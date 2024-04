Queen of Tears vươn top 2 phim có rating cao nhất lịch sử nhà đài, lăm le soán ngôi bom tấn của Son Ye Jin

Như thông lệ hàng tuần, tối Chủ nhật luôn là thời điểm vàng để rating của bộ phim Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) có thể lập ra những kỷ lục mới. Và quả nhiên tập 12, phát sóng tối Chủ nhật ngày 14/4 vừa qua đã giúp phim ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất trong cả hành trình phát sóng.

Cụ thể, theo số liệu từ Nielsenkorea, rating tập 12 Queen of Tears đã tăng mạnh lên tới con số 20,73%, so với mức 16,7% của tập 11. Không chỉ phá kỷ lục rating của chính mình khi lần đầu vượt mốc 20%, con số này còn giúp Queen of Tears trụ vững ngôi vương trên BXH tỷ suất người xem của tất cả những bộ phim Hàn Quốc đang lên sóng thời điểm hiện tại.

Hiện Queen of Tears cũng đã chính thức vượt mặt bom tấn Goblin để vươn top 2 trên BXH rating đài tvN. Đáng tiếc khi phim còn thiếu đúng 1% nữa mới có thể chính thức soán ngôi vương của Hạ Cánh Nơi Anh với con số 21,7%. Với tình hình tăng trưởng ổn định này thì có lẽ sang tới tập 14, Queen of Tears sẽ chính thức vươn top 1 rating lịch sử nhà đài.

So với những tập phim trước, Queen of Tears tập 12 đã ít đi những giọt nước mắt khi tập phim này chủ yếu tập trung vào cuộc chiến giành lại tập đoàn của nhà họ Hong và Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Họ liên tiếp đối đầu trực diện với Eun Sung (Park Sung Hoon). Sau cùng, chủ tịch Hong đã dùng tính mạng của mình để kết thúc việc ủy quyền, đẩy bà Seul Hee ra khỏi nhà. Gia đình họ Hong nhanh chóng trở lại dinh thự và Hyun Woo thì sớm tìm ra cách kích hoạt cánh cửa dẫn tới căn phòng bí mật. Đây rất có thể là nơi chứa 900 tỷ của chủ tịch Hong, số tiền đủ để gia đình này lấy lại tập đoàn Queens.

Ngoài ra, trong tập này, những cảnh tình cảm, ngọt ngào của cặp chính Hae In - Hyun Woo cũng gây sốt MXH dù thời lượng lên hình khá ít ỏi. Đặc biệt cảnh tượng hai người ôm nhau ngủ trên ghế sofa sau một ngày đầy giông bão cũng khiến người xem vô cùng phấn khích. Khán giả mong mỏi sớm được thấy hai người có thể cùng nhau trải nghiệm cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, thay vì phải đấu đá, tranh giành và đối diện với Thần Chết như những gì đã xảy ra suốt 12 tập phim.

Nguồn ảnh: tvN

https://kenh14.vn/queen-of-tears-vuon-top-2-phim-co-rating-cao-nhat-lich-su-nha-dai-lam-le-soan-ngoi-bom-tan-cua-son-ye-jin-20240415082654894.chn