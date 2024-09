Tối ngày 1/9, tập 6 Love Next Door lên sóng tiếp nối những băn khoăn, trăn trở của Seung Hyo (Jung Hae In). Cậu bạn hầu như biết hết và nhớ rất rõ những lần đầu tiên của Seok Ryu (Jung So Min) từ nhổ răng, bỏ nhà đi bụi, lần đầu tỏ tình thất bại,.. Nhưng anh vẫn kẹt trong cảm xúc hiểu rõ cô như một người bạn thân lâu năm, điều này chính là thứ duy nhất ngăn cản anh dám thổ lộ tình cảm của mình với cô.

Phân cảnh được spoil trước ở tập này cũng khiến khán giả "bỏng mắt" khi Jung Hae In để lộ body cuồn cuộn. Đây cũng là lúc Jung Hae In trong giây phút mất cảnh giác đã để lộ thông tin bí mật. Cụ thể, mẹ Seok Ryu nhờ cô mang ít đồ ăn đến biếu cho ba mẹ Seung Hyo. Vô tình Seok Ryu vào phòng anh và nảy ra quyết định táo bạo là đọc trộm lá thư hôm trước anh không cho cô xem. Đến khi Seung Hyo vừa tắm ra cũng là lúc Seok Ryu biết hết mọi sự thật. Anh chàng liền vội giật lại mẫu giấy từ tay cô và xé đi, mặc cho sự bàng hoàng của nữ chính, anh khẳng định đó là trò đùa khi còn đi học, lúc ấy anh chỉ nghĩ là đùa vui nên mới viết ra lời đó chứ hoàn toàn không có ý gì với Seok Ryu và đuổi cô về.

Sáng hôm sau, một lần nữa cả ba người Seok Ryu - Seung Hyo - Tae Hui chạm mặt nhau, Seung Hyo vẫn giữ thái độ dửng dưng và cố tránh né Seok Ryu. Tae Hui thấy vậy cũng đã biết ý anh nên đề xuất việc nam chính nên lấy cô làm "bia đỡ" để đối mặt với Seok Ryu, bằng không thì Tae Hui dọa sẽ đi nói với Seok Ryu rằng anh thích cô ấy.

Mặt khác, Seok Ryu cũng không mấy quan tâm đến lá thư nữa nhưng lại rất khó hiểu với thái độ của Seung Hyo. Lúc này bạn thân Mo - Eun phải ra tay an ủi cô bạn vì chính cô cũng là người đọc bức thư và biết được sự thật dẫn đến thái độ né tránh của cậu bạn thân đối với Seok Ryu.

Phía bên này, Seung Hyo lại nhờ đến "quân sư tình yêu" để phân tích cũng như đưa ra lời khuyên cho câu chuyện của mình. Anh đành gán vơ là chuyện của người khác vì ngại, từ đó xin lời khuyên của phóng viên Kang: "Hãy nỗ lực không ngừng, dù có hơi muộn"

Bên cạnh câu chuyện tình "mập mờ" của đôi chính. Tập 6 mang lại một khía cạnh khá nhân văn về gia đình, khi ba của Seok Ryu bị bọn xấu ăn vạ và tống tiền phải đi vay và bị vợ hiểu lầm, ông đã tự cho mình là "kẻ ăn bám". Nhưng mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm xuôi vì có "con rể" đứng ra xử trí giúp ông và đòi lại công bằng. Mẹ Seok Ryu phần nào cũng đã nhận ra lỗi lầm và hiểu cho chồng mình hơn.

Kết lại tập 6 là một nội dung mở, có thể là "mấp mé" việc Seung Hyo sẽ thổ lộ tình cảm với Seok Ryu sau bao lâu kìm nén.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.