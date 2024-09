Tập 7 Love Next Door mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem khi tung hàng loạt tình tiết đôi chính "sắp thành" khiến khán giả đứng ngồi không yên. Cụ thể, mở đầu tập phim là sự tiếp nối của tâp trước đó, khi này Seung Hyo (Jung Hae In) sắp nói ra lời tỏ tình thì nhân vật "không mời mà đến" cũng lộ diện. Đó là chồng sắp cưới cũ của Seok Ryu (Jung So Min) - Hyeon Jun đã xuất hiện khiến ai nấy bất ngờ.

Ngay lúc anh ta nói quay lại và muốn hàn gắn với Seok Ryu thì nam chính không thể nào đứng yên nhìn họ lâu hơn nữa, Seung Hyo tỏ vẻ cáu gắt ra mặt với Hyeon Jun và nắm tay crush rời đi nhưng bị hắn ngăn lại, cả 3 nảy sinh giằng co. Điều này đã làm cho ba mẹ của Seok Ryu nghe thấy và ra can. Mẹ Seok Ryu mời Hyeon Jun vào nhà nói chuyện trước sự phản đối kịch liệt từ mọi người. Về nhà, bà vẫn chiêu đãi "rể hụt" một bữa no nê rồi mới hỏi tội anh ta bằng cách liên tục ra đòn khiến ba Seok Ryu vào kéo họ ra. Bên này, Mo Eum vừa đi làm về nghe tin cũng muốn vào nhà gặp hắn ta để "xử đẹp", Seung Hyo cũng đồng tình nhưng cả hai đều không thể vào giải quyết chuyện được, chỉ còn cách đi ăn và nói chuyện với nhau để giải tỏa "uất ức" của cả hai.

Lúc này, Mo Eum cũng thú thật là cô đã thấy bức thư của Seung Hyo viết về Seok Ryu, việc này khiến anh chàng có phần ngại ngùng và khó chối. Cô bạn khuyên anh nên tỏ tình càng sớm càng tốt, đừng nên yêu đơn phương bởi làm vậy sẽ đau khổ hơn thế nữa. Seung Hyo nghe xong cũng có chút suy nghĩ và như tiếp thêm động lực để đi đến lần tỏ tình thứ hai.

Lần này, Seung Hyo sau khi tan làm về thì đụng mặt crush. Anh cố đuổi theo Seok Ryu đến trước ngõ để nói ra hết tâm tư "tận đáy lòng". Thế nhưng, trớ trêu thay Seok Ryu vì quá áp lực chuyện người cũ đến tìm mình nên cô cũng không muốn nói gì thêm ở thời điểm hiện tại. Vậy nên, cả hai cũng dần đưa chuyện tỏ tình vào bế tắc.

Mặt khác, mẹ Seok Ryu sau khi đánh Hyeon Jun một trận "tơi bời" thì ngẫm lại cũng cần tái hợp cả hai để gia đình có lại một chút danh tiếng mà bà hằng mong. Có lẽ bởi hai từ "sĩ diện" đã thúc đẩy bà tạo cơ hội cho Hyeon Jun gặp Seok Ryu trong bộ dạng tươm tất mà bà đã dày công chuẩn bị. Vậy mà kế hoạch lại không như mong đợi, vừa gặp Seok Ryu, Hyeon Jun đã phải chứng kiến cảnh vợ sắp cưới của mình ngồi lên xe của người khác và đi "mất hút" trước mắt mình.

Cặp đôi Jung - Jung đang đi dạo trong không gian lãng mạn thì bất chợt Seung Hyo chọc tức Seok Ryu bằng những lời trách móc rằng cô còn vấn vương người cũ. Điều này đã khiến cô nổi giận và bỏ đi. Về công ty, Tae Hui vẫn không ngừng nhắc về việc yêu đương của Seung Hyo khi thấy anh tỏ thái độ yêu quý Seok Ryu. Tae Hui mời Seung Hyo đi ăn cùng và cảnh tượng hot nhất trong phim cũng dần lộ diện. Khi này, cả 4 người cùng chạm mặt nhau trong nhà hàng khiến ai nấy đều "sượng trân", họ ngồi kế nhau lại khiến tình tiết trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Sau đó, Seok Ryu đã quyết định nói lời chia tay dứt khoát với người cũ và nói không muốn gặp lại anh ta nữa.

Điều đặc biệt nhất mà netizen mong đợi cũng đến, ở cuối tập phim Seung Hyo đã chịu chạy đến và tỏ tình nghiêm túc với Seok Ryu sau bao nhiêu lời khuyên của mọi người xung quanh. Điều này diễn ra khá nhanh nên không tránh khỏi sự ngỡ ngàng của nữ chính - Seok Ryu. Khán giả vẫn sẽ tiếp tục hóng tập tiếp theo để xem câu trả lời của cô là gì.

Bộ phim Love Next Door do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.