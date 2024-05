Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 27: Bà Lan tung chiêu cứu chồng, An Nhiên cay cú vì bị cà khịa

Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng tối 8/5, bà Lan gặp mẹ Nghĩa và tiết lộ chuyện con gái mình đang mang trong mình đứa trẻ của con trai bà. Bà Lan nhấn mạnh, dù Hà bị dày vò, đâm nát tâm can, bố bị tù tội, mất hết tài sản, mất hết công ty nhưng Hà vẫn không muốn cho mẹ đến gặp bà Xinh, vì Hà không muốn mẹ chồng cũ bị dằn vặt, đau khổ. "Một đứa lương thiện đến mức cố chấp, tử tế đến mức ngu ngốc mà chị lại cho rằng nó phản bội hôn nhân, có con với người khác được à? Chị có thêm cháu nội rồi!", bà Lan bộc bạch.

Bà Lan "tung chiếu" đến mách chuyện Ngân Hà mang thai của Nghĩa với bà Xinh.

Bà Xinh vô cùng sốc trước sự thật này. Trước đó, khi mới nghe tin Hà có bầu, bà Xinh cũng không tin Hà ngoại tình. Bà còn tính thai 12-13 tuần, phù hợp với thời điểm bà tráo thuốc tránh thai mà hàng ngày Nghĩa cho vào sữa hạt cho Hà uống. Lý do bà Lan tiết lộ sự thật này với bà Xinh vì biết đây chính là chiếc chìa khóa để cứu chồng mình.

Trong một diễn biến khác, An Nhiên đưa con trai đến khám răng ở phòng khám nha khoa của Việt. Anh ta cố tình đá đểu An Nhiên khi nhắc bé Gôn về chuyện nên hối thúc bố Nghĩa cưới mẹ. An Nhiên rất cay cú khi nghe những lời của Việt. Việt còn bày cách cho An Nhiên mau chóng đạt được mục đích.

Trong khi mẹ đang tập trung giải quyết vấn đề, Ngân Hà đã gặp lại bố tại tòa. Ông mừng rỡ khi biết mình sắp làm ông ngoại và biết cả chuyện vợ và con gái sẽ làm mọi cách để mua lại công ty. Nhưng ông vẫn dặn Ngân Hà rằng vợ, con gái và cháu ngoại của ông quan trọng hơn tất cả.

Ngân Hà đến gặp bố.

Một số bình luận của khán giả về tập mới Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Nữ chính phim này được cái khôn nhà dại chợ. Mẹ ruột thì cãi chem chẻm. Còn cái thứ mà phản bội cho cha đi tù mình trắng tay, bị đuổi ra khỏi nhà thì không làm được gì cho ra trò cả.

- Không biết quyết định của bà Xinh như thế nào nhỉ? Liệu bà ấy có ra tòa làm chứng cho cô con dâu cũ không? - Từ khi hạnh phúc bên chồng đến khi bị chồng phản bội, mất tất cả, bố vào tù … mà Hà vẫn nguyên 1 sắc thái biểu cảm, khuôn mặt phát chán. - Vũ khí gì! Đây cách để cứu bố ngay lúc này sao lại có thể bỏ qua được, dù là vũ khí gì đi chăng nữa cũng phải dùng.





https://kenh14.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-27-ba-lan-tung-chieu-cuu-chong-an-nhien-cay-cu-vi-bi-ca-khia-20240509001321392.chn