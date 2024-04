Rộ tin Queen of Tears phải sửa lại 2 tập cuối vì bị khán giả phản đối dữ dội

Bộ phim ăn khách Queen of Tears đã gần đi đến hồi kết nhưng nội dung vẫn còn quá nhiều điều chưa được giải quyết. Ở tập 14, Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) tiếp tục bị chia cắt. Cụ thể, nữ chính mất trí nhớ trong khi nam chính bị bắt giam vì là nghi phạm giết người. Đồng thời, ở một phân đoạn khác, Baek Hyun Woo đưa Hong Hae In đi chụp ảnh. Bên dưới khung hình có in câu nói nổi tiếng của nhà văn Mitch Albom: Tình yêu là cách để bạn sống mãi, ngay cả khi bạn đã ra đi. Từ tình tiết này, nhiều khán giả cũng cho rằng ekip đang ẩn ý một kết thúc buồn cho chuyện tình giữa 2 nhân vật chính.

Queen of Tears sắp đi đến hồi kết.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều khán giả liên tiếp bày tỏ sự bất bình về việc Queen of Tears có thể mang đến một cái kết buồn. Thậm chí, nhiều người còn dọa sẽ bỏ xem phim nếu Hong Hae In và Baek Hyun Woo không được hạnh phúc bên nhau ở 2 tập cuối.







Một số bình luận của khán giả: - Sao tự nhiên làm tui nhớ tới cái viễn cảnh của bộ Tháng tư là lời nói dối của em quá. - Kết phim mà buồn thì mai mốt không xem phim Hàn nữa. - Kết vui thì làm phim còn không thì dẹp phim đi. - Có lẽ chúng ta mới chuẩn bị thành "nữ hoàng nước mắt". - Sad ending chắc nhà biên kịch sáng nhất Hàn Quốc.





Ngày 27/4, theo Osen, mạng xã hội Hàn Quốc rộ lên thông tin ekip Queen of Tears đã quyết định tổ chức các buổi ghi hình bổ sung để chỉnh sửa lại những tập cuối của phim. Đồng thời, nhiều giả thuyết cũng được netizen đặt ra về cái kết mới của mối tình giữa Hong Hae In và Baek Hyun Woo.

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cho biết hiện không có thông báo chính thức nào về việc đoàn phim tổ chức các buổi quay thêm. 16 tập của Queen of Tears đã được hoàn thiện từ khi chưa lên sóng và sẽ được giữ nguyên, không bị ảnh hướng bởi ý kiến của khán giả. Thế nhưng, đoàn phim cũng bật mí người xem có thể chờ đón rất nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra trong 2 tập cuối của series.

Tập 15 Queen of Tears sẽ lên sóng tối 27/4.