Queen of Tears lấy cảm hứng từ hôn nhân của công chúa Samsung, cái kết trên phim bi kịch hơn cả ngoài đời?

Những ngày này, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đang là từ khóa "xâm chiếm" cả truyền thông lẫn mạng xã hội nhiều quốc gia châu Á. Không chỉ quan tâm đến tình tiết phim hay sự tương xứng của cặp đôi chính, phim còn được chú ý bởi gợi nhắc đến một câu chuyện có thật của một nhân vật tầm cỡ ngoài đời. Đó là Lee Boo Jin - "công chúa Samsung", người từng có cuộc hôn nhân ồn ào làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

Đám cưới của ái nữ Samsung và đám cưới trong Queen of Tears

Mối quan hệ nàng công chúa - "chàng Lọ Lem" từ phim đến đời

Queen of Tears mở đầu với cuộc hôn nhân ngập tràn tình yêu của cặp đôi chính Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hae In (Kim Soo Hyun) - ái nữ một tập đoàn giàu có bậc nhất Hàn Quốc, là tài phiệt đời thứ 3 được ông nội tin tưởng nhất trong gia tộc. Xinh đẹp, tài giỏi, nền tảng gia đình xuất sắc nhưng những ngày đầu mới vào đời, Hae In vẫn quyết định giấu thân phận để làm thực tập sinh. Cái kết bi hài khi Hyun Woo hiểu lầm rằng cô chỉ là một nhân viên bình thường, vụng về và không giỏi giao tiếp, người mà anh có thể chăm sóc bởi anh là con trai cưng của một gia đình có tài sản lên tới... hơn 30 con bò.

Sau khi thân phận thật được tiết lộ, chính Hae In đã lái trực thăng tới tận nhà Hyun Woo, cầu hôn và hứa sau này sẽ không để Hyun Woo phải khóc. Một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối giữa ái nữ tài phiệt với anh nhân viên bình thường đã lập tức diễn ra và từ đó cũng chuỗi những tháng ngày khổ hạnh của Hyun Woo. Anh bị người đời dè bỉu, coi là nỗi xấu hổ của giới luật sư xứ Hàn, ở nhà vợ cũng chẳng địa vị, chỉ là người chuyên dọn dẹp những bê bối mà các thành viên trong gia tộc gây ra.

Tương tự trong phim, công chúa Samsung Lee Boo Jin ngoài đời cũng từng gây chấn động khi tuyên bố kết hôn với nhân viên của công ty bảo vệ thuộc tập đoàn gia đình, bất chấp sự phản đối của nhà gái. Truyền thông năm đó gọi con rể Samsung - Lim Woo Jae là "chàng Lọ Lem" vì gia thế kém xa nhà vợ. Thời điểm đó, Lee Boo Jin nghe theo tiếng gọi con tim, quyết tâm đi ngược lại mong muốn của gia đình. Thậm chí, cô còn từng lên kế hoạch tuyệt thực để bảo vệ tình yêu đầu đời. Hôn lễ thế kỷ sau đó đã diễn ra và Lim Woo Jae cũng không còn làm nhân viên quèn nữa. Anh sau đó được gia đình nhà vợ cử sang Mỹ du học (nhân vật Hyun Woo trong phim cũng đang bị ép đi du học) bởi gia tộc họ Lee nghĩ đó là cách chia rẽ đôi uyên ương.

Cái kết trên phim sẽ bi kịch hơn cả ngoài đời?

Cuộc hôn nhân của công chúa Samsung không kéo dài quá lâu. Khi Lim Woo Jae được vợ giúp cất nhắc lên một vị trí cao mà không hề có kinh nghiệm, anh đã chịu nhiều lời đàm tiếu về việc bám váy vợ. Thời điểm công ty gặp vấn đề, Lim Woo Jae cũng bày tỏ rõ nét thái độ khó chịu trước những tin đồn về mình. Việc bị chế giễu là kẻ bất tài khiến Lim Woo Jae bắt đầu hút thuốc, uống rượu, ra ngoài tìm phụ nữ và thậm chí bạo hành gia đình khi Lee Boo Jin đang mang thai. Sau đó sự việc này bị truyền thông phanh phui, dư luận Hàn Quốc bắt đầu chĩa mũi dùi vào Lim Woo Jae. Năm 2014 ái nữ nhà Samsung Lee Boo Jin đã đệ đơn ly hôn sau 15 năm bên nhau vì lí do hai bên có quá nhiều điểm khác biệt. Đó là một vụ ly hôn rùm beng và ầm ĩ khi Lim Woo Jae không chịu ra đi tay trắng mà liên tục đòi kiện cáo, muốn nhận tiền bồi thường.

Tương tự ngoài đời, trong phim, nhân vật Hyun Woo từ một nhân viên bình thường đã lên làm giám đốc pháp lý của tập đoàn, điều này khiến anh phải chịu không ít lời gièm pha. Chỉ khác là Hyun Woo thực sự có tài, thậm chí còn đủ sức để gánh vác tập đoàn, xử lý những bê bối mà giới tài phiệt gây ra. Cuộc hôn nhân của Hae In và Hyun Woo trong phim cũng đứng trên đà đổ vỡ vì sự khác biệt quá lớn về địa vị xã hội. Chỉ khác là trên phim, hiện Hae In đang gặp một căn bệnh quái ác, cực hiếm và chưa có thuốc đặc trị. Điều này khiến cô dần mất trí nhớ và cũng chỉ có thể sống được thêm khoảng 3 tháng. Từ việc ly hôn, cặp vợ chồng "nàng công chúa - chàng Lọ Lem" rất có khả năng sẽ phải chịu cái kết bi kịch hơn cả ngoài đời.

Nguồn ảnh: Naver