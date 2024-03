Phim của Kim Soo Hyun leo top 1 Việt Nam, cặp chính chemistry bùng nổ khiến netizen mong yêu thật

Không hề ngoa khi nói Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) của Kim Soo Hyun - Kim Ji Won chính là tựa phim Hàn hot nhất thời điểm hiện tại. Phim mới chỉ ra mắt được 2 nhưng càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội, truyền thông tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Sức ảnh hưởng mạnh mẽ khiến phim vươn top 1 Netflix Việt chỉ sau chưa đầy 1 ngày ra mắt tập đầu tiên, vượt qua cả loạt bom tấn Âu Mỹ đình đám.

Queen of Tears nhanh chóng leo top 1 Netflix Việt

Hiện sau 2 tập đầu tiên, Queen of Tears nhìn chung được khán giả đánh giá cao nhưng vẫn gây ra một số tranh cãi. Những bê bối đạo nhái của biên kịch Park Ji Eun bị đào lại khiến Queen of Tears, đứa con tinh thần mới của cô, cũng bị một bộ phận khán giả tẩy chay theo. Nhiều người lo ngại rằng Queen of Tears sẽ tiếp tục là một sản phẩm của sự chắp vá, xào xáo từ những tác phẩm khác. Thêm vào đó ở tập 2, thiết lập nhân vật nam chính cũng gây ra một vài tranh cãi.

Thiết lập nhân vật nam chính gây một số tranh cãi sau tập 2

Gây tranh cãi và chịu ảnh hưởng từ biên kịch là vậy nhưng không ai có thể phủ nhận độ hot của Queen of Tears. Ngoài vị trí top 1 ở Netflix Việt, phim còn đứng trong top đầu của nhiều quốc gia và hiện thậm chí còn lọt top 8 Netflix toàn cầu chỉ sau 2 ngày. Sức ảnh hưởng của cặp đôi cực phẩm nhan sắc Kim Soo Hyun - Kim Ji Won khiến khán giả khó lòng cưỡng lại. Chỉ sau 2 tập đầu, cặp đôi có tới 11 cảnh hôn, dù chỉ là những cảnh phim tua nhanh nhưng vẫn khiến người xem vô cùng thích thú.

Chemistry bùng nổ dù ở hai tập đầu, Kim Soo Hyun và Kim Ji Won toàn những cảnh cãi vã, đối phó lẫn nhau khiến khán giả vô cùng mong những diễn biến tiếp theo. Trước đó có những tin đồn cho rằng hai người không mấy thân nhau, do ở họp báo họ không khoác tay, nhưng hiện tại, sau khi xem hai tập phim đầu tiên, thấy màn hợp tác quá ăn ý này, khán giả lại tiếp tục tích cực "đẩy thuyền" cặp "song Kim". Từ nhan sắc, thần thái cho đến tạo hình, diễn xuất của hai người đều thực sự vô cùng tương xứng.

Bình luận của khán giả: - Đẹp thế này, ngọt thế này xứng đáng yêu nhau thật. - Hi vọng lại có thêm một cặp đôi nữa giống Son Ye Jin - Hyun Bin. Biên kịch Park hãy cho lịch sử lặp lại đi nào. - Diễn đạt quá nên tôi đã nghĩ là họ yêu thật, có cãi nhau cũng ra chemistry luôn. - Yêu thật luôn đi, thuyền này tui nguyện chèo.

Ngoài phản ứng hóa học bùng nổ thì một yếu tố nữa khiến Queen of Tears nổi đình đám là vì nó mang tới một màu sắc rất mới, phá bỏ khuôn mẫu bằng cách đảo ngược bối cảnh phim truyền hình điển hình giữa một nam chính giàu có và một nữ nhân vật chính bình thường. Hai tập đầu, khán giả được thấy câu chuyện khác lạ của Hyun Woo, một chàng trai gia cảnh bình thường làm rể nhà tài phiệt, phải sống như một "nàng dâu" trong nhà khi đến cả đám giỗ, anh cũng phải tự tay xuống bếp. Việc miêu tả cuộc sống của Hyun Woo bằng những tình tiết tương tự như những khó khăn truyền thống của một nàng dâu mang đến rất nhiều tiếng cười cho khán giả.

