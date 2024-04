"Ảnh đế" Yoo Ah In tái xuất màn ảnh sau scandal chất cấm, được khen diễn đỉnh còn nhận ưu ái không ngờ

Sau gần 1 năm vắng bóng màn ảnh vì scandal rúng động, "Ảnh đế" Yoo Ah In chính thức tái xuất thông qua dự án dài tập Goodbye Earth (tựa Việt: Tạm Biệt Trái Đất). Dù trước đó đã bị xoá sổ khỏi các hình ảnh poster, teaser, trailer... nhưng Yoo Ah In vẫn góp mặt trong phim với vai trò nam chính. Thời lượng của anh trong phim hiện đang trở thành đề tài bàn tán sau tuyên bố cắt bớt cảnh từ ekip phim trước đó.

Trong Goodbye Earth , Yoo Ah In thủ vai nhà khoa học tên Ha Yoon Sang. Anh làm việc tại viện nghiên cứu sinh học hàng đầu nước Mỹ, và là người bạn trai lâu năm của nữ chính Jin Se Kyung (do Ahn Eun Jin thể hiện). Sau khi sự cố tiểu hành tinh đâm vào trái đất xảy ra, Yoon Sang và Se Kyung bị chia cách một thời gian dài, chỉ có thể liên lạc và tiếp xúc với nhau qua màn hình.

Yoo Ah In trong Goodbye Earth

Yoo Ah In xuất hiện dày đặc trong 3 tập đầu tiên của phim, có nhiều tương tác thú vị với bạn diễn Ahn Eun Jin. Trước đó theo lời đạo diễn Kim Jin Min, thời lượng của Yoo Ah In đã được cắt xén hết mức có thể (có tin đồn là gần một nửa tổng số cảnh, từ 70 xuống 40) để giảm thiểu sự khó chịu có thể xảy đến với một số người xem. Ban đầu, đạo diễn dự định tiến hành chỉnh sửa từ 3 tập đầu, thế nhưng Netflix không cho phép do chúng đã được hậu kỳ xong xuôi. Từ tập 4 trở đi, thời lượng của nam diễn viên giảm đi đáng kể. Song, những phân đoạn quan trọng, cần thiết cho mạch truyện vẫn được giữ lại hoàn toàn dù có Yoo Ah In hay không.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bộ phim không thể ra mắt. Gạt chuyện ồn ảo của Yoo Ah In sang một bên, bộ phim này xứng đáng được lên sóng ", Kim Jin Min cho biết. Đáng nói ngay từ đầu tập 1, Netflix đã khiến khán giả bất ngờ khi có hẳn một đoạn giới thiệu với hình ảnh Yoo Ah In rõ ràng, như âm thầm khẳng định nền tảng sẽ không buông bỏ chàng sao nam.

Yoo Ah In được Netflix ưu ái làm hẳn một đoạn giới thiệu đầu phim, ngầm khẳng định sẽ không buông bỏ nam diễn viên

Dù lên hình không nhiều nhưng Yoo Ah In vẫn được cư dân mạng khen ngợi hết lời về diễn xuất. Những phân đoạn Yoon Sang thể hiện sự áp lực đè nén, tinh thần rệu rã vì bị "cách ly" một mình, xa rời người yêu khiến người xem đau lòng. Ngoại hình của Yoo Ah In cũng gây chú ý khi ngày càng gầy gò, thiếu sức sống qua thời gian đúng như tình trạng nhân vật gặp phải.

Yoo Ah In được khen ngợi diễn xuất

Khán giả bình luận: - Sự kết hợp diễn xuất giữa Ahn Eun Jin và Yoo Ah In không thể đùa được. - Diễn xuất của Yoo Ah In vẫn là cái gì đó thần thánh. - Dù có vấn đề gì ngoài đời thì sự thật anh này diễn hay vẫn không thể phủ nhận. - Xem 3 tập toàn "cẩu lương" cặp đôi. Là cắt cảnh dữ chưa? Tổng hợp từ X/ Facebook

Vào tháng 2/2023, Yoo Ah In dính phải scandal chất cấm chấn động, dương tính với 8 loại thuốc khác nhau. "Ảnh đế" đình đám xứ Hàn bị cáo buộc sử dụng chất propofol 181 lần, từ đó vi phạm Đạo luật kiểm soát chất cấm của Hàn Quốc. Song cho đến hiện tại, vụ xét xử Yoo Ah In vẫn chưa có kết quả cuối, khi phía hành luật đang tiếp tục điều tra và thu thập thông tin.