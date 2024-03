Vai nữ chính Queen of Tears vốn là của mỹ nhân này, visual chuẩn tài phiệt nhưng diễn thua xa Kim Ji Won

Những ngày này, cùng với sức hút từ bộ phim Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), hai cái tên Kim Ji Won - Kim Soo Hyun cũng được hú ý nhiều hơn. Xem màn thể hiện vô cùng ăn ý cùng nhan sắc trời sinh một cặp của hai diễn viên này, khán giả đều nghĩ rằng họ đích thị đã được biên kịch đo ni đóng giày cho vai diễn Hyun Woo và Hae In. Tuy nhiên trên thực tế chỉ có Kim Soo Hyun là được lựa chọn từ đầu trong khi đó, vai nữ chính của Kim Ji Won vốn được nhắm đến cho một người khác.

Cụ thể ban đầu, ekip Queen of Tears đã nhắm đến nữ idol, diễn viên xinh đẹp IU cho vai diễn Hong Hae In. Ngay từ tháng 4 năm 2022, khi tin tức về tác phẩm mới của biên kịch Park Ji Eun được công bố, sự xuất hiện của IU đã lập tức được đề cập đến, nhưng phía IU đã nhanh chóng lên tiếng: "Chúng tôi đã nhận được lời đề nghị xuất hiện trong tác phẩm này nhưng chúng tôi đã lịch sự từ chối".

Việc nhắm tới IU cho vai diễn Hong Hae In cũng là điều không khó hiểu bởi ngay trước đó, IU vô cùng thành công với hình ảnh một cô chủ giàu có, kiêu kỳ ở bộ phim Hotel Del Luna. Thêm vào đó, IU cũng từng hợp tác với biên kịch Park, đã thế còn từng là một bạn diễn vô cùng ăn ý, bạn thân lâu năm của Kim Soo Hyun. Trong quá khứ, hai người từng đóng chung với nhau ở 2 bộ phim truyền hình là Dream High và Producers. Sự ăn ý tuyệt đối và mối quan hệ thân thiết thậm chí còn khiến họ bị đồn hẹn hò suốt một thời gian dài tuy nhiên sau cùng, họ chỉ là bạn bè thân thiết và đến giờ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

IU và Kim Soo Hyun là một cặp bạn diễn vô cùng ăn ý

Tuy có thần thái sang chảnh lại rất đẹp đôi bên cạnh Kim Soo Hyun nhưng khách quan mà nói, diễn xuất của IU sẽ khó lòng vượt qua được Kim Ji Won. Xuất thân từ một idol, dù đã có rất nhiều tiến bộ ở vai trò diễn viên nhưng so với một tên tuổi thực lực như Kim Ji Won thì IU vẫn có phần yếu kém hơn. Thêm vào đó vai Hong Hae In không chỉ sang chảnh, kiêu kỳ mà còn có nội tâm biến động, chịu rất nhiều tổn thương, đả kích. Cô tuy không khóc ra ngoài nhưng luôn đau đớn và bất an. Vai diễn này đòi hỏi diễn xuất nội tâm cực kỳ tốt, nếu không Hae In sẽ chỉ là một kẻ lạnh lùng, bất cần và vô cảm. Không biết IU sẽ xử lý ra sao nếu nhận vai nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại, Kim Ji Won chính là sự lựa chọn hoàn hảo tuyệt đối.

Nguồn ảnh: tvN