái gì đó quá thần thánh. - Vượt là chắc rồi, nhưng tiếc quá ý!

Giờ đây không chỉ vượt mặt rating Crash Landing on You, fan của Queen of Tears còn hi vọng phim sẽ vươn lên top 3 BXH rating đài cáp nói chung, soán ngôi cả hiện tượng SKY Castle của JTBC. Có thể thấy, đoạn kết cho chuyện vợ chồng nhà Baek - Hong sẽ vô cùng đáng trông chờ!

https://kenh14.vn/dan-tinh-so-queen-of-tears-vuot-rating-crash-landing-on-you-vi-cang-xem-cang-duoi-khau-chien-khap-mxh-truoc-them-tap-cuoi-20240423011357348.chn