Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) mở đầu bằng cảnh hồi tưởng trong quá khứ, khi Seung Hyo (Jung Hae In) còn là một nam sinh trung học, đại diện trường đi thi cuộc thi bơi lội quan trọng. Trong khi bố mẹ đều bận công việc thì Seok Ryu (Jung So Min) là người duy nhất đến ủng hộ Seung Hyo. Cuối cùng Seung Hyo đã về nhất, giành cúp vô địch.

Quay lại với hiện tại, Seung Hyo tuy về nhà sinh sống nhưng dường như lại không thực sự vui vẻ khi anh luôn né tránh sự quan tâm của mẹ. Dường như giữa hai người có mâu thuẫn. Trong khi đó, Seok Ryu lại lên thời gian biểu cho việc thất nghiệp và tận hưởng cuộc sống của mình. Cô chơi game, ăn, ngủ ngày và hẹn gặp bạn bè, trong đó có cả Seung Hyo.

Trong một lần vô tình về trường cũ để giao đồ ăn cho cô giáo, Baek Ryu lại gặp Seung Hyo, người đang thực hiện dự án bể bơi tại trường. Lúc này Seok Ryu mới biết mình và Seung Hyo rất nổi tiếng ở trường cũ. Cô giáo còn nhờ Baek Ryu thực hiện một buổi trò chuyện với các đàn em về hướng nghiệp. Khi bị các đàn em hỏi về ước mơ ngày trẻ, Seok Ryu mới chợt cảm thấy hụt hẫng. Trong khi đó Seung Hyo đi dạo quanh trường để khảo sát và cũng nhìn thấy hồ bơi, nơi anh từng "tung hoành" một thời. Sau khi cả hai xong việc, Seung Hyo bắt Seok Ryu cùng mình đi tìm chiếc hộp thời gian mà hai người từng cùng chôn ở cạnh trường và hứa hẹn 10 năm sau sẽ tìm lại. Tuy nhiên Seok Ryu không có tâm trạng nên hai người đành bỏ cuộc giữa chừng.

Seung Hyo gặp rắc rối trong công việc khi anh không muốn thực hiện các thiết kế đạo nhái, bất chấp việc được trả rất nhiều tiền. Trong khi đó, Seok Ryu lại được một công ty lớn liên hệ ngỏ lời mời làm việc. Tuy nhiên Seok Ryu không hề cảm thấy phấn khích với công việc này và Seung Hyo nhìn thấy điều đó. Anh biết Seok Ryu chỉ đang gồng mình làm một công việc không đúng với mơ ước của cô. Bản thân Seung Hyo cũng như vậy. Trong quá khứ, ngay trước khi tham gia Olympic Bắc Kinh 2008, Seung Hyo đã bị tai nạn, kết quả không thể tiếp tục sự nghiệp vận động viên. Cũng vì câu chuyện ước mơ của Seok Ryu, cô và Seung Hyo đã xảy ra tranh cãi.

Seok Ryu đến trường tìm chiếc hộp thời gian, ai ngờ Seung Hyo đã tìm thấy nó trước và đọc bức thư cô viết gửi cho chính mình. Hai người sau đó đã nhắc lại chuyện quá khứ, thời điểm Seung Hyo mới tai nạn và tự nhốt mình trong phòng, chính Seok Ryu đã nỗ lực tìm cách giúp Seung Hyo vực dậy tinh thần. Mục đích của Seung Hyo là để Seok Ryu thấy cô từng cá tính, đầy màu sắc thế nào chứ không phải chán chường như thực tại.

Tập phim kết thúc bằng cảnh tượng Seung Hyo cố gắng để Seok Ryu, một người không biết bơi, có thể nổi trên mặt nước. Đây cũng là lần đầu tiên sau bao năm kể từ vụ tai nạn, anh dám nhảy xuống hồ bơi. Khi cả hai ngâm mình trong nước, Seung Hyo đã hỏi Seok Ryu về việc cô có muốn quay lại khoảng thời gian trước khi nghỉ việc và đính hôn không, khi nhận được câu trả lời là không, Seung Hyo dường như đã một lần nữa rung động. Hóa ra trong quá khứ, anh từng viết thư cho chính bản thân mình, hứa hẹn sau 10 năm sẽ nói ra tình cảm của mình với cô bạn thân.

Nguồn ảnh: tvN