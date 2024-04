Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 11 có sụt giảm rating đáng kể khi phim đụng độ quá nhiều đối thủ lớn thế nhưng tập này vẫn nhận cơn mưa lời khen từ khán giả. Ngoài diễn xuất hoàn hảo của Kim Soo Hyun thì tập này còn nhận về nhiều lời khen từ khán giả bởi những chi tiết nhỏ vô cùng tinh tế.

1. Ảo giác của Hae In

Ngay cảnh mở đầu phim, sau khi Hae In (Kim Ji Won) nói hết sự thật trong buổi họp báo, cô đã phát bệnh, xuất hiện ảo giác. Thế nhưng nếu những lần trước, ảo giác của cô chỉ toàn sự u ám, lạnh lẽo thì lần này, Hae In lại thấy mình đang xuất hiện giữa một cánh đồng lavender rực rỡ với những tia nắng ấm áp. Hoa lavender còn được gọi là herb of love (thảo dược tình yêu), nó tượng trưng cho tình yêu son sắc, thuỷ chung, dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ vẫn thì vẫn mãi vững bền. Chưa kể, lavender có vẻ còn là loài hoa Hae In thích khi trước đó, ở tuần trăng mật tại Đức, cô cũng chụp ảnh với rừng hoa lavender.

Có thể thấy, sau khi đã nói ra được sự thật về căn bệnh quái ác của mình cũng chính thức nối lại mối quan hệ suýt đứt đoạn với Hyun Woo (Kim Soo Hyun), Hae In dường như đã rũ bỏ được phần nào những đau đớn, dần được chữa lành. Ảo giác ám ảnh cô vì vậy cũng không còn là sự u tối, lạnh lẽo nữa.

Ảo giác của Hae In lần này rất đẹp và ấm áp

Ảo giác lần này có vẻ chính là nơi mà Hae In tới trong tuần trăng mật

2. Bài hát Oh My Darling, Clementine

Một trong số những cảnh phim lấy đi nhiều nước mắt của khán giả là phân cảnh bố Hae In ở trong thang máy, bần thần sau khi biết về bệnh tình của con gái. Ở phân cảnh này, nhạc nền được sử dụng là ca khúc Oh My Darling, Clementine, một bài nhạc thiếu nhi. Vốn dĩ ca khúc này nói về một người bố có con gái đã chết. Việc lồng bài hát này kết hợp với những hồi tưởng của bố Hae In cùng không gian thang máy chật hẹp khiến trái tim người xem như bị bóp nghẹt. Khán giả cũng lo sợ bài hát này là điềm báo về cái kết bi kịch của Hae In.

3. Lời thoại về tay trái của Hyun Woo

Cảnh cuối phim, khi Hae In nhận nhầm Eun Sung là Hyun Woo, chính là phân cảnh xuất sắc nhất trong tập 11. Và khán giả nhận ra, biên kịch đã để lộ hint về việc nhận nhầm này ngay từ giữa tập 11. Cụ thể, Hyun Woo vốn thuận tay trái trong khi Eun Sung thuận tay phải. Trong phân cảnh này, Hyun Woo (thực chất là Eun Sung) đã dùng tay phải để khoác vai Hae In.

Trước đó, ở giữa tập 11, trong phân cảnh Hyun Woo - Hae In hạnh phúc bên nhau, Hae In đã hỏi Hyun Woo: "Tay trái để làm gì?". Một câu thoại nghe thì tưởng vô nghĩa, với mục đích yêu cầu Hyun Woo ôm mình của Hae In đã nhấn mạnh cho khán giả biết về việc Hyun Woo thuận tay trái và người xuất hiện ở cuối tập 11 không phải Hyun Woo.

