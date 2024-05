Những yếu tố tạo nên nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên “Tarot”

Ý tưởng độc đáo cùng những góc nhìn thú vị

Theo chân nhóm bạn 7 người sau buổi xem bài Tarot, người xem được chứng kiến từng thành viên trong nhóm lần lượt qua đời. Cái chết của mỗi nạn nhân đều có liên hệ mật thiết tới các lá bài định mệnh. Lúc này đây, những người sống sót mới cảm thấy hối hận vì đã phạm phải quy tắc cấm kỵ: không được sử dụng bộ bài của người khác.

Với thời lượng 92 phút, Tarot có phần nhập đề nhanh gọn. Không mất nhiều thời gian để khán giả bị cuốn vào hành trình khám phá bí ẩn đằng sau bộ bài ma quái. Hàng loạt dấu hiệu bất thường xảy ra, báo hiệu cho những điều kinh hoàng mà nhóm nhân vật sắp phải đối mặt.

Ấn tượng ban đầu mà Tarot để lại nằm ở ý tưởng táo bạo, độc đáo của đội ngũ biên kịch. Bởi thật khó để tin rằng bói bài kết hợp chiêm tinh lại trở thành "công thức" thú vị đến thế. Bộ phim nhanh chóng khơi gợi sự hào hứng của khán giả, khai mở bản năng khám phá trong họ bằng hàng loạt tình tiết bí ẩn, khó đoán.

Tác phẩm đã thành công trong việc vận dụng những quy tắc của Tarot và chiêm tinh học, biến chúng trở thành chất liệu tạo nên nỗi sợ hãi, ám ảnh. Các nhân vật trong phim "đọc vận mệnh" của mình thông qua một bố cục cung hoàng đạo tinh vi: mười hai lá bài được xếp thành vòng tròn, với mỗi lá đại diện cho một cung hoàng đạo. Chúng phản ánh tâm trạng, tính cách hay ham muốn của người tham gia. Tất cả tác động đến lá bài thứ 13 ở trung tâm - đại diện cho số mệnh của kẻ đó.

Sự kết hợp này không những giúp các nhân vật khám phá bản thân, mà còn là cách để tìm hiểu về tương lai. Lúc này đây, câu hỏi trung tâm của tác phẩm hiện lên rõ nét: Đứng trước số phận đã được định sẵn, liệu con người ta sẽ cúi đầu chấp nhận hay tìm cách chống lại?

Quá trình tìm ra lời hồi đáp cho câu hỏi này càng trở nên gấp gáp mỗi khi một nạn nhân nằm xuống. Tiết tấu phim cũng nhờ vậy mà ngày càng được đẩy nhanh, khiến người xem nín thở dõi theo hành trình sinh tồn của những kẻ sống sót.

Ngoài ra, mặt tối của việc bói bài, hay những tác động không tưởng của nó tới người tham gia cũng được khắc họa chi tiết. Từ đó, thông điệp về lòng tin, hay việc vượt lên, không chịu đầu hàng trước số phận cũng được truyền tải thành công đến khán giả.

Nhờ ý tưởng độc đáo, Tarot đã chạm vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của con người. Tác phẩm dẫn đến một thế giới tâm linh, nơi những lá bài tưởng chừng vô hại lại có quyền năng định đoạt số phận. Từ đó, không chỉ nhân vật mà ngay cả người xem cũng được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, sợ hãi cho tới kinh hoàng hay bất lực.

Chất liệu kinh dị ấn tượng

Sức hấp dẫn của Tarot không chỉ nằm ở cốt truyện độc đáo, mà còn là những chất liệu kinh dị gây ấn tượng. Bên cạnh màu sắc, bối cảnh, tạo hình ma quỷ cũng là yếu tố biến bộ phim trở thành một bữa tiệc hấp dẫn với những "mọt phim kinh dị".

Ngay từ những thước phim đầu tiên, hình vẽ ma mị, quái đản trên các lá bài đã thu hút mọi sự chú ý. Cùng với đó là những tạo hình ma quỷ "từ lá bài bước ra đời thực" được xây dựng chỉn chu, chân thực khiến người xem phải rùng mình. Từ Ẩn sĩ (The Hermit), Phù Thủy (The Magician), Nữ thượng tế (The High Priestess) cho tới Chàng khờ (The Fool), Ác quỷ (The Devil) hay Tử thần (Death) đều được tái hiện theo phong cách quái dị đặc trưng, mà cha đẻ của chúng không ai khác ngoài Trevor Henderson - họa sĩ kinh dị nổi tiếng gốc Canada.

Ngoài ra, bộ đôi đạo diễn Spenser Cohen cùng Anna Halberg đã khéo léo lồng ghép các cảnh jump-scare khiến khán giả nhiều phen "lạnh sống lưng".

Những yếu tố hù dọa xuất hiện trong Tarot dày đặc, lại đa dạng hình thức, cả về hình ảnh lẫn âm thanh. Chúng biến hóa thông minh, làm nổi bật bầu không khí rùng rợn, ma quái của tác phẩm mà không khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Đặc biệt, cái chết rùng rợn, máu me của các nhân vật đã thành công gieo rắc nỗi sợ hãi, ám ảnh lên tâm trí khán giả. Để rồi khi bước chân ra khỏi rạp, thượng đế vẫn không khỏi bàng hoàng trước cái kết mà Tarot dành cho những "kẻ phạm luật".

TAROT đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.