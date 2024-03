Xôn xao cát-xê cao vô lý của Kim Soo Hyun ở Queen of Tears, con số gấp 18 lần phim trước?

Sau 3 năm vắng bóng màn ảnh, nam tài tử Kim Soo Hyun đã tái xuất với dự án Queen of Tears - Nữ hoàng nước mắt đóng cùng Kim Ji Won. Bộ phim đang "gây bão" toàn cầu với tình tiết thú vị, mở đầu bằng đám cưới trong mơ và theo sau đó là những tình tiết drama dở khóc dở cười. Mỗi khi trở lại, Kim Soo Hyun luôn gây tò mò không chỉ bởi cốt truyện phim, nhân vật mà còn cả việc anh được trả thù lao bao nhiêu.

Theo thông tin từ trang Preview PH, kinh phí sản xuất bộ phim Queen of Tears thuộc hàng cao nhất trong lĩnh vực truyền hình Hàn Quốc, lên đến 40 tỷ won (750 tỷ đồng), xấp xỉ những dự án như Mr. Sunshine (Quý ngài ánh dương) hay Bulgasal: Immortal Souls.

Kèm theo đó, trang này còn tiết lộ rằng trong lần trở lại màn ảnh này, Kim Soo Hyun được trả cát-xê vô cùng cao, nhỉnh hơn rất nhiều so với dự án gần đây nhất của anh là One Ordinary Day. Theo Preview PH, thù lao của chàng sao nam 8X khi đóng Queen of Tears được cho là 9,3 tỷ won cho 1 tập (tương đương 174 tỷ đồng).

Kim Soo Hyun được cho là nhận đến 9,3 tỷ won/tập phim

Hiện tại, phía Kim Soo Hyun chưa đưa ra phản hồi gì về tin tức cát-xê của mình trong Queen of Tears. Trước kia khi Osen đưa tin nam diễn viên nhận 500 triệu won cho mỗi tập One Ordinary Day , phía anh từ chối bình luận hay tiết lộ thêm vì điều khoản hợp đồng. Mặt khác, 9,3 tỷ là con số cao một cách bất hợp lý, thậm chí vượt quá kinh phí sản xuất phim nếu nhân lên cho 16 tập phim Queen of Tears.

Tuy thông tin về thù lao của Kim Soo Hyun vẫn còn "mập mờ" nhưng không thể phủ nhận, anh là nam diễn viên được trả lương cao nhất của Hàn Quốc. Chính vì vậy, việc anh nhận được hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ won cho 1 tập phim truyền hình không hề bất khả thi.

Trong Queen of Tears, Kim Soo Hyun thủ vai Hyun Woo - Giám đốc pháp lý tập đoàn Queens nơi mà vợ anh Hae In đang làm chủ tịch. Hyun Woo vốn có xuất thân con nhà nông, đi lên từ 2 bàn tay trắng trong khi Hae In là tiểu thư "kim chi ngọc diệp", sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Sau khi kết hôn được 3 năm, sự cách biệt về gia thế, địa vị, công việc... khiến Hyun Woo chán nản, muốn ly dị vợ. Thế nhưng, việc Hae In bất ngờ thông báo cô bị bệnh nan y đã khiến quyết định ly hôn của Hyun Woo bị hoãn lại. Kể từ đây, hành trình "kiểm định lại" tình yêu của Hyun Woo dành cho vợ chính thức bắt đầu.