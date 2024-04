Queen of Tears chắc chắn kết thúc có hậu: Kim Ji Won được cứu bằng cách không ai ngờ tới?

Tập 12 của Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), phát sóng tối 14 tháng 4 vừa qua, đã ghi nhận rating vượt mốc 20% trên toàn quốc. Thành tích này giúp phim vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH rating đài tvN và cần thêm 1% nữa là sẽ soán ngôi vương Hạ Cánh Nơi Anh. Do mức độ nổi tiếng kể từ khi bắt đầu phát sóng, nhiều dự đoán và phân tích khác nhau về diễn biến trong tương lai của bộ phim đang được khán giả đăng tải khắp MXH.

Trong số những dự đoán từ cư dân mạng, người hâm mộ của phim hiện đang chú ý đến những giả thuyết về việc Hae In (Kim Ji Won) sẽ sớm… mang thai. Khán giả suy đoán rằng việc mang thai là cách tốt nhất để giúp Hae In không từ bỏ chuyện điều trị. Thêm vào đó, nếu cô mang bầu thì cũng sẽ có một tác động lớn đến cơ thể, tạo điều kiện cho việc trị bệnh.

Cụ thể cư dân mạng chi ra việc khi mang thai, lượng bạch cầu trong cơ thể phụ nữ thường tăng vọt. Có những trường hợp ghi nhận từ 12.000 – 18.000/nm3 trong khi con số trung bình ở nam và nữ trưởng thành chỉ là từ 4.000 đến 11.000/nm3. Ở những diễn biến gần nhất, Hyun Woo chia sẻ lượng bạch cầu trong máu của Hae In đã tăng gấp đôi lên con số 3000 tế bào mỗi microlit và phải tăng hơn 1000 nữa thì Hae In mới đủ điều kiện để điều trị bệnh ở Đức. Khán giả lập tức suy đoán, cô sẽ có bầu và lượng bạch cầu tăng lên đến mức như một người bình thường.

Ngoài lời thoại liên quan đến bạch cầu thì cư dân mạng còn có suy đoán này là bởi ở những diễn biến gần nhất, Hae In và Hyun Woo ngày càng gắn kết. Họ cũng qua đêm cùng nhau ở căn hộ nhỏ mà Hyun Woo đang sống tạm hậu ly hôn. Theo preview tập 13 thì Hae In thậm chí còn đồng ý đeo nhẫn mà Hyun Woo dùng để cầu hôn cô lại một lần nữa, chứng tỏ việc Hae In đã từ bỏ nỗi lo sợ và quyết tâm sẽ chiến đầu tới cùng. Trước đó, biên kịch cũng đã nhấn mạnh vào việc Hyun Woo - Hae In có khoảng cách sau khi họ mất đứa con đầu lòng. Thế nên việc có con một lần nữa là điều mà ai cũng mong mỏi.

Dĩ nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mặt giả thuyết do khán giả đặt ra. Việc có bầu lúc này dường như quá mạo hiểm với Hae In. Chúng ta có lẽ vẫn nên tiếp tục chờ đợi xem biên kịch Park Ji Eun sẽ giải quyết câu chuyện bằng cách nào để có được một kết thúc thỏa đáng nhất.

Nguồn: Kbizoom