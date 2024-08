Bộ phim Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) sau 2 tập phát sóng đầu tiên thì đang ghi nhận những thành tích tương đối khả quan trên nền tảng Netflix. Cụ thể, chỉ sau đúng 3 ngày lên sóng, phim đã leo thẳng vị trí top 4 trên BXH Netflix toàn cầu (hạng mục phim truyền hình) - điều mà không nhiều phim Hàn làm được trong những tháng gần đây.

Love Next Door leo top 4 toàn cầu

Tại Việt Nam, dù phải đối đầu với Emily in Paris nhưng Love Next Door vẫn thành công giành lấy vị trí top 1 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong ngày. Ngoài ra phim hiện cũng đang đứng trong top 10 tại 70 quốc gia/khu vực nhưng Bangladesh, Indonesia, Maroc, Bồ Đào Nha, Thái Lan,... cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ chỉ sau đúng 2 tập phim.

Love Next Door vượt qua Emily in Paris để đứng top 1 tại Việt Nam

Hiện tại, những hình ảnh, clip liên quan đến 2 tập đầu của Love Next Door đang là chủ đề rất hot trên mạng xã hội Việt. Khán giả vô cùng thích thú với câu chuyện hài hước, đáng yêu nhưng cũng chứa đựng không ít thông điệp nhân văn của cặp đôi hàng xóm oan gia Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In).

Trong hai tập đầu, Seok Ryu sau 10 năm làm việc tại Mỹ đã trở về “tay trắng” khi cô đột ngột nghỉ việc và hủy hôn. Không ai biết những năm tháng qua cô đã phải trải qua bao nhiêu khó nhọc, bị cô lập, phản bội và phải đơn độc nỗ lực xây dựng hình tượng hoàn mỹ trong mắt mẹ ruột. Sự trở lại của cô khiến cuộc đời hoàn hảo một cách nhàm chán của Seung Hyo trở nên đầy biến động. Anh quyết định dọn về nhà sống chung với bố mẹ đẻ sau nhiều năm ra riêng để một lần nữa được là hàng xóm của cô bạn mà anh đã thích rất nhiều năm.

Đặc biệt chỉ sau 2 tập đầu, tính đến nay là sau 4 ngày lên sóng, cặp đôi chính Jung So Min - Jung Hae In còn xuất sắc vươn top 1 BXH danh tiếng tại Hàn Quốc (số liệu do Good Data thống kê). Cụ thể, Jung So Min hiện đang đứng top 1, theo ngay sau đó là bạn diễn của cô Jung Hae In. Để đạt được thành tích này, cặp đôi Jung - Jung phải vượt mặt hàng loạt tên tuổi đình đám như Jang Nara, Chae Jong Hyeop, Kim So Hyun, Lim Young Woo,... Người xem hài lòng tuyệt đối với diễn xuất, cách xây dựng tính cách nhân vật, chemistry và cả tạo hình hút mắt của cặp đôi mới nổi này.

Jung So Min và Jung Hae In cùng đứng top đầu BXH danh tiếng tại Hàn

Nguồn ảnh: tvN