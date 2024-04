Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) đang là tựa phim ngôn tình, thanh xuân học đường hot nhất thời điểm hiện tại. Phim gây sốt toàn cầu, đứng đầu nền tảng Viki khi nắm giữ "ngôi vương" tại 130 quốc gia trên tổng số 190 nước có bản quyền phát hành. Các chỉ số về mức độ phổ biến, tính thời sự của phim cũng cao không tưởng tại quê nhà Hàn Quốc, cho thấy sức công phá mạnh mẽ của hiệu ứng truyền miệng.

Có thể nói, độ nổi tiếng của Lovely Runner hiện chỉ xếp sau duy nhất bom tấn cùng đài - Queen of Tears, dù phim mới chỉ ra mắt được chưa đầy nửa tháng với 4 tập lên sóng. Tại Hàn Quốc, Lovely Runner mới đây còn chính thức vượt mặt Queen of Tears trên nền tảng TVING. Cụ thể, TVING là nền tảng chính thức phát hành cả Lovely Runner và Queen of Tears tại Hàn Quốc và tính đến ngày 19/4, Lovely Runner đã chính thức nắm giữ ngôi vương của nền tảng này. Trước đó, vị trí top 1 vẫn luôn thuộc về Queen of Tears suốt nhiều tuần liền.

Ngoài hiệu ứng cặp đôi bùng nổ giữa Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon thì sau 4 tập đầu tiên, khán giả còn dành cơn mưa lời khen cho diễn xuất hoàn hảo của nữ chính. Suốt trong tuần này, kể từ khi tập 4 lên sóng vào tối thứ Ba vừa qua (16/4), các chủ đề xoay quanh diễn xuất của Kim Hye Yoon liên tục gây bão MXH Hàn Quốc. Cái tên Kim Hye Yoon cũng từ khóa "diễn xuất như phát điên" trở thành chủ đề hot trên nền tảng theqoo (một diễn đàn nổi tiếng tại Hàn).

Phân cảnh được cho là bùng nổ cảm xúc của Kim Hye Yoon

Bình luận của khán giả: - Thiên tài diễn xuất đấy. - Khi Kim Hye Yoon khóc, là tôi sẽ tự nguyện khóc theo. - Diễn xuất của Kim Hye Yoon bị điên rồi. - Điên quá đi, diễn tốt quá đi thôi. - Nếu không phải Kim Hye Yoon diễn vai Sol thì không còn ai vào đây được cả, diễn tốt quá đi mà. - Nghiêm túc mà nói, Hye Yoon diễn tốt nhất trong số các diễn viên cùng độ tuổi đấy. - Ngoài Kim Hye Yoon ra thì không ai có thể làm Im Sol được. - Càn quét các giải thưởng cuối năm là cái chắc!!!

Lovely Runner là bộ phim xuyên không, thanh xuân ngôn tình khai thác hai dấu mốc thời gian, năm 2008 và 2023. Phim kể về hành trình Im Sol (Kim Hye Yoon) cô gái 34 tuổi vô tình được trao cơ hội quanh ngược thời gian để cứu idol cũng là cứu chính bản thân mình. Sự sáng tạo so với webtoon gốc, những cú twist ấn tượng và diễn xuất hoàn hảo của dàn cast đã khiến Lovely Runner nổi tiếng không ngờ.

Nguồn ảnh: tvN