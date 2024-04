Queen of Tears bất ngờ nhận bão chê bai, biên kịch quá ham drama khiến netizen chán ngán?

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 14 lên sóng tối 21/4 vừa qua là tập phim được kỳ vọng sẽ giúp nhà đài lập nên một kỷ lục mới khi trước đó, rating phim đã đuổi sát Hạ Cánh Nơi Anh. Đáng tiếc, dù đã nỗ lực đẩy mâu thuẫn lên tới cao trào nhưng rating tập này vẫn chỉ dừng lại ở mức 21,6%, còn đúng 0,1% mới bằng được với bom tấn của Son Ye Jin. Thông tin này khiến người hâm mộ của Queen of Tears không khỏi tiếc nuối và chỉ còn dám hi vọng vào sự bùng nổ của hai tập cuối.



Tập phim này có hàng loạt các tình tiết gây sốc cho khán giả với phần lớn thời lượng là những giọt nước mắt của cặp chính Hyun Woo (Kim Soo Hyun) - Hae In (Kim Ji Won). Từ việc Hae In không đồng ý phẫu thuật đến chuyện hai người suýt bị bà Seul Hee hại chết trong một vụ va chạm xe được dàn xếp sẵn. Sau cùng là khoảnh khắc Hae In quên sạch mọi thứ và Hyun Woo bị Eun Sung hại phải vào tù. Quá nhiều khoảnh khắc đắt giá xảy ra trong cùng một tập phim, dẫn dắt khán giả đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Người xem cũng trở nên mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi đến 1 tuần nữa mới được thấy đại kết cục của các nhân vật.

Một vấn đề lớn khiến rating hai tập tuần này của Queen of Tears thay đổi không đáng kể có lẽ là việc phim đang gây ra tranh cãi về mặt kịch bản. Không ít bình luận từ khán giả cho rằng biên kịch đang quá ham drama, đến tập 14 rồi vẫn còn cố đẩy mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm. Những tình tiết như mất trí nhớ, phản diện thao túng tâm lý bị cho là dễ đoán và đang đẩy bộ phim đi quá xa so với bản chất ban đầu của nó.

Bình luận của khán giả: - 2 tập gần đây xem mệt quá dài dòng lê thê bôi vẽ thêm bao nhiêu drama. - Kim Soo Hyun, Kim Ji Won gánh kịch bản gãy lưng. Hai người diễn ra nét vợ chồng yêu thương nhau mà tui khóc điên. - Xem đến tập 12 thấy hay thật sự, xong từ 13 trở đi thấy nản dần vì drama không hồi kết, thứ duy nhất khiến tôi ở lại xem tiếp vì Kim Ji Won quá xinh. Nói diễn viên gánh phim còng lưng là có thật luôn. - Xây dựng phản diện chán quá, cứ cố bôi drama quá lê thê.

Nguồn ảnh: tvN