Queen of Tears tập 11: Khóc nấc vì Kim Soo Hyun - Kim Ji Won, cảnh kết khiến ai nấy sốc tột độ

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 11 mở đầu với cảnh tượng Hae In (Kim Ji Won) nói ra sự thật tại buổi họp báo, sau đó cô đi về phía Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ngay lập tức, cô ngất xỉu trong lòng Hyun Woo và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này, lý trí của cô không cho phép cô chết đi, Hae In còn luyến tiếc vì chưa thể nói lời yêu với chồng và lời xin lỗi tất cả mọi người.

Cả hai gia đình đã biết tình trạng của Hae In, ai cũng vô cùng đau lòng, nhất là mẹ Hae In, người bao năm qua luôn tỏ ra ghét bỏ, thù hằn cô. Bà còn trách mắng vì Hyun Woo đã giấu bệnh tình của Hae In nhưng bố Hae In ngăn cản và nói mình không có quyền tức giận trong lúc này.

Ngay khi Hae In tỉnh dậy, cô đã nói yêu Hyun Woo. Cô xin lỗi vì không đối xử tốt hơn và đã để Hyun Woo bơ vơ trong nhà mình. Cô muốn nói hết mọi thứ trước khi chết. Hyun Woo cũng nói nếu Hae In chết, anh sẽ từ bỏ bản thân mình, sống buông thả với rượu và nước mắt. Anh thề sẽ không để Hae In ra đi.

Cả nhà rất vui khi Hae In tỉnh lại, chỉ riêng mẹ là không dám đối diện với cô. Bà tự trách mình vì không yêu thương Hae In, bà còn nghĩ vì bà nên con gái mới căng thẳng tới mức đổ bệnh. Những lời này đã bị Hae In nghe lại hết. Sau bao năm xa cách, cuối cùng hai mẹ con cũng làm lành với nhau.

Cùng lúc này, chủ tịch Hong Man Dee tức ông nội của Hae In đã tỉnh lại thế nhưng ông lại bị mất trí nhớ. Điều này khiến Beom Ja vô cùng đau lòng còn bà Seul Hee thì tiếp tục hả dạ, đắc thắng vì có thể tiếp tục nắm quyền điều hành Queens. Bà cũng đóng vai một người vợ hiền, nỗ lực chăm sóc cho chủ tịch Hong trước cánh phóng viên và nhân viên tập đoàn.

Cùng lúc đó, Hae In một lần nữa từ chối tình cảm của Eun Sung, lý do là vì từ trước đến nay, Eun Sung luôn yêu cô bằng cách đạp cổ xuống để có cớ kéo cô lên. Eun Sung sau đó cũng bị Hyun Woo đánh vì cố tiếp cận vợ anh. Sau chuyện này, hai vợ chồng dù đang ở bệnh viện cũng bắt tay vào việc, tìm cách để phản công Eun Sung, người đang chịu cuộc khủng hoảng không nhỏ đến từ cuộc họp báo của Hae In. Họ phát hiện ra, Eun Sung đang tìm quỹ bí mật để có thể mua thêm cổ phiếu, con số lên tới 900 tỷ. Bà Seul Hee cũng đang cố gắng tìm quỹ này bằng cách khiến chủ tịch Hong nhớ lại.

Eun Sung sau đó tiếp tục làm khó Hyun Woo bằng cách bịa đặt hàng loạt lý do để đuổi việc anh. Hắn không thể ngờ Hyun Woo lại có tới 3 luật sư bào chữa, tất cả đều là những luật sư hàng đầu Hàn Quốc, cũng là bạn thân của Hyun Woo. Thế nên việc kết án Hyun Woo lập tức thất bại trong sự cay cú của Eun Sung. Chính vì vậy, Eun Sung đã quyết định cho người trừ khử tình địch.

Sau khi Hae In xuất viện, cô lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu từ cả nhà trong bữa tiệc liên hoan. Ai cũng nói về cô, mẹ còn chuẩn bị cả một thực đơn bồi bổ riêng cho Hae In. Hyun Woo cũng chăm sóc cô rất tận tình. Thế nhưng việc bệnh của Hae In ngày càng nặng là điều không thể tránh khỏi. Cô thừa nhận có vài khoảnh khắc mình đã quên cả mặt em trai, không nhớ tên bác sĩ và còn lạc đường, cô đã dần có triệu chứng mất trí nhớ.

Cuối tập 11 là khoảnh khắc khiến khán giả quá sốc. Hae In phát bệnh và nhận nhầm Eun Sung là Hyun Woo. Cô đã lên xe Eun Sung, khi Hyun Woo đuổi theo, cô còn tưởng đó là kẻ bám đuôi và định gọi cảnh sát. Cuối cùng, Hyun Woo bất chấp nguy hiểm, cản được đầu xe của Eun Sung. Thấy Hyun Woo đi về phía mình, Hae In mới bàng hoàng nhận ra bệnh tình của cô đã nghiêm trọng tới mức không còn nhận ra Hyun Woo nữa.

Queen of Tears tập 11 có lẽ đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Đặc biệt, cảnh kết của tập này khiến người xem vừa sốc vừa không khỏi đau lòng. Bởi Hae In - Hyun Woo mới hạnh phúc chưa bao lâu thì bệnh tình đã khiến Hae In dần quên đi cả gương mặt của chồng mình.

Nguồn ảnh: tvN

