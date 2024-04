Queen of Tears có màn nhảy vọt rating gây sốc, lăm le vượt mặt bom tấn của Hyun Bin - Son Ye Jin

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 10 có một màn bứt phá ngoạn mục gây sốc cho khán giả. Cụ thể, rating tập này tăng vọt lên con số 19%, so với 15,6% của tập 9. Bước nhảy vọt không ai ngờ tới khiến Queen of Tears leo thẳng vị trí top 2 trên BXH những phim có rating cao nhất đài tvN, chỉ theo sau Hạ Cánh Nơi Anh với con số 21,7%. Còn 6 tập phim nữa mới kết thúc nên có lẽ việc vươn top 1 chỉ là một sớm một chiều với bộ phim này. Hiện những hình ảnh của tập 10 Queen of Tears cũng là chủ đề gây sốt MXH, nhất là đoạn kết của tập phim và màn thể hiện của Kim Soo Hyun trong cả tập.

Tập 10 mở đầu với trận chiến của Hyun Woo (Kim Soo Hyun) với những kẻ mà Eun Sung sai tới. Dù chỉ có một mình nhưng Hyun Woo nhanh chóng hạ gục đối thủ, anh thậm chí còn chuẩn bị trước bằng việc gọi điện báo cảnh sát. Trong khi đó, ở nhà Hyun Woo, Hae In (Kim Ji Won) đang phải đối diện với Eun Sung. Hắn lấy chuyện Hae In đang giữ bí mật về bệnh tình ra để yêu cầu cô trở về Queens làm việc.

Hyun Woo về nhà trong tình trạng bị thương không nhẹ khiến Hae In vô cùng lo lắng. Cô chất vấn bắt Hyun Woo nói ra sự thật sau đó tỉ mỉ chăm sóc anh. Hai người cũng dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện và hiểu cho đối phương.

Hyun Woo tiếp tục gặp biến ở công ty khi anh bị Eun Sung buộc thôi việc với lý do lạm dụng quyền. Trước mặt Eun Sung, Hyun Woo tuyên bố sẽ sớm tìm ra sự thật. Việc đầu tiên là anh tìm đến Grace Ko, tay chân thân tín của mẹ con Eun Sung để đe dọa và dụ dỗ bà ta về phe mình. Vì Hyun Woo đã nắm được hết mọi điểm yếu trong những vụ làm ăn phi pháp của Grace Ko nên bà ta quyết định theo phe nhà họ Hong.

Mẹ của Hyun Woo vô tình nghe được cuộc điện thoại của Hae In với bác sĩ, bà lập tức chất vấn Hyun Woo xem con dâu bị bệnh gì. Hyun Woo nói ra sự thật và cũng thừa nhận việc mình đã từng từ bỏ ý định ly dị vì Hae In sắp chết. Hai mẹ con sau đó đều không cầm được nước mắt, mẹ Hyun Woo cũng cố gắng để chăm sóc con dâu tốt hơn. Trong khi đó, mẹ ruột lại đối xử tàn nhẫn với Hae In, thậm chí còn nặng lời, cho rằng Hae In cấu kết với Eun Sung.

Hae In bất ngờ quyết định tới Queens và nhận lời đề nghị trở lại của Eun Sung. Eun Sung không thể ngờ trong buổi họp báo, Hae In lại bẻ lái tuyên bố mình bị ép đến đây, rằng Eun Sung đã đe dọa sẽ đưa chồng cô vào tù. Ngoài việc khẳng định Hyun Woo vẫn là chồng mình, côn còn thông báo việc bản thân sắp chết. Lý do của hành động này là bởi tối hôm trước, Hae In đã nghe được Hyun Woo nói chuyện một mình, anh đã nói rằng anh yêu cô.

Nguồn ảnh: tvN