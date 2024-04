Queen of Tears leo top 1 toàn cầu: Càn quét mọi nền tảng còn tạo ra bước ngoặt mới cho màn ảnh Hàn

Bộ phim truyền hình Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) với sự tham gia của các diễn viên Kim Soo Hyun và Kim Ji Won hiện đang càn quét mọi nền tảng với sức công phá không ai ngờ tới. Mới đây nhất, trong bảng xếp hạng hạng mục Chương trình truyền hình (không nói tiếng Anh) do Netflix công bố, Queen of Tears đã chính thức vượt mặt Physical: 100 để leo top 1 toàn cầu. Thời lượng xem tích lũy được ghi nhận kể từ khi phát hành vào ngày 9/3 đến nay đã vượt mốc 93 triệu giờ.

Queen of Tears leo top 1 toàn cầu (series không nói tiếng Anh)

Theo Flix Patrol, một dịch vụ xếp hạng nội dung OTT toàn cầu, Queen of Tears hiện nằm trong top 10 tại 68 quốc gia trên thế giới. Các phương tiện truyền thông quốc tế cũng liên tục để lại những đánh giá cao về tác phẩm này. Tạp chí TIME, một cơ quan truyền thông hàng đầu của Mỹ đăng tải bài bào với nhận định: "Queen of Tears, một bộ phim lãng mạn Hàn Quốc mới mẻ và đáng xem, phá vỡ những quy ước cũ".

Forbes của Mỹ cũng cho biết: "Phim không chỉ có dàn diễn viên tuyệt vời mà còn có biên kịch và đạo diễn tài năng. Đây là một tác phẩm nổi bật vì sự thống nhất tuyệt đối về mặt tinh thần của cả ekip."

TIME có một bài review rất dài nói về Queen of Tears - một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn mới rất đáng xem

Trang Forbes lại nhấn mạnh yếu tố hài đen thú vị của Queen of Tears ngay từ tiêu đề

Tại Hàn Quốc, Queen of Tears cũng được truyền thông và khán giả quê nhà vô cùng ưu ái. Truyền thông quê nhà nhận định, sức hút ngoài sự tưởng tượng của Queen of tears dường như đang tạo ra làn sóng Hallyu lần thứ 5, viết nên một trang sử mới của ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc.

Vượt qua những tranh cãi ban đầu, phim đều đặn tăng trưởng về tỷ suất người xem. Tập 10 mới lên sóng gần đây đã ghi nhận rating lên tới 19%, đánh dấu kỷ lục mới của tác phẩm. Ngoài ra con số này cũng giúp phim leo thẳng top 2 trên BXH tỷ suất người xem của đài tvN, chỉ theo sau duy nhất bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh, cũng của biên kịch Park Ji Eun. Còn 6 tập phim nữa mới kết thúc, Queen of Tears có lẽ dư sức để vượt qua con số 21,7% của "người anh em cùng mẹ".

TOP 10 drama có rating cao nhất tvN: 1. Crash Landing on You 21,7% 2. Queen of Tears 19% 3. Reply 1988 18,8% 4. Goblin 18,7% 5. Mr Sunshine 18,1% 6. Mr Queen 17,3% 7. Crash Course in Romance 17,0% 8. Under the Queens Umbrella 16,9% 9. Vincenzo 14,6% 10. Our Blues 14,6%

Sức công phá mạnh mẽ của Queen of Tears còn thể hiện ở bộ phim liên tục leo top 1 trên BXH phim hot nhất tại Hàn Quốc (cả BXH chương trình truyền hình lẫn nền tảng OTT). Kim Ji Won và Kim Soo Hyun cũng thay nhau đứng 2 vị trí đầu trên BXH diễn viên truyền hình có sức ảnh hưởng nhất do Good Data thống kê. Chemistry hoàn hảo giữa hai diễn viên này được cho là lý do lớn nhất làm tăng sự đắm chìm đến mức tuyệt đối vào tác phẩm của khán giả.

Kim Ji Won và Kim Soo Hyun đứng đầu BXH diễn viên, nam phụ Park Sung Hoon cũng đứng top 4

Nguồn ảnh: tvN