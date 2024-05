Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 25: Nghĩa buộc phải kết hôn với An Nhiên, Mỹ Đình "cua" luật sư Vinh

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 25 mang tới nhiều tình tiết hấp dẫn cho khán giả, đặc biệt là câu chuyện của An Nhiên và Nghĩa với những diễn biến mới. Ở tập này, Nghĩa và An Nhiên cùng đi gặp người tư vấn để lo thủ tục cho con trai nhập trường ở Canada. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để bé Gôn có thể định cư ở nước ngoài là việc Nghĩa và An Nhiên có giấy tờ hôn thú hợp pháp.

Preview phim Trạm cứu hộ trái tim tập 25

Nghe đến giấy đăng ký kết hôn, An Nhiên và Nghĩa đều tái mặt. Như vậy có nghĩa là vừa ly hôn vợ cũ, Nghĩa sẽ phải lập tức kết hôn với "vợ mới"?



Nghĩa và An Nhiên cùng đi gặp người tư vấn để lo thủ tục cho con trai nhập trường ở Canada

An Nhiên và Nghĩa buộc phải kết hôn nếu muốn cả nhà định cư ở nước ngoài hợp pháp

Ở một diễn biến khác, Ngân Hà, Mỹ Đình có cuộc gặp gỡ với luật sư Vinh để bàn về vụ án của ông Trường. Trong cuộc gặp, Mỹ Đình tỏ rõ thái độ muốn "cua" chàng luật sư điển trai, và luật sư Vinh cũng tỏ ra hứng thú với cô bạn thân của Ngân Hà. Như vậy là sau tất cả, Mỹ Đình vẫn chưa hề có chút tình cảm nào với Nam - cậu bạn thân tội nghiệp.



Mỹ Đình "giả nai" trước luật sư Vinh khiến khán giả không nhịn được cười

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 25 lên sóng VTV3 tối 6/5.