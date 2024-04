Queen of Tears báo tin vui trước thềm tập cuối, khiến netizen phấn khích tột độ vì một quyết định

Thời điểm hiện tại, tập cuối Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đang là từ khóa được khán giả vô cùng quan tâm. Sau một hành trình 14 tập phim liên tục tạo ra những thành tích khủng, chỉ còn 2 tập nữa là Queen of Tears sẽ chính thức khép lại. Người xem vô cùng tò mò số phận của các nhân vật chính, nhất là việc Hae In (Kim Soo Hyun) sẽ làm cách nào để lấy lại ký ức và cứu Hyun Woo (Kim Ji Won).

Theo tin tức từ truyền thông Hàn, để giải quyết triệt để các vấn đề còn bỏ ngỏ thì Queen of Tears tập cuối sẽ có độ dài lên tới 109 phút, lớn hơn thời lượng 90 phút thường thấy của một tập phim truyền hình Hàn. Điều này kéo theo việc hai tập cuối sẽ chiếu sớm hơn 10 phút so với lịch chiếu ban đầu.

Trước thông tin này, khán giả không khỏi phấn khích. Không chỉ được xem phim sớm hơn mà thời lượng phim còn dài hơn ban đầu, đồng nghĩa với việc khán giả sẽ được nhìn thấy cặp Hae In - Hyun Woo nhiều hơn. Hiện sau tập 14, khán giả đang phàn nàn vì phim đang quá lạm dụng drama, bày ra quá nhiều vấn đề trước hồi kết. Việc tăng thời lượng có lẽ sẽ giúp các vấn đề được giải quyết một cách trọn vẹn hơn.

Bình luận của khán giả: - Thêm mấy tập, chỉ chiếu cảnh hạnh phúc của Hae In - Hyun Woo tui cũng chịu. - Quá đã rồi, gần độ dài của 1 bộ phim điện ảnh tiêu chuẩn luôn, tha hồ khóc, tha hồ vui. - Tăng thời lượng là hợp lý đấy, còn nhiều vấn đề lắm. - Hai tiếng luôn tui cũng coi, quá đã đi.

Hiện tại, Queen of Tears đang còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Hae In đã được phẫu thuật, chiến thắng Thần Chết thế nhưng cô lại mất hoàn toàn ký ức, không hề biết bản thân là ai. Đã thế, Eun Sung còn lên kế hoạch khiến Hyun Woo bị bắt và điều tra với tội giết người.

Khi Hae In tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, Eun Sung là người đầu tiên gặp cô. Hắn đã bịa chuyện, lừa Hae In tin rằng Hyun Woo là kẻ bám đuôi, giết người và đã phản bội Hae In trong quá khứ. Nhờ vậy Eun Sung chính thức trở thành người giám hộ cho Hae In. Ở hai tập cuối, ngoài chuyện Hae In cần lấy lại ký ức, giải oan cho Hyun Woo thì còn rất nhiều vấn đề khác cần giải quyết, tiêu biểu như việc nhà họ Hong giành lại tập đoàn Queens.

Nguồn ảnh: tvN