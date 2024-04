Queen of Tears tập 13: Kim Ji Won được cứu nhưng lại hay tin chấn động, quá sốc khi bị Kim Soo Hyun lừa

Mở đầu tập 13 Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), gia đình họ Hong đã tìm được căn phòng bí mật tuy nhiên toàn bộ số tiền mà chủ tịch Hong giấu đã bị mẹ con bà Seul Hee lấy mất. Lý do là bởi chủ tịch Hong từng quay clip hướng dẫn cách mở khóa phòng bí mật và bà Seul Hee đã xem được. Đám tang của chủ tịch Hong diễn ra ngay sau đó, nhìn cách cả nhà đưa tiễn ông nội, Hae In (Kim Ji Won) càng khao khát được sống, thời gian 3 tháng của cô đã hết và cô có thể chết bất cứ lúc nào.

Bệnh viện ở Đức thông báo Hae In có thể chữa khỏi bệnh bằng cách phẫu thuật. Thế nhưng cách làm này có thể khiến cô mất trí nhớ. Hai bố và Hyun Woo (Kim Soo Hyun) quyết định giữ bí mật chuyện này vì sợ cô từ chối phẫu thuật.

Hae In vô cùng hạnh phúc, cứ như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, khi biết tin mình có thể chữa bệnh. Hai vợ chồng sau đó ăn mừng bằng cách đi chơi cùng nhau. Hae In nói cho Hyun Woo biết cô chính là chủ nhân của chiếc máy MP3 mà Hyun Woo nhặt được thời đi học. Điều này có nghĩa, hai người là tình đầu của nhau. Hae In cũng thông báo mình sẽ rút đơn ly hôn và đeo chiếc nhẫn mà Hyun Woo đã tặng.

Quay trở lại với công việc ở tập đoàn, Hyun Woo đã thành công tác động, khiến Eun Sung dùng quỹ bí mật để mua cổ phiếu, đợi đến khi có chứng cứ cụ thể thì sẽ buộc tội Eun Sung tham ô, lạm dụng quyền và vi phạm luật giao dịch ngoại hối.

Cùng lúc này, Hyun Woo và Hae In quyết định sẽ dọn ra sống riêng ở căn hộ của Hyun Woo để hâm nóng tình cảm trước khi cùng sang Đức. Khoảng thời gian này, hai người sống hạnh phúc bên nhau như một cặp vợ chồng son thực sự, tận hưởng những điều mà 3 năm qua cả hai đã bỏ lỡ.

Eun Sung đã biết việc Hae In sắp phẫu thuật và có thể bị mất trí nhớ. Dĩ nhiên anh không định nói ra chuyện này với Hae In vì chính anh cũng muốn cô được sống. Nhưng với Hyun Woo, việc Eun Sung biết sự thật vẫn là một mối đe dọa lớn. Ngày Hae In và Hyun Woo đi Đức cũng là lúc cả nhà biết sự thật về việc cô có thể mất trí nhớ. Đến nơi, Hyun Woo cũng quyết định nói ra sự thật này với Hae In khiến cô lập tức bỏ đi. Hae In không muốn phẫu thật, cô sợ sẽ quên Hyun Woo.

Nguồn ảnh: tvN

