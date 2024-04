Hoá ra cặp đôi Queen of Tears có duyên nợ từ 11 năm trước, fan đòi yêu thật vì 1 chi tiết

Hiện tại Queen of Tears - Nữ Hoàng Nước Mắt đang trải qua những tình tiết quan trọng, hướng đến những tập phim cuối cùng. Việc nữ chính tuyên bố mắc bệnh sắp chết khiến khán giả không khỏi đau lòng, từ đó mong mỏi biên kịch hãy "nhân từ" dù cho khả năng phim kết đẹp hiện giờ rất khó. Song, cộng đồng fan của cặp đôi "song Kim" vẫn tìm kiếm niềm vui ở những chi tiết "couple" thú vị, thậm chí mang tính duyên nợ đến ngỡ ngàng.

Cụ thể, một số netizen đã tinh ý phát hiện ra 1 chi tiết trùng lặp thú vị của Kim Ji Won và Kim Soo Hyun, nhưng lại cách nhau đến 11 năm. Trong một cảnh của Queen of Tears, Kim Ji Won đã mặc chiếc áo được cho là giống hệt áo của Kim Soo Hyun từng diện trong Vì Sao Đưa Anh Tới vào năm 2013. Chi tiết này hiện đang khiến khán giả Việt không khỏi dở khóc dở cười và thích thú.

Chiếc áo "định mệnh" được truyền từ Kim Soo Hyun năm 2013 đến Kim Ji Won năm 2024

Không ít khán giả đùa rằng Kim Soo Hyun quả thật con người tiết kiệm, khi không chỉ mặc hoài một loại đồ trên set quay mà còn giữ lại áo cũ suốt 11 năm, giờ lại cho "vợ" mặc. Chi tiết nho nhỏ này khiến người xem thích thú, càng muốn "đẩy thuyền" Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong khi các tình tiết trong Queen of Tears đang có chiều hướng buồn và khổ đau hơn.

Netizen bình luận

Mặt khác, đây không phải sự trùng lặp thú vị duy nhất giữa Queen of Tears và Vì Sao Đưa Anh Tới năm xưa. Chẳng hạn như trường hợp của nữ diễn viên Na Young Hee khi năm xưa, cô từng đóng vai mẹ vợ của Kim Soo Hyun trong Vì Sao Đưa Anh Tới, và sau 11 năm cô tiếp tục làm mẹ vợ của anh trong Queen of Tears.

Hoặc, việc nhân vật Hong Hae In từng được đề cập trong một cảnh phim của Queen of Tears cũng khiến khán giả bất ngờ và thích thú. Nhiều người còn gọi đây là "vũ trụ phim Kim Soo Hyun" vì nhiều chi tiết trùng lặp thú vị.

Kim Soo Hyun có cùng "mẹ vợ" sau 11 năm

Nếu trong phim, Hong Hae In và Baek Hyun Woo đang trải qua giai đoạn "nút thắt" khó khăn, thậm chí có dấu hiệu "BE" thì ngoài đời, Kim Soo Hyun và Kim Ji Won có không ít khoảnh khắc gần gũi, ngọt ngào. Cả hai liên tục đùa giỡn trên set quay, thậm chí có "góc trời riêng" biến ekip và bạn diễn thành "bóng đèn". Sự ăn ý, hợp cạ của 2 ngôi sao họ Kim càng khiến fan hi vọng chuyện "phim giả tình thật" sẽ xảy ra, rằng cặp đôi đời thật sẽ "happy ending" chứ không nhuốm màu buồn bã như phim.