Kim Ji Won - Kim Soo Hyun sắp có cảnh nóng ở Queen of Tears, lời thoại của nhà gái khiến netizen phát cuồng

Trong đoạn clip nhá hàng tập 13 lên sóng vào cuối tuần này, ekip Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) khiến netizen phát cuồng vì úp mở về cảnh nóng đầu tiên của cặp chính Hae In (Kim Ji Won) - Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Cụ thể trong đoạn clip ngắn chưa tới 2 phút, hai người công khai thể hiện tình cảm như một cặp vợ chồng mới cuối.

Đoạn clip nhá hàng tập 13 Queen of Tears. Nguồn: Nhà tôi 3 đời xem phim Hàn.

Cụ thể trong phân cảnh này, Hae In đã dọn đồ theo Hyun Woo tới căn hộ riêng của anh. Cô thậm chí còn đeo nhẫn dù trước đó đã từ chối lời cầu hôn. Có vẻ như cuối cùng, Hae In cũng vượt qua nỗi ám ảnh để mở lòng, chấp nhận cho bản thân được hạnh phúc một lần nữa.

Tại thang máy chung cư, Hae In và Hyun Woo gặp một người hàng xóm. Người này gọi Hyun Woo là "trai tân" vì trước đó anh toàn sống một mình. Thấy vậy, Hae In lập tức khẳng định chủ quyền, nói Hyun Woo không độc thân và mình chính là vợ của anh. Người hàng xóm nghe vậy thì vui ra mặt, nhiệt tình chúc phúc và cho rằng Hyun Woo - Hae In là vợ chồng son, đang ở khoảng thời gian đẹp nhất.

Khi lên tới phòng, Hae In lập tức yêu cầu Hyun Woo sống với mình như một cặp vợ chồng son, giống lời người hàng xóm kia. Bởi cô chắc chắn người hàng xóm sẽ sớm đi loan tin về một cặp đôi mới cưới và chuyện Hyun Woo có một cô vợ rất xinh đẹp.

Hae In cũng thể hiện "độ bạo" của mình khi yêu cầu Hyun Woo "phải cư xử như một người mới cưới đang có khoảng thời gian hạnh phúc" rồi tiến về phía anh với ánh mắt đầy ám muội. Hyun Woo cũng nhanh chóng đáp trả cử chỉ tình tứ của vợ. Điều này khiến khán giả lập tức nghi ngờ hai người sẽ nhanh chóng có cảnh ôm hôn tình tứ, thậm chí là cảnh giường chiếu cho đúng với tinh thần của "một cặp vợ chồng son".

Đoạn clip ngắn này đang được khán giả chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trên trang Facebook của đài tvN, đoạn clip cũng nhanh chóng hút về 1,6 triệu view. Khán giả tin chắc sau cảnh phim này sẽ lẽ cảnh nóng đầu tiên của Hyun Woo - Hae In. Nhiều người còn liên tục gọi tên Su Bin - cái tên mà bố của Hae In từng chọn để đặt cho cháu ngoại tương lai của mình.

Tập 13 Queen of Tears sẽ lên sóng vào tối 20/4 trên kênh tvN và Netflix.

Nguồn ảnh: tvN