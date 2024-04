Kim Soo Hyun diễn như "bị nhập" nhưng rating Queen of Tears vẫn giảm, tất cả là tại đối thủ quá mạnh?

Sau tập 10 với rating tăng đột ngột lên mức 19%, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) có sự sụt giảm đáng kể về phong độ ở tập 11. Rating tập này giảm xuống chỉ còn 16,7% trên toàn quốc, theo số liệu từ Nielsenkorea.

Sự sụt giảm này thực chất cũng không quá khó hiểu khi tối thứ Bảy hàng tuần luôn là thời điểm có nhiều phim cuối tuần lên sóng nhất tại Hàn Quốc (cả phim thứ Sáu - thứ Bảy của đài công cộng lẫn phim thứ Bảy - Chủ nhật của các đài cáp). Đặc biệt tối thứ Bảy, 13/4 vừa qua, tâm điểm của sự chú ý từ khán giả còn đổ dồn vào phía bộ phim Wonderful World đài MBC. Bởi lẽ, tối 13/4 là thời điểm bộ phim của Kim Nam Joo - Cha Eun Woo lên sóng tập cuối. Vốn được tung hô là siêu phẩm báo thù của màn ảnh Hàn thời gian hiện tại, tập cuối Wonderful World đã thành công tốt đẹp, ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất là 13%. Tuy không thể vượt mặt Queen of Tears nhưng rõ ràng nó cũng đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn khán giả xem truyền hình tại Hàn, làm ảnh hưởng trực tiếp tới các đối thủ khác.

Wonderful World lên sóng tập cuối vào tối 13/4

Dù rating giảm nhưng tập 11 Queen of Tears vẫn gây sốt trên các nền tảng MXH, đặc biệt cảnh kết tập phim này còn được khen là mang đến một màn diễn xuất "điên rồ như bị nhập" của Kim Soo Hyun. Trong phân cảnh này, Kim Soo Hyun phải đóng cả vai Hyun Woo lẫn phản diện Eun Sung, bởi lẽ Hae In (Kim Ji Won) bị phát bệnh và nhìn nhầm Eun Sung thành chồng mình.

Thực chất, ngay từ khi Hyun Woo xuất hiện và đón Hae In lên xe ở cảnh kết, khán giả đã có sự nghi ngờ vì ánh mắt và biểu cảm rất lạ của Hyun Woo. Và quả nhiên đó không phải Hyun Woo thật. Người đón Hae In thực chất chính là Eun Sung nhưng vì Hae In phát bệnh nên khán giả cũng được nhìn thấy Eun Sung trong hình hài Hyun Woo.

Trong vài phút ngắn ngủi nhập vai Eun Sung, Kim Soo Hyun khiến khán giả trầm trồ, thán phục vì biểu cảm, ánh mắt của anh trông y hệt như Yoon Eun Sung. Đặc biệt, cư dân mạng còn soi ra việc Hyun Woo thuận tay trái, thông thường khi khoác vai hay che ô cho vợ, anh sẽ dùng tay trái trong khi Eun Sung thuận tay phải. Trong phân cảnh nhập vai Eun Sung, Kim Soo Hyun đã dùng tay phải. Dù chỉ là một tiểu tiết rất nhỏ nhưng tiếp tục khiến khán giả thán phục sự tinh tế từ đạo diễn và cả Kim Soo Hyun. Nhiều bình luận còn trêu đùa rằng, trong phân cảnh ngắn này, Kim Soo Hyun diễn như thể... bị Yoon Eun Sung "nhập".

Biểu cảm, ánh mắt của Kim Soo Hyun thực sự rất khác

Kim Soo Hyun tái hiện hoàn hảo nét diễn của Yoon Sung Hoon

Một chi tiết rất nnỏ khiến phim được khen quá tinh tế

Bình luận từ khán giả: - Diễn xuất quá điên rồ. Tông giọng và ánh mắt giống hệt Yoon Eun Sung. Kim Soo Hyun bị Yoon Eun Sung nhập hay sao vậy??? - Đó thật sự là Yoon Eun Sung chứ không phải Kim Soo Hyun nữa. Anh Kim thật sự quá giỏi. - Ánh mắt anh ấy y hệt như Yoon Eun Sung, Kim Soo Hyun bị nhập thật rồi. - Kim Soo Hyun sao anh có thể diễn giỏi như vậy chứ? - Xem cảnh đó tôi đã kiểu "Sao Baek Hyun Woo lại làm như thế?", cuối cùng hóa ra không phải là Baek Hyun Woo thật. Đỉnh!!! - Diễn xuất của anh ấy thật đáng sợ. Tôi sởn hết cả da gà. Ánh mắt hoàn toàn khác luôn. - Tôi đã rất bất ngờ khi xem, Kim Soo Hyun diễn quá trơn tru, anh ấy hoàn toàn trở thành một người khác. - Kim Soo Hyun xứng đạt được cúp Baeksang!!! - Từ khoảnh khắc anh ấy cầm ô bước tới là đã không phải Baek Hyun Woo rồi. Thật sự khiến tôi lạnh sống lưng.

Nguồn ảnh: tvN