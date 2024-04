Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 12 mở đầu với khoảnh khắc kịch tính, khi Hae In (Kim Ji Won) nhận nhầm Eun Sung là chồng mình và đã lên xe Eun Sung. Hyun Woo nhìn thấy điều này nên đã bất chấp nguy hiểm đuổi theo sau. Khi Hae In phát hiện ra mình đã nhận nhầm, trong một thoáng chốc, cô lại không dám xuống xe vì không thể đối diện với sự thật. Hae In quyết định nói dối rằng mình vì muốn gặp ông nội nên mới đi cùng Eun Sung. Kết quả, cô thực sự bỏ lại Hyun Woo (Kim Soo Hyun) để cùng Eun Sung rời đi.

Eun Sung đưa Hae In về nhà, anh bắt cô thay đồ và cùng dùng bữa nếu muốn được gặp ông nội. Hae In đành phải nhận lời khiến Eun Sung hào hứng tới độ chuẩn bị cả một bàn tiệc thịnh soạn có nến, hoa và rượu vang đắt tiền. Trong bữa ăn, Eun Sung nỗ lực ghi điểm bằng cách kể lại những việc mình đã làm từ bé cho Hae In. Từ chuyện cứu cô khỏi con chó dữ đến việc chính Eun Sung đã cứu Hae In khỏi cảnh bị đuối nước. Thế nhưng lời kể về vụ đuối nước có vẻ không đúng lắm khi cùng lúc này, ở nhà Hyun Woo, hai bà thông gia đã xem lại album ảnh của nhà họ Baek và mẹ Hae In phát hiện ra, Hyun Woo có liên quan đến vụ đuối nước của con gái mình năm xưa. Và quả thật, chính Hyun Woo mới là người đã cứu mạng Hae In ngày đó.

Hae In cuối cùng cũng được gặp ông nội trong lúc đó, Hyun Woo lại bị người của Eun Sung hãm hại. Hắn ta còn gọi điện báo với Eun Sung rằng Hyun Woo đã bị trừ khử. Tuy nhiên trái với kỳ vọng của Eun Sung, Hyun Woo ngoài bị thương nhẹ ở đầu thì hoàn toàn không tổn hại gì. Hóa ra Hyun Woo đã thành công đe dọa và thuyết phục đàn em của Eun Sung tha cho mình.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, vì đã quá khuya không thể về quê nên Hyun Woo đưa Hae In tới một căn hộ mà mình ở sau ly hôn. Trong một không gian tương đối nhỏ, họ cùng trò chuyện, nấu ăn như một cặp vợ chồng son, trái ngược hoàn toàn với sự đơn độc của Eun Sung cạnh bàn tiệc lớn. Họ sau đó cũng ôm nhau ngủ trên ghế sofa, tận hưởng bầu không khí vô cùng hạnh phúc.

Ngày hôm sau, trên đường về nhà, Hyun Woo đã đỗ xe ở một nơi có khung cảnh lãng mạn, đưa nhẫn và mong Hae In hãy rút đơn ly hôn. Thế nhưng vì bả thân sắp chết nên Hae In không nhận nhẫn. Cô cũng thừa nhận mình đã tưởng Eun Sung là Hyun Woo. Điều này khiến cô không đủ tự tin để hứa hẹn về việc ở bên anh một lần nữa.

Ở một diễn biến khác, chủ tịch Hong Man Dae hoàn toàn không bị mất trí nhớ. Ông cũng không uống số thuốc mà bà Seul Hee đưa cho mình, tất cả chỉ là một kế hoạch cho chính chủ tịch Hong tạo ra. Trước đó dù đang giả vờ mất trí nhưng chủ tịch Hong đã ra ám hiệu với Hae In, nói cô hãy đến hầm trú ẩn của nhà mình nếu gặp chiến tranh. Thực tế đó là một nơi gọi là "căn phòng hoảng loạn" mà gia đình họ Hong từng xây dựng. Cùng lúc này, mẹ con Eun Sung cũng nhớ tới thứ gọi là căn phòng hoảng loạn và nghĩ rằng quỹ bí mật của chủ tịch Hong đang ở đó.

Thông qua mối quan hệ của người bạn thân, Hyun Woo đã có được bản thiết kế căn phòng hoảng loạn. Cả gia đình ngồi lại, thảo luận xem căn phòng đó ở đâu trong nhà và có nghi ngờ chiếc thang máy. Để có thể vào được nhà một cách hợp pháp, Hyun Woo lên kế trình báo cảnh sát về việc bà Seul Hee không điều trị cho chủ tịch Hong và sẽ theo cảnh sát tới nhà. Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì việc chủ tịch Hong giả vờ mất trí đã bị bà Seul Hee phát hiện. Tối đó, chủ tịch Hong qua đời vì ngã từ cầu thang xuống, lý do là bởi ông đã tự sát.

Ngay khi chủ tịch Hong qua đời, giấy ủy quyền của bà Seul Hee bị vô hiệu, bởi bà chỉ có quyền quản lý khi ông Hong còn sống. Cùng với di ảnh của cố chủ tịch, cả gia đình nhà họ Hong trở lại căn nhà cả mình, trong chiếc thang máy thực sự dẫn họ tới phòng bí mật. Có thể thấy, chủ tịch Hong đã dùng chính tính mạng của mình để đẩy mẹ con bà Seul Hee ra khỏi nhà, giúp các con cháu có thể trở lại Queens. Hành động này của ông đã khiến khán giả sốc cực độ.

Nguồn ảnh: tvN

