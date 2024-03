Son Ye Jin - Hyun Bin bất ngờ làm cameo ở Queen of Tears, rating phim leo thẳng top 1 cả nước

Sau pha cưỡng hôn ở cuối tập 3, Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hae In (Kim Soo Hyun) đều có chút ngại ngùng ở đầu tập 4 Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt). Hyun Woo còn rất lo lắng chuyện tin nhắn trong điện thoại của vợ, anh đã lén vào phòng Hae In lúc cô tắm, tìm cách mở điện thoại để xóa tin nhắn. Việc xóa tin nhắn thành công nhưng Hyun Woo lại khiến Hae In hiểu lầm rằng anh lẻn vào phòng vì quan tâm cô. Ngoài ra Hyun Woo cũng nhận ra Hae In đã dùng ngày dự sinh của con đầu lòng để làm mật khẩu điện thoại. Hóa ra hai người đã từng suýt có con.



Hyun Woo buồn khi nhớ về đứa con đã mất của hai người

Hyun Woo ngày càng không kiểm soát được trái tim của mình, anh liên tục rung động trước vẻ đẹp và những cử chỉ, lời khen vô tình của vợ. Thậm chí khi thấy vợ suýt ngã vì đi giày cao gót, Hyun Woo còn bất ngờ mua giày cho cô. Đặc biệt anh cũng ghen ra mặt khi thấy Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) tỏ ra thân mật với vợ mình. Khi đi nhậu với bạn về, Hyun Woo còn mua cả đồ ăn cho Hae In, đến độ bạn thân cũng nhận ra Hyun Woo đã yêu vợ rồi.

Cùng lúc này, Hae In nhận được thông tin từ một bệnh viện lớn, họ nói có thể chữa bệnh cho cô và tỷ lệ sống sót và 51%. Hyun Woo dù ngoài mặt cố tỏ ra hạnh phúc nhưng nội tâm lại dậy sóng, anh sợ những điều kinh hoàng trong quá khứ sẽ lặp lại.

Vì cuộc đàm phán với ông Hermann, Eun Sung liên tục dính với Hae In, thậm chí còn đến tận nhà ăn sáng cùng cô. Hyun Woo lần này ghen ra mặt, anh còn trực tiếp nói chuyện riêng với Hae In để tỏ thái độ.

Trước mặt giúp đỡ Hae In nhưng đằng sau lưng, Eun Sung lại gián tiếp chia rẽ gia đình cô. Anh ngó lơ đề nghị hợp tác của em trai Hae In, sau đó để người của mình đến "mách lẻo" với mẹ Hae In rằng chính cô đã nói xấu em trai trước mặt Eun Sung. Điều này khiến tình cảm mẹ con vốn đã không tốt đẹp, nay lại càng xa cách. Eun Sung cũng dần tìm cách thâu tóm cổ phần của Queens và tìm ra những thông tin xoay quanh quỹ đen của chủ tịch Hong cũng là ông nội của Hae In. Cùng lúc này, chủ tịch Hong ngày càng già yếu còn rất nóng tính nên dần mất lòng các nhân viên, khiến họ lần lượt bị Eun Sung mua chuộc.

Cũng trong tập này, bối cảnh phim chuyển về phía vùng quê nơi Hyun Woo sinh ra. Bố của Hyun Woo đang tái tranh cử chức trưởng thôn và bị thua trước một ứng cử viên mới. Con gái ông đã quyết định làm liều, nhắn tin nhờ Hae In về nhà bởi với địa vị của cô, hoàn toàn có thể giúp bố chồng xoay chuyển tình thế. Ở thời khắc quyết định, không ngờ Hae In lại về thật. Cô đi cùng rất nhiều người, hàng loạt xe tải, xe hơi hạng sang, mang theo rất nhiều quà đắt tiền, thậm chí còn mở một bữa tiệc tại làng để giúp bố chồng giành lại phần thắng. Mẹ Hyun Woo thấy lạ, lập tức gọi cho con trai báo việc Hae In về làng.

Vui vẻ chưa được bao lâu, Hae In bỗng nhận ra mình đã đi lạc, quần áo đều lấm lem, cô hoàn toàn quên mất tại sao mình lại đi lạc và ở trong trạng thái rất tệ. Hyun Woo về nhà và không thể liên lạc với vợ, anh lập tức nhận ra có vấn đề chẳng lành và đạp xe đi khắp làng tìm Hae In. Đến tận khi trời nhá nhem tối, Hyun Woo mới tìm thấy Hae In, vừa thấy vợ, Hyun Woo liền nổi nóng vì quá lo sợ. Nhìn Hyun Woo người ướt sũng mồ hôi vì mình, Hae In không khỏi đau lòng, cô cũng nói ra sự thật rằng cô không biết tại sao bản thân có thể đi lạc xa như vậy. Cô không tỏ ra mạnh mẽ nữa mà thú nhận mình đã rất sợ. Hyun Woo lúc này cũng không thể kìm lòng nữa mà ôm trầm lấy vợ mình.

Điểm nhấn của tập này là sự tiến triển tình cảm rõ nét của cặp đôi Hae In - Hyun Woo cũng như việc trong quá khứ họ từng có con. Ngoài ra còn một cảnh phim cực hot, đó là khi Hyun Woo nói chuyện với bạn thân về vợ, người bạn đã bất ngờ nhắc đến Son Ye Jin - Hyun Bin. Lý do bởi người bạn này nhận ra việc Hyun Woo từ diễn cảnh yêu đương đã thực sự rung động một lần nữa trước Hae In. Anh ví Hyun Woo - Hae In giống với Son Ye Jin - Hyun Bin, những người yêu nhau thật khi quay cảnh lãng mạn. Rating tập phim này cũng tăng mạnh mẽ, chính thức vượt mốc 2 chữ số. Cụ thể phim ghi nhận thành tích lên tới 13%, tăng gấp đôi so với tập đầu tiên. Con số này cũng giúp phim leo top 1 rating của tất cả các miniseries hiện đang lên sóng tại Hàn Quốc.

