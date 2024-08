Sau một thời gian dài nhá hàng dự án khiến khán giả đứng ngồi không yên thì cuối cùng bộ phim Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) cũng đã lên sóng tập đầu tiên trên kênh tvN vào tối ngày 18/8 vừa qua. Phim có khởi đầu vô cùng thuận lợi, nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Cặp chính Jung So Min - Jung Hae In khiến người xem phát cuồng bởi sự đáng yêu, hài hước và chemistry bùng nổ ngay từ những phân cảnh xuất hiện chung đầu tiên.

Trong tập 1, cặp đôi Jung - Jung chỉ xuất hiện với một outfit duy nhất, trông bộ trang phục của Jung Hae In còn có phần u ám khi nhân vật của anh mặc nó để đến nhà tang lễ nhưng visual của hai người vẫn bừng sáng mọi khung hình. Ekip có vẻ cũng cố tình để hai người cùng mặc đồ màu đen ngay cảnh đầu tiên xuất hiện chung, tạo cảm giác như một cặp đôi ngay từ đầu. Và dù Jung So Min vốn không đẹp tới mức để được xếp vào hàng mỹ nhân "sắc nước hương trời" của màn ảnh Hàn nhưng trong tạo hình lần này, cô lại khiến người xem phát cuồng bởi diện mạo tươi sáng, đáng yêu nhưng vẫn rất cá tính, tạo cảm giác tích cực cho người xem. Trong khi đó, Jung Hae In mỗi lần cười lên lại khiến người xem đổ gục.

Đặc biệt, ngoài tạo hình của những người trưởng thành ở độ tuổi ngoài 30, khớp với tuổi tác ngoài đời thật, thì trong phim, Jung Hae In và Jung So Min còn xuất hiện với tạo hình học sinh cấp ba. Được biết những tạo hình này sẽ bắt đầu được lên sóng từ tập 2, kéo theo đó là những hồi ức của hai nhân vật chính.

Hiện tại, thông qua loạt hình ảnh nhá hàng tạo hình "cưa sừng làm nghé" của cặp Jung - Jung, khán giả thật sự không dám tin hai người đã 35 - 36 tuổi. Sự trẻ trung, hơi thở thanh xuân mà họ đem lại khiến nhiều người bất ngờ, không ít cư dân mạng thậm chí còn mong cặp đôi sẽ đóng chung trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, bất chấp việc họ đã ở độ tuổi U40.

Cặp đôi trẻ đẹp xuất sắc trong tạo hình nam - nữ sinh

Trong Love Next Door, Jung So Min và Jung Hae In vào vai Bae Seok Ryu - Choi Seung Hyo. Họ là con của những bà mẹ vốn chơi chung một nhóm bạn thế nên từ nhỏ đã quen biết nhau. Trong khi hai bà mẹ là bạn thân nhưng luôn khắc khẩu thì Seok Ryu và Seung Hyo cũng cứ gặp là cãi vã, hơn thua nhau đủ điều. Sự trưởng thành, guồng quay công việc đã đẩy hai đứa trẻ năm đó ra xa nhau khi Seok Ryu sang Mỹ làm việc, có tình yêu và còn suýt kết hôn. Ở tập 1, sau 10 năm xa xứ, Seok Ryu bất ngờ trở về. Cô nghỉ việc, hủy hôn và muốn bắt đầu lại cuộc đời của mình, kéo theo đó là màn tái ngộ với cậu bạn oan gia - người có vẻ đã rất vui khi nghe tin Seok Ryu không kết hôn nữa.

Những hình ảnh đáng yêu của cặp đôi "gặp là chiến" trong tập 1

Nguồn ảnh: tvN