Tập 5 Love Next Door lên sóng tối ngày 31/8 đã mang đến nhiều khoảnh khắc chemistry của đôi Jung Hae In - Jung So Min. Thế nhưng rating phim lại gây thất vọng vì tỷ suất người xem giảm từ 6.5% còn 4.7% so với tuần trước đó.

Cụ thể, tập 5 của bộ phim vẫn là câu chuyện của đôi bạn hàng xóm làm việc cùng nhau. Sau những lúc trải lòng và có phần hiểu nhau hơn, Seung Ho và Seok Ryu về công ty của Seung Ho để nấu ăn. Bất ngờ Seok Ryu ngã vào lòng của cậu bạn khiến khán giả thích thú vì chemistry quá thật.

Sau đó, Seok Ryu có nhắc đến Son Ye Jin khi trổ tài nấu ăn và so sánh mình sẽ nấu giỏi như "chị đẹp" khiến Seung Ho bất ngờ phản ứng.

Nguồn: FC Hường Quốc

Được biết, Son Ye Jin và Jung Hae In đã từng hợp tác trong Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Cặp đôi Jung Hae In và Son Ye Jin đã từng gây sốt vì tạo nên một "phản ứng hóa học" vô cùng ngọt ngào và tự nhiên trên màn ảnh. Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai nhân vật không những không gây cảm giác gượng gạo mà còn tạo nên một sức hút đặc biệt. Thế nên, khi có sự liên tưởng và gợi nhắc "trớ trêu" về nhân vật đặc biệt này lại khiến Jung Hae In và khán giả có phần nhớ về cơn sốt ngày ấy mà không khỏi vấn vương.

Chưa hết, trong tập 5 bộ phim liên tục mang đến nhiều sự tương tác giữa Seung Ho và Seok Ryu. Seung Ho ở tập này nhận ra được cảm xúc cáu gắt vô cớ của bản thân dành cho cô bạn chính là sự ghen tức và biết được mình đã thương thầm Seok Ryu. Ngoài ra, có sự xuất hiện của nhân vật mới là người yêu cũ Tae Hui của Seung Ho, thế nhưng cô lại không mấy nổi bật vì có phần "nhún nhường" trước tình yêu của đôi chính. Như bao motif phim khác, người yêu cũ của nam chính sẽ có phần mưu mô hơn và quyết giành lại nam chính để tăng drama, độ kịch tính cho phim. Thế mà sự xuất hiện của cô ở tập này lại quá nhẹ nhàng và hầu như không có vấn đề gì với cặp đôi chính. Ngược lại, cô còn chỉ rõ sự yêu thích Seok Ryu trong mắt Seung Ho và giải thích cho anh hiểu thái độ khác lạ gần đây của anh chính là minh chứng cho sự ghen tuông và muốn đến bên nữ chính.

Tuy nhiên, sau tất cả những điều trên, rating phim lại giảm gây thất vọng. Có lẽ vì phim mang đến câu chuyện quá an toàn, không có yếu tố dramatic cũng như đẩy cao trào để giới thiệu cho tập phim tiếp theo khiến khán giả không còn trông ngóng như trước nữa. Yếu tố chemisstry cũng rất quan trọng, trong mỗi phần phim nếu thiếu đi thì sẽ không được lòng người xem nhưng nếu nhiều quá, hạnh phúc quá, êm đềm quá mà không có sự lôi cuốn thì có thể cũng không thể giúp bộ phim bứt phá.

Love Next Door lên sóng vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tvN và Netflix