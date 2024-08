Motif từ bạn đến yêu vốn không có gì xa lạ trên màn ảnh thế nhưng lại luôn là một chủ đề có sức hấp dẫn lâu dài với khán giả. Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới nhất khai thác công thức được yêu thích này. Với sự tham gia của Jung So Min và Jung Hae In trong vai Bae Seok Ryu và Choi Seung Hyo, bộ phim là hành trình kết nối trở lại của những người bạn thân thuở thơ ấu đã từng rời xa nhau để theo đuổi ước mơ riêng. Khi họ kết nối lại, bộ phim mang tới một cuộc khám phá đầy hoài niệm về quá khứ chung của hai người và mở ra tương lai cho một câu chuyện tình yêu mới. Tuy nhiên, hoài niệm quá khứ, tình yêu tương lai là điều bắt buộc phải có trong một bộ phim motif từ bạn đến yêu, vậy Love Next Door liệu có điểm gì khác biệt không so với những tác phẩm cùng đề tài?

Nỗ lực làm mới một đề tài cũ

Trước Love Next Door, tvN vừa mới ra mắt bộ phim Phải Chăng Là Định Mệnh, cũng với motif từ bạn đến yêu của một cặp đôi tái ngộ sau nhiều năm xa cách. Hai tác phẩm ra mắt liên tiếp, không thể nào tránh khỏi sự trùng hợp về màu sắc hay một vài tình tiết. Chưa kể từ đầu năm đến nay, tvN còn liên tục phát hành những bộ phim có nam chính là những “green flag” (tạm dịch là cờ xanh, ý chỉ những người bạn trai tốt, có mối quan hệ yêu đương lành mạnh) và Choi Seung Hyo của Love Next Door là “cờ xanh” mới nhất. Thế nên bộ phim lại càng gặp khó khăn hơn trong việc phải vượt qua khỏi cái bóng của những tác phẩm, nhân vật có màu sắc tương tự đi trước. Và quả thật là ở 4 tập đầu, phim có những khoảnh khắc khiến khán giả cảm thấy nhàm chán bởi tình tiết quá dễ đoán. Thế nhưng đáng mừng khi nó vẫn ít nhiều vượt qua được thử thách ban đầu khi khán giả thấy được sự nỗ lực của biên kịch trong việc làm mới một đề tài cũ.

Love Next Door có tên tiếng Việt là Con Trai Bạn Mẹ - gần như không liên quan gì đến tên tiếng Anh nhưng thực tế nó lại được dịch rất chuẩn xác theo tên gốc tiếng Hàn. Vốn dĩ trong tiếng Hàn, “con trai bạn mẹ” là một thuật ngữ để chỉ “người đàn ông hoàn hảo” đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khác nhau trong mắt các bậc phụ huynh. Seung Hyo (Jung Hae In) là “con trai bạn mẹ” kiểu mẫu - một giám đốc trẻ đang trên con đường khởi nghiệp, một kiến trúc sư đại tài thắng hàng loạt giải thưởng lớn, một chàng trai giỏi cả thể thao lẫn con đường học vấn. Ngày nhỏ, Seung Hyo chuyển về Hàn Quốc từ Pháp và gặp được Seok Ryu (Jung So Min), cô bạn hàng xóm quái chiêu - người đã giúp anh thích nghi với môi trường mới. Ở tuổi 34, hai người họ gặp lại nhau ở con phố nhỏ, sau khi Seok Ryu trải qua nhiều biến cố tại Mỹ và trở về Hàn Quốc làm lại từ đầu. Mặc dù đã xa cách từ lâu, họ vẫn thân thiết, cãi cọ, hơn thua nhau như thể mới gặp nhau ngày hôm qua.

Sau mỗi tập phim, khán giả thấy được hành trình Seung Hyo một lần nữa rung động với cô bạn hàng xóm, người mà hóa ra anh chưa từng ngừng thích kể từ lần gặp đầu tiên. Sau 10 năm xa cách, Seung Hyo đã cất tình cảm dành cho Seok Ryu vào một ngăn tủ kín đến độ anh tưởng chừng mình không hề có tình cảm với người bạn đặc biệt này nhưng những va chạm tình cờ, những cử chỉ ngẫu nhiên đã khiến ký ức của cả hai một lần nữa trở lại. Sau 4 tập đầu tiên, Seung Hyo đã thực sự nhận ra mình từng thích Seok Ryu và vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt trong trái tim cho cô. Nhịp độ phim không nhanh cũng không hề quá chậm, đủ để khán giả thấy được sự hợp lý trong diễn biến tình cảm của Seung Hyo, người hoá ra chỉ đang tìm một cái cớ để rung động với Seok Ryu thêm một lần nữa.

Sau 4 tập đầu dễ nhận thấy cách phát triển câu chuyện ở Love Next Door đôi khi khá đơn điệu và dễ đoán. Các yếu tố như cặp bạn thân trái dấu hút nhau, một trong hai nảy sinh tình cảm, tái hợp sau khi khi thất bại trong cuộc sống cá nhân,… đều tương đối quan thuộc. Tuy nhiên vẫn phải khen ngợi việc phim tạo được sức hút riêng bởi khả năng cân bằng giữa sự yếu tố hài hước và cảm xúc. Điều này ít nhiều khiến motif quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn.

Cài cắm nhiều thông điệp về người trẻ và gia đình

Dù chủ đề chính ở Love Next Door vẫn là câu chuyện tình yêu của hai người bạn thân nhưng khi xem phim, khán giả thấy được câu chuyện ẩn sau đó về gia đình, tình bạn và sự đổ vỡ của những người trẻ. Hai nhân vật chính đã biết được điểm yếu, những thành công và cả thất bại của đối phương. Họ ở bên cạnh cả khi đối phương là phiên bản hoàn hảo lẫn tồi tệ nhất. Người xem thích cái cách Seok Ryu hơn 10 năm trước là người duy nhất đồng hành với ước mơ của Seung Hyo và kéo Seung Hyo ra khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng; cũng thích cách hiện tại Seung Hyo lại nỗ lực để Seok Ryu có thể mở lòng và lấy lại màu sắc của chính cô. Tình yêu của họ vì vậy có lẽ sẽ phát triển tương đối chậm nhưng trong hành trình chậm trễ đó, người xem sẽ thấy được cách họ tạo ra và khơi lại những kỷ niệm chung và cả sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương.

Bên cạnh chuyện yêu đương, Love Next Door còn khắc họa một thế giới nơi mối quan hệ cha mẹ - con cái không thực sự lành mạnh kéo theo đó là câu chuyện về áp lực của những người trẻ. Thay vì xây dựng hình ảnh một gia đình với những người dành trọn tình yêu, sự quan tâm cho nhau thì những nếp nhà ở Love Next Door có phần thực tế, gần với đời sống thật hơn. Người xem thấy được những khác biệt giữa cha mẹ với con cái, bất kể khi con cái đã trưởng thành đến mức nào. Với nhân vật Seok Ryu, từ nhỏ đến lớn cô luôn phải nỗ lực để trở thành niềm tự hào của mẹ. Sự căng thẳng trong cả cuộc sống riêng tư lẫn công việc đã khiến cô kiệt sức. Để rồi khi quyết định từ bỏ mọi thứ, Seok Ryu lại không biết ước mơ của bản thân là gì. Ngay cả khi đọc lại những gì mình viết ngày học trung học, cô cũng không hề thấy bản thân đề cập đến ước muốn cá nhân. Sau 34 năm nỗ lực làm niềm tự hào của mẹ, Seok Ryu dường như đã đánh mất màu sắc của riêng mình.

Seung Hyo cũng không khá hơn nhưng thay vì mẹ con cãi vã, ồn ào như Seok Ryu, anh lại chọn sự im lặng. Mối quan hệ của Seung Hyo và cha mẹ thực sự căng thẳng khi họ hoàn toàn không có tiếng nói chung, nhất là với mẹ. Một gia đình có nền tảng vững chắc, tiền bạc đủ đầy, cha mẹ đều là người có địa vị xã hội nhưng Seung Hyo lại không cảm nhận được tình yêu. Ngay từ ngày nhỏ, mẹ đã bỏ anh lại cho hàng xóm trông giúp để mải mê với những lịch trình của riêng mình. Khi con trai theo đuổi ước mơ bơi lội, cha mẹ cũng không một lần tới ủng hộ. Và ở độ tuổi trưởng thành, khi đã tích tụ đủ sự thất vọng, Seung Hyo chọn cách giữ im lặng trong chính căn nhà của mình.

Câu chuyện của hội phụ huynh được khắc họa khá thú vị trong phim

Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình, cách nuôi dạy con bên đòn roi, áp lực - bên quá trọng vật chất mà không để tâm con cái cần gì - được khắc họa rất rõ nét thông qua hai gia đình. Dù cả hai bà mẹ đều sai cách nhưng mẫu số chung lại là những đứa trẻ quá hiểu chuyện đến mức biến mình thành cỗ máy được lập trình sẵn. Nhất là Seok Ryu, cô là hiện thân của những người trẻ có xuất phát điểm không cao, luôn nỗ lực để tỏa sáng đến độ chưa một lần được ngủ ngon suốt 10 năm nơi xứ người. Khoảnh khắc bao ức chế dồn nén, Seok Ryu đã nói hết nỗi lòng mình trước mặt mẹ. Cô chỉ muốn làm một đứa con bình thường của mẹ, không còn đủ sức để trở thành niềm tự hào của gia đình này.

Diễn xuất đồng đều, chemistry ấn tượng

Vốn dĩ Jung So Min đã quá quen thuộc với những bộ rom-com nhiều yếu tố hài hước và lần này, sự đa-zi-năng của cô lại được thể hiện đầy đủ thông qua nhân vật Bae Seok Ryu. Từ dáng vẻ sôi nổi đến chiều sâu sắc thái nhân vật hay những khoảnh khắc kỳ quặc nhưng đáng yêu là minh chứng cho sự trưởng thành của Seok Ryu đều được thể hiện vô cùng tỉ mỉ, chân thực. Lần đầu kết hợp với Jung Hae In, phản ứng hóa học của hai người trên màn ảnh là điều không thể phủ nhận. Khán giả thích cách hai nhân vật luôn cãi vã, hơn thua nhưng quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất của đối phương. Sự hài hước pha lẫn yếu tố lãng mạn được cặp đôi này làm rất tốt.

Về cá nhân Jung Hae In, sự trở lại với thể loại lãng mạn sau một thời gian gián đoạn để tập trung vào phim hành động, đen tối đã mang đến làn gió mới cho khán giả. Vai diễn Seung Hyo của anh là sự pha trộn thú vị giữa yếu tố hài hước và sự quyến rũ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo với tinh thần nhiệt huyết của nữ chính. Tuy còn một số tranh cãi xoay quanh việc Jung Hae In có nên đóng rom-com hay không nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của anh đang khiến Love Next Door được quan tâm hơn rất nhiều.

Bên cạnh đôi chính, những gương mặt còn lại trong phim cũng thể hiện tốt vai trò của mình, nhất là trong việc đem tới tiếng cười cho khán giả. Chemistry của dàn nhân vật được thể hiện tốt, từ tình cảm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay những mối quan hệ mới chớm nở đều rất tự nhiên, thú vị.

Chấm điểm: 3,5/5

Không thể phủ nhận việc Love Next Door có một kịch bản không mới (chí ít là sau 4 tập phim) nhưng suy cho cùng, với thể loại rom-com thì diễn xuất ăn ý của dàn cast vẫn là một yếu tố đặc biệt quan trọng, giúp khán giả lựa chọn ở lại, bất chấp diễn biến câu chuyện. Và trước mắt, sau 4 tập, Love Next Door đã đảm bảo được yếu tố này nhờ một dàn diễn viên chất lượng và cách xây dựng tính cách nhân vật khá thú vị. Hiện phim mới chỉ lên sóng 4 tập và có lẽ khán giả vẫn nên tiếp tục chờ đợi để xem biên kịch sẽ xử lý ra sao với câu chuyện vốn không hề mới này.

