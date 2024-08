Sau tuần đầu tiên lên sóng thuận lợi với rating ấn tượng, Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) đã bước sang tuần thứ 2 thế nhưng tình hình dường như không mấy khả quan. Tập 3 lên sóng tối ngày 24/8 vừa qua ghi nhận rating đáng buồn khi con số chỉ còn 4,3%. Không chỉ giảm tới 1,7% so với tập 2 mà mức rating này còn thấp hơn cả tỷ suất người xem mở màn của phim (tập 1 ghi nhận 4,9%).



Sự sụt giảm đáng tiếc này có thể đến từ việc phim phải đụng độ với quá nhiều đối thủ nặng ký. Tại Hàn Quốc có 3 ngày được xếp vào khung phim cuối tuần là thứ 6 - 7 - Chủ Nhật và tối thứ 7 luôn là thời điểm cạnh tranh cao nhất, khi cả phim đài cáp lẫn đài công cộng đều phát sóng. Tối thứ 7 vừa qua, Love Next Door phải cạnh tranh với cả loạt đối thủ, trong đó đáng gờm nhất là Good Partner của SBS với rating lên tới con số 17,2%.

Dĩ nhiên nhiều đối thủ chỉ là một phần trong những lý do khách quan, lý do quan trọng nhất quyết định rating tăng hay giảm có lẽ vẫn đến từ chính bản thân bộ phim. Sau 2 tập đầu vừa hài hước vừa đáng yêu, tập 3 Love Next Door có phần trầm hơn khi kể câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Trong tập này, hai nhân vật chính vô tình cùng về trường cũ và tìm lại chiếc hộp thời gian lưu trữ bức thư mà họ viết cho bản thân hồi cấp 3. Kéo theo đó là những ký ức trong quá khứ cũng ùa về. Khán giả được biết lý do khiến Seung Hyo (Jung Hae In) từ bỏ bơi lội là gì. Hoá ra anh bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng nên không thể tiếp tục theo đuổi con đường này. Thời điểm Seung Hyo khủng hoảng nhất, chính Seok Ryu (Jung So Min) đã dùng sự lì lợm của mình để vực dậy tinh thần anh. Còn Seok Ryu, bản thân cô cũng chưa từng sống đúng với ước mơ của mình nhưng cho đến nay, ước mơ thật sự của cô vẫn là một ẩn số.

Seung Hyo từng là một vận động viên

Sau khi tập 3 lên sóng, có không ít những phản ứng trái chiều xoay quanh tập phim này. Không ít khán giả cho rằng motif của Love Next Door khá dễ đoán, đặc biệt những tình tiết như nam chính từ bỏ việc bơi lội hay chiếc hộp thời gian đều gợi nhắc đến bộ phim Lovely Runner mới lên sóng gần đây cũng trên kênh tvN. Quan trọng hơn cả là chuyện bạn thân khắc khẩu lớn lên cùng nhau, gặp lại sau nhiều năm do biến cố là kiểu kịch bản đã quá quen trên màn ảnh Hàn. Chẳng nói đâu xa, mới năm ngoái khán giả được xem bộ phim Welcome to Samdalri cũng có motif tương tự, càng giống hơn khi nữ chính ở cả hai bộ phim đều về quê sau khi thất bại trong công việc và bị cắm sừng.

Bình luận của khán giả: - Tập 3 hơi nhạt, không có tình tiết gì hot, xem cảm giác hơi mệt. Hi vọng nay khá hơn. - Tập 3 hơi chững lại thật, chắc do biên kịch đang muốn lồng ghép yếu tố quá khứ để mở ra các tập sau. - Motif này quen quá, nếu không có các tình tiết độc đáo hơn thì rating khó qua nổi 10%. - Xem vì cặp chính đáng yêu chứ kịch bản đang bị dễ đoán quá, chưa có gì quá đặc sắc cả. - Kiểu motif nữ chính thất bại về quê, gặp lại bạn thân rồi nảy sinh tình cảm này xưa lắm rồi.

Dĩ nhiên chỉ một tập phim thì chưa quyết định được điều gì. Love Next Door có vượt qua được rào cản về mặt motif hay không vì vẫn phải chờ những tập sau mới rõ.

Nguồn ảnh: tvN