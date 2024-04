Soundtrack #1

Bộ phim xoay quanh 2 người bạn thanh mai trúc mã Han Sun Woo (do Park Hyung Sik), một nhiếp ảnh gia mới vào nghề, cùng với Lee Eun Soo (Han So Hee), một nhạc sĩ, họ đã duy trì tình bạn suốt hai thập kỷ. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cả hai sống chung trong 2 tuần để hoàn thành một dự án âm nhạc. Chính từ đây, tình cảm của họ dành cho đối phương dần vượt qua ngưỡng tình bạn lúc nào không hay, mở ra một chương mới trong cuộc đời của cả hai.

Mô típ "từ bạn thành người yêu" là một trong những chủ đề được yêu thích nhất trong thế giới K-drama, nhưng hai nhân vật chính trong phim được đánh giá có "phản ứng hóa học" mạnh mẽ với những phân cảnh dung dị, tự nhiên, đời thường.

Dù chỉ có 4 tập, "Soundtrack #1" vẫn mang đến một trải nghiệm xem phim trọn vẹn vừa đủ, không hề gấp gáp hay khiến người xem cảm thấy thiếu hụt trong các phân cảnh. Điểm nổi bật của phim là bộ sưu tập 12 bản nhạc phim (OST) đậm chất cảm xúc, biến "Soundtrack #1" thành một món quà quý giá dành cho người yêu âm nhạc. Với những yếu tố đặc sắc này, Soundtrack #1 chắc chắn không thể nằm ngoài danh sách phim "phải xem" của bạn.

Weak Hero Class 1 - Người hùng yếu đuối

Dựa trên webtoon "Weak Hero," bộ phim "Người hùng yếu đuối" kể về học sinh hạng A Yoon Shi Eun kín đáo, ít nói và luôn đứng đầu lớp học về thành tích học tập Anh trở thành mục tiêu của nhóm bắt nạt do Jeon Yeong Bin (Kim Su Gyeom) cầm đầu, dù có thể lực yếu nhưng Si Eun không hề sợ hãi trước những hành động bạo lực mà ngược lại tận dụng sự thông minh của bản thân để đối đầu. Hành động của Si Eun khiến nhóm bắt nạt tìm kiếm sự giúp đỡ của một băng đảng để trả thù, và mọi chuyện chỉ khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Dù có bối cảnh và đề tài tương tự nhiều bộ phim K-drama khác về đề tài báo thù tuổi teen, "Weak Hero Class 1" vẫn nổi bật nhờ những pha hành động lôi cuốn và thậm chí là khốc liệt. Điểm đặc biệt của bộ phim không chỉ nằm ở cốt truyện mà còn ở cách thể hiện các màn đấu lý thú. Tổng thể bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi bóc trần vấn nạn bắt nạt tàn nhẫn xảy ra tại các trường học Hàn Quốc. Với 8 tập, bộ phim có thời lượng hợp lý để bạn xem trong dịp lễ này.

Here’s My Plan - Kế Hoạch Cuộc Đời

Với 4 tập, "Here's My Plan" xoay quanh câu chuyện của Lee So Hyun (Kim Hwan Hee), một cô gái 20 tuổi. Khi còn nhỏ, So Hyun đã bỏ trốn khỏi nhà và bắt đầu nghề móc túi để tồn tại một mình trong thế giới khắc nghiệt này. Kế hoạch duy nhất của cô là trả thù những người mà theo cô đã phá hủy cuộc đời mình. Tuy nhiên, cuộc đời của So Hyun bắt đầu thay đổi khi cô gặp và yêu một thanh niên làm chung trong nhà hàng. Tình cảm của chàng trai đã làm thay đổi tâm hồn và kế hoạch trả thù của So Hyun.

Bộ phim kể về một câu chuyện trả thù không hề mang dáng dấp của báo thù ngay từ những phân cảnh đầu tiên. Tuy nhiên, khán giả sẽ chứng kiến cốt truyện dần hé lộ những khía cạnh u tối ngay trước mắt. Điều đáng chú ý là mối quan hệ lãng mạn giữa So Hyun và Jo Yoon Ho (Kim Do Hoon) vẫn phát triển khỏe mạnh, mặc cho những thử thách về hoàn cảnh sống và tuổi trẻ của họ.

Death’s Game - Trò chơi tử thần

8 Tập của Death's Game xoay quanh 12 vòng lặp cuộc đời khác nhau của Choi Yi Jae (Seo In Guk). Anh lớn lên trong nghèo khó nhưng là người lương thiện, tốt bụng, luôn chân thành với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cuộc đời anh bắt đầu đi vào ngõ cụt khi anh mất việc, chia tay bạn gái, và tiền tiết kiệm cũng "bốc hơi" trong một vụ lừa đảo bitcoin. Nghĩ rằng cái chết là lối thoát duy nhất, anh quyết định tự tử. Tuy nhiên, thần Chết thử thách Yi Jae bằng cách cho anh tham gia trò chơi nếm trải mùi vị tử vong thêm 12 lần nữa ở 12 thân phận khác nhau. Mỗi lần "được" trao cơ hội chết, anh phải tìm ra cách sống sót để sống hết cuộc đời đó. Nếu không, anh sẽ bị đày ải ở địa ngục vĩnh viễn.

Ngoài cốt truyện độc đáo, điều làm nên sức hút của "Trò chơi tử thần" là dàn diễn viên tài năng bao gồm Park So Dam, Seo In Guk, Lee Jae Wook và Lee Do Hyun.

The Hymn of Death - Thánh ca tử thần

Bộ phim với thể loại sử kịch, tâm lý tình cảm dựa trên câu chuyện có thật của Kim Won Jin, một biên kịch phim Hàn Quốc, và Yun Sim Deok, nữ ca sĩ soprano đầu tiên của Triều Tiên. Lấy bối cảnh thời Joseon năm 1920, nhà viết kịch thiên tài Won Jin (do Lee Jong Suk thủ vai) là một người đàn ông đã có gia đình nhưng lại yêu Sim Deok (Shin Hye Sun). Tuy nhiên, khi Sim Deok gặp phải cái kết bi thảm, Won Jin đã sáng tác bài hát "Praise of Death" vào năm 1926 để tưởng nhớ cô, và bài hát này sau đó đã trở thành ca khúc pop Hàn Quốc đầu tiên.

Bao trùm lên toàn bộ phim là màu của sự đau thương từ những giai điệu của nhạc phim, ánh mắt của diễn viên, từng hành động, cử chỉ và lời thoại…Tất cả đều trọn vẹn cảm xúc và cực kỳ xuất sắc. Bộ phim không chỉ mang tính giải trí mà còn là một chuyến đi về quá khứ, khắc họa một chương sử bi thương nhưng đầy ý nghĩa trong lịch sử âm nhạc của nhà soạn nhạc Kim Woo Jin mà bấy lâu nay ít ai biết đến. Bộ phim dài 6 tập là thời lượng vừa đủ để bạn lựa chọn cho dịp lễ này.

The Most Beautiful Goodbye - Lời chia tay đẹp nhất

Phim kể về một người mẹ tuổi trung niên cả đời chịu thương chịu khó bỗng phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh của bà mang gia đình bà đến chợt nhận ra sự vô cảm của mình đối với bà trong suốt bao năm qua. Họ cùng nhau tụ họp lại để ở bên cạnh người mẹ trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của bà. Và trước khi qua đời, bà muốn làm một điều cuối cùng: chuẩn bị một lời tạm biệt đẹp đẽ nhất.

Nhân vật trong "Lời chia tay đẹp nhất" không khác gì chúng ta. Gia đình họ gồm những người bình thường, không quá giàu có hay nghèo khổ, không thành công xuất chúng nhưng cũng không thất bại, họ đơn thuần là những con người. Đây chính là lý do vì sao nỗi đau của họ lại có thể chạm sâu vào tâm hồn người xem. Những lời thoại và tình tiết nhân văn đầy cảm động của thể loại melodrama được cài cắm rất nhiều vào trong thời lượng bốn tập của bộ phim. Sự hiện diện của tình người là yếu tố nổi bật nhất để nhớ lại sau khi bộ phim kết thúc.

Live On

Bộ phim xoay quanh Baek Ho Rang (Jung Da Bin), một học sinh trung học được mọi người ngưỡng mộ và chú ý. Với sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, cô thu hút sự quan tâm của tất cả học sinh trong trường. Tuy nhiên, cuộc sống của cô bị đảo lộn khi nhận được một tin nhắn từ một người theo dõi ẩn danh, người đã lộ ra bí mật sâu kín nhất của Ho Rang. Trong tình huống này, niềm hy vọng duy nhất của cô là Go Eun Taek (Hwang Minhyun), chủ tịch của câu lạc bộ truyền thanh tại trường trung học. Nhưng để thu được sự giúp đỡ từ anh ấy, cô phải bước chân vào thế giới của câu lạc bộ phát thanh trước.

"Live on" không chỉ đơn thuần là một bộ phim Hàn Quốc về tình yêu học đường thông thường, mà nó đã vượt xa mong đợi với mọi yếu tố cần có của một bộ phim học đường lãng mạn. Từ mạch phim đến sự phát triển tinh tế của các tuyến nhân vật và cách xử lý nhạy cảm của các vấn đề như bạo lực, "Live On" là một bộ phim phải xem với những ai đam mê tình yêu và cuộc sống học đường.

Anna

Dựa trên tiểu thuyết Intimate Stranger của tác giả Jung Han Ah, 6 tập phim Anna kể về câu chuyện của Lee Yoo Mi (Suzy thủ vai). Yoo Mi mắc hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, là một bệnh nhân có thói quen nói dối và niềm tin vào thế giới hư cấu không có thật. Cô xuất thân trong một gia đình nghèo với người mẹ bị khiếm thính, chính vì vậy khiến cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống. Trong khi làm giúp việc cho gia đình giàu có, vì tham vọng Yoo Mi đã hoán đổi thân phận của mình với tiểu thư Anna qua những lời nói dối và bước chân vào giới thượng lưu. Tưởng sẽ sống trong giàu sang và hạnh phúc, Yoo Mi luôn sống trong lo lắng vì sợ bị phát hiện ra sự thật.

Suzy đã thể hiện tuyệt vời trong việc diễn tả những khó khăn mà những người mắc hội chứng Ripley phải đối mặt và sẽ khiến bạn cảm thông với Anna. Kỹ xảo của "Anna" hướng nhiều hơn về phim điện ảnh hơn là phim truyền hình Hàn Quốc, khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu thích phim ảnh muốn đắm chìm vào thế giới trong phim. Để hiểu rõ hơn về nhân vật Anna, hãy lựa chọn bộ phim này trong kỳ nghỉ sắp tới của bạn.