Mở đầu tập 5 của Love Next Door, cặp đôi Seung Hyo (Jung Hae In) - Seok Ryu (Jung So Min) đi dạo cùng nhau, cả hai cười nói rất vui vẻ, được đà nên Seok Ryu không ngần ngại khoác vai "bạn thân" đi ăn cho xả láng. Sáng sớm, Seok Ryu đã phải nhận tin hối thúc về việc hẹn hò của mình, Seung Hyo tỏ vẻ hụt hẫng khi crush cứ mãi tìm kiếm người khác để hẹn hò chứ không phải mình.

Về lại văn phòng công ty của Seung Hyo, vì bất cẩn nên Seok Ryu làm một cú "ngã trọn" vào lòng nam chính, tạo nên "phản ứng hóa học" rất chân thật khiến người xem phấn khích. Để chuộc lỗi, cô đã trổ tài nấu ăn cho Seung Hyo, cả hai cùng nhau ăn và đột nhiên Seok Ryu nhìn Seung Hyo với ánh mắt khác lạ, khiến tim anh như bị bó chặt. Đúng lúc đó, Moo Un xuất hiện, giải cứu anh thoát khỏi thế bí và thành công "tẩu thoát". Cả hai cô nàng ngồi lại và tâm sự với nhau. Seok Ryu bị Moo Un "tra khảo" lý do vì sao bỏ về nước và thật sự cô còn yêu người cũ hay không. Đáp lại lời đó, Seok Ryu như bị dồn vào đường cùng đã xác nhận còn vấn vương người tệ bạc ấy. Không may, Seung Hyo quay lại đã nghe hết và trách nhầm cô, lòng anh đau thắt và tủi thân.

Ở phía này, hội "Oải hương" của các mẹ đi viếng chùa cùng nhau. Ai nấy cũng đều ghi ước nguyện lên "ngói ước", riêng mẹ Seung Hyo lại ghi mong ước của bà là sẽ sớm làm hòa với mẹ của Seok Ryu.

Trở lại đôi chính, Seung Hyo bỗng hóa cáu gắt với Seok Ryu vì mọi thứ. Anh không đồng ý cho cô tham gia vào làm nhân viên chính thức tại công ty mình. Song, anh cũng khó chịu khi đồng nghiệp cứ nhắc mãi về câu chuyện được quay lại quá khứ và tôn trọng những gì đã xảy ra ở thời gian cũ, điều này khiến anh nhớ lại việc "crush" của mình vẫn còn vương vấn người trong quá khứ nên càng bực tức hơn.

Bỗng dưng xuất hiện nhân vật mới tên Jang Tae Hui - người yêu cũ của Seung Hyo, cô đến văn phòng muốn hợp tác với anh. Ban đầu, anh nhất quyết không đồng ý, nhưng rồi cũng miễn cưỡng vì điều này có thể sẽ mang đến cơ hội lớn trong lĩnh vực mà anh đang theo đuổi. Tae Hui ngỏ ý mời các nhân viên trong công ty đến tham dự cùng, kể cả Seok Ryu.

Tối đó, Seung Hyo bắt gặp ba của Seok Ryu, cả hai chú cháu đi uống rượu tâm sự và cùng về nhà Seok Ryu. Sáng hôm sau, cô ngỡ người nằm trên giường là em trai nên đánh thức bằng cách "ra đòn" khiến Seung Hyo bật dậy ngã nhào vào cô, cả hai bị cậu em phát hiện nên "xịt keo". Seung Hyo cố chạy theo ngăn cậu nhóc lại nên va chân vào tủ, gây chấn thương.

Thế nên, Seok Ryu bất đắc dĩ phải chở anh đến nhà Tae Hui và tham gia buổi làm tương trong lu khiến Seok Ryu rất thích thú. Cô hăng hái phụ giúp các dì, đến nổi đẩy lu ngã nhào. Bị Seung Hyo mắng liên tục, Seok Ryu cảm thấy "quê độ" và khó hiểu về thái độ cáu gắt của anh đối với cô gần đây.

Tae Hui thú nhận mình ghen với Seok Ryu vì chẳng được Seung Hyo quan tâm, cô nhìn rõ sự yêu mến và thái độ của anh khi ở bên Seok Ryu. Từ đó, Seung Hyo phần nào cũng nhận ra tình yêu của mình dành cho Seok Ryu là thật và quyết giữ nó trong tim, chưa dám thổ lộ với cô.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.