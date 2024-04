Kim Soo Hyun công khai tỏ tình với Kim Ji Won bằng 3 bức ảnh, “thuyền” Queen of Tears cập bến rồi?

Để quảng bá cho bộ phim Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), nam chính Kim Soo Hyun chăm chỉ dùng MXH hơn hẳn khi thường xuyên đăng tải những hình ảnh hậu trường phim. Ngoài việc phấn khích khi được thấy những khoảnh khắc không lên sóng thông qua trang cá nhân của nam chính, netizen còn tranh thủ "soi hint" khi rất nhiều người hiện đang nghi ngờ mối quan hệ của cặp đôi song Kim.

Mới đây nhất, thông qua ba bức hình mà Kim Soo Hyun đăng tải liên tiếp, trong đó có một bức hình chụp chung với Kim Ji Won, khán giả lập tức nghi ngờ, nam chính Queen of Tears đang công khai tỏ tình với bạn diễn. Lý do là bởi ba bức hình này được chụp tại hậu trường những phân cảnh đặc biệt. Bức đầu tiên là trong cảnh Hyun Woo say rượu và nói yêu Hae In. Bức thứ 2 là khi Hyun Woo trao nhẫn cầu hôn Hae In một lần nữa. Bức thứ 3, dĩ nhiên là hình chụp chung của hai diễn viên. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Soo Hyun đăng tải một bức hình riêng với Kim Ji Won trên trang cá nhân của mình. Khán giả cho rằng, nội dung của ba bức hình này ứng với từng phân cảnh trong phim sẽ thành: Anh yêu em, cưới anh nhé, Kim Ji Won.

Ba bức hình mà Kim Soo Hyun mới đăng tải

Dĩ nhiên đây là suy đoán vui của những khán giả yêu thích Queen of Tears, việc có ẩn ý gì hay không thì chỉ mình Kim Soo Hyun mới biết. Thế nhưng việc Kim Ji Won và Kim Soo Hyun rất thân thiết ở hậu trường phim là điều không ai có thể phủ nhận. Hai người cũng liên tục dành những lời tốt đẹp để nói về đối phương, điều này càng khiến tin đồn về mối quan hệ "bất thường" của cả hai được lan rộng. Khán giả thực sự mong chờ việc phim giả tình thật, để "thuyền" Queen of Tears có thể cập bến.

Queen of Tears hiện đã đi đến tập thứ 12, khi những cao trào đang được đẩy lên tới đỉnh điểm. Ông nội Hae In qua đời cũng là lúc gia đình họ Hong lấy lại căn nhà. Họ tìm ra hầm bí mật, nơi được cho là chứa 900 tỷ won của chủ tịch Hong. Hyun Woo - Hae In ngày càng yêu say đắm thế nhưng Hae In không đủ tự tin để đối diện với tình yêu này, khi bệnh tình của cô ngày càng nặng, tới độ cô từng có lúc không thể nhận ra chồng mình. Hiện phim chỉ còn 4 tập là chính thức kết thúc, khán giả đang rất mong chờ những diễn biến kịch tính tiếp theo, nhất là việc liệu có cách nào để cứu mạng Hae In hay không.

