Lộ hint Son Ye Jin đóng cameo ở Queen of Tears, còn là trợ thủ đắc lực giúp Kim Ji Won phục thù?

Như nhiều khán giả đã biết, bộ phim đình đám Queen of Tears là người em "cùng một mẹ" với bom tấn Hạ Cánh Nơi Anh, khi cả hai kịch bản đều được chắp bút bởi biên kịch lừng danh Park Ji Eun. Chính bởi lý do này nên xuyên suốt 10 tập đầu của phim, có tới 2 lần cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh được xuất hiện một cách đặc biệt trong phim. Lần đầu là thông qua lời thoại của nhân vật bạn thân nam chính, khi anh so sánh Hyun Woo (Kim Soo Hyun) - Hae In (Kim Ji Won) với cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin. Lần hai là trong cảnh mẹ Hae In đang xem TV và trên TV thì đang phát một phân đoạn của Hạ Cánh Nơi Anh. Những màn cài cắm thú vị này khiến khán giả vô cùng thích thú.

Cậu bạn thân ám chỉ việc Hyun Woo rồi sẽ yêu Hae In thật giống như Son Ye Jin - Hyun Bin

Gia đình tài phiệt có vẻ thích Hạ Cánh Nơi Anh

Không chỉ cài cắm những tình tiết liên quan đến Hạ Cánh Nơi Anh vào Queen of Tears, gần đây nhất khán giả còn tinh ý phát hiện ra hai bộ phim này dường như... chung một vũ trụ. Ngoài việc đều mô tả câu chuyện về các gia đình tài phiệt với nhân vật chính là cô con gái tài giỏi, xuất chúng nhất nhà ra thì cả hai bộ phim còn cùng nhắc tới cái tên Queens. Ở Queen of Tears, Queens là tập đoàn của gia đình nhà họ Hong mà Hae In từng là người thừa kế sáng giá. Trong khi đó ở Hạ Cánh Nơi Anh, tập đoàn nhà Se Ri (Son Ye Jin) được đồn là sẽ bị Queens group thu mua lại.

Khán giả cho rằng đây hoàn toàn không phải tình cờ mà chắc chắn biên kịch Park có một ẩn ý nào đó. Thực tế phim của biên kịch này dường như đều có chung một vũ trụ với nhau. Còn nhớ trước đây, ở Vì Sao Đưa Anh Tới, nhân vật của Kim Soo Hyun cũng từng có cuộc điện thoại với một cô gái mang tên Hong Hae In (trùng tên với nữ chính Queens of Tears).

Khán giả có rất nhiều suy đoán về mối liên quan giữa hai bộ phim. Nhiều người còn nghĩ rằng rất có thể Yoon Se Ri và Hong Hae In là họ hàng và Son Ye Jin sẽ có một vai cameo trong thời gian tới. Khán giả còn nghĩ sẵn kịch bản cho màn cameo này, rằng Yoon Se Ri sẽ là nhân tố quan trọng, giúp Hae In giành lại tập đoàn từ tay kẻ thù.

Son Ye Jin đã nghỉ ngơi khá lâu, kể từ sau khi sinh con. Gần đây nhất, có những thông tin xoay quanh việc cô sẽ sớm nhận dự án phim mới. Nếu thực sự tái xuất với một vai cameo ở Queen of Tears thì đây sẽ là cách thức hoàn hảo để tình đầu quốc dân hâm nóng tên tuổi trước khi chính thức trở lại.

