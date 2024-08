Xứ sở Kim Chi luôn nổi tiếng với những câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc. Bây giờ, hãy cùng nhau đi tìm 10 bộ phim truyền hình lãng mạn hay nhất màn ảnh Hàn Quốc trong thế kỷ 21. Đây là những tác phẩm mà dù cho xem lại ở thời điểm hiện tại, khán giả cũng sẽ có những phút giây vô cùng tuyệt vời.

10. Hậu duệ mặt trời

Đứng ở vị trí thứ 10 là "Hậu duệ mặt trời" của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Bộ phim này đã gây sốt toàn châu Á khi chiếu vào năm 2016. Mối tình giữa chàng quân nhân dũng cảm, điển trai Yoo Shi Jin và cô bác sĩ tận tụy, xinh đẹp Kang Mo Yeon.

Một trong những cảnh hôn lãng mạn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong "Hậu duệ mặt trời".

Với "Hậu duệ mặt trời", khán giả được thưởng thức một chuyện tình đậm chất ngôn tình nhưng nhịp phim lại nhanh, kịch tính khiến ai nấy đều háo hức được xem tập mới. "Phản ứng hóa học" của cả cặp đôi chính lẫn cặp đôi phụ đều rất tuyệt vời. Dù vẫn có nhiều hạt sạn đầy đáng tiếc, tuy nhiên sau tất cả, không thể phủ nhận bộ phim này có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ và đã mang tới cho người xem những giây phút tuyệt vời.

9. Thư ký Kim sao thế?

Trong thế giới phim lãng mạn Hàn Quốc, tổng tài yêu thư ký là một mô-típ hết sức phổ biển. Có vô số tác phẩm lấy mô-típ này, nhưng tác phẩm tiêu biểu nhất chắc chắn phải gọi tên "Thư ký Kim sao thế?" do Park Seo Joon và Park Min Young đóng chính.

"Thư ký Kim sao thế?" của Park Seo Joon và Park Min Young phải nói là cực kỳ hay.

Bằng diễn xuất ấn tượng của cặp đôi "song Park" cùng kịch bản cũ mà vẫn hay, sự ngọt ngào vừa đủ, những miếng hài duyên dáng, sự chăm chút trong cách xây dựng nhân vật, tất cả đã cùng nhau tạo nên câu chuyện tình yêu vô cùng hấp dẫn.

8. Chuyện tình Harvard

Sẽ là thiếu sót lớn nếu nhắc đến những bộ phim Hàn lãng mạn hay nhất thế kỷ 21 mà thiếu đi "Chuyện tình Havard" của Kim Tae Hee và Kim Rae Won. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện cuộc sống và tình yêu giữa hai người trẻ Kim Hyun Woo cùng với Lee Soo In.

"Chuyện tình Harvard" của Kim Tae Hee và Kim Rae Won chắc chắn không thể vắng bóng trong danh sách.

"Chuyện tình Havard" được xây dựng theo mô-típ điển hình của những bộ phim lãng mạn cùng thời nhưng xem vẫn cực "cuốn" nhờ chất lượng kịch bản tốt, sự ăn ý đến mức hoàn hảo của cặp đôi "song Kim" và những thước phim đẹp như mơ.

Cho những ai chưa biết, ban đầu bộ phim đã suýt kết thúc trong bi kịch với việc nữ chính Lee Soo In qua đời vì căn bệnh ung thư. Tuy nhiên về sau, nhà sản xuất đã cho chuyện tình giữa họ đi đến một cái kết viên mãn. Bởi vậy, bạn có thể yên tâm xem phim.

7. Yêu tinh

Nếu đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu có thể mang tới cả tiếng cười và những giọt nước mắt, "Yêu tinh" là một sự lựa chọn rất đáng thử. Nội dung phim xoay quanh mối tình sâu đậm nhưng bi thương giữa yêu tinh Kim Shin và Eun Tak, người mang thân phận Cô dâu của yêu tinh.

Khung cảnh này đã trở thành bất tử trong lòng các fan phim "Yêu tinh".

Kim Shin, một vị tướng quân anh dũng, trung thành và tài ba nhưng lại phải chết thảm vì mưu đồ của gian thần. Sau đó, vì lý do nào đó mà Kim Shin trở thành Yêu tinh bất tử. Thế nhưng, sự sống kéo dài vô tận giống như lời nguyền đau khổ đối với anh. Để chấm dứt lời nguyền này, Kim Shin phải đi tìm Cô dâu của Yêu tinh giữa biển người vô tận.

Đảm nhận vai Kim Shin là tài tử Gong Yoo, trong khi vai Eun Tak thuộc về nàng thơ Kim Go Eun. Cả hai đã có màn kết hợp xuất sắc, góp phần biến "Yêu tinh" trở thành một trong những bộ phim lãng mạn hay nhất lịch sử.

6. Ngọn gió đông năm ấy

Một tác phẩm khác của Song Hye Kyo cũng góp mặt trong danh sách này, đó là "Gió mùa đông năm ấy". Ở bộ phim này, cô hợp tác với tài tử Jo In Sung. Đây có thể xem là một trong những bộ phim khiến khán giả phải tốn nhiều nước mắt nhất, khắc họa mối tình oan trái giữa Oh Soo, một kẻ lừa đảo mang số phận đáng thương và Oh Young, một người phụ nữ mù lòa từ lâu đã quen với cuộc sống cô độc.

"Ngọn gió đông năm ấy" là một bộ phim tốn nước mắt của Song Hye Kyo và Jo In Sung.

Trong vai một cặp tình nhân đau khổ, cả Jo In Sung lẫn Song Hye Kyo đều đã thể hiện diễn xuất hoàn hảo, đem những cảm xúc trong trái tim mình truyền tới trái tim khán giả. Ngoài ra, nhan sắc và tạo hình của cặp đôi chính, ngoại cảnh,... tất cả đều vô cùng chỉn chu, góp phần tạo nên một siêu phẩm hoàn hảo.

5. Nữ hoàng nước mắt

"Nữ hoàng nước mắt" của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won là bộ phim nắm giữ kỷ lục rating của đài tvN, tạo ra cơn sốt lớn khủng khiếp không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện yêu lại từ đầu giữa cặp vợ chồng Hong Hae In và Baek Hyun Woo. Trong khi Hong Hae In xinh đẹp, cao ngạo xuất thân từ gia đình tài phiệt giàu có nhất nhì đất nước, chồng của cô lại chỉ đến từ một ngôi làng nhỏ.

"Nữ hoàng nước mắt" là bộ phim thống trị BXH rating của đài tvN.

Hong Hae In và Baek Hyun Woo từng rất yêu nhau, nhưng những áp lực tới từ hôn nhân không môn đăng hộ đối đã mài mòn tình yêu giữa họ. Mọi chuyện thay đổi khi Hong Hae In mắc bệnh nan y. Baek Hyun Woo vốn rất muốn ly dị, nhưng anh đã nghe lời người bạn thân và giả vờ yêu vợ hòng khiến cô viết di chúc để lại tài sản cho anh trước khi chết. Thế nhưng, chính quãng thời gian hai vợ chồng đồng hành cùng nhau đã khiến hạt giống tình yêu trong họ nảy mầm một lần nữa.

4. Dưa hấu lấp lánh

Trong danh sách này, "Dưa hấu lấp lánh" có thể nói là bộ phim đặc biệt nhất khi nó không có một ngôi sao nào cả. Ryeoun, Choi Hyun Wook, Seol In Ah và Shin Eun Soo, dàn diễn viên chính của phim tuy không phải những tên tuổi hạng A nhưng lại đem đến màn trình diễn thượng hạng, góp phần biến một tác phẩm vốn chẳng được kỳ vọng hay quan tâm nhiều trước khi lên sóng, cuối cùng lại tạo ra cơn sốt cực lớn.

Sẽ là không quá khi nói "Dưa hấu lấp lánh" là một tác phẩm phải xem với những ai thích dòng phim thanh xuân, chữa lành. Bộ phim sở hữu kịch bản tuyệt vời, kể về anh chàng Ha Eun Gyeol vốn là người bình thường duy nhất trong gia đình khiếm thính. Anh là một thiên tài có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, nhưng kỳ vọng của cha mẹ khiến Ha Eun Gyeol không được sống cùng niềm đam mê của mình.

"Dưa hấu lấp lánh" là bộ phim tuyệt vời mà bất cứ ai cũng nên xem một lần trong đời.

Sau một lần cãi nhau với bố, Ha Eun Gyeol bước chân vào cửa hàng nhạc cụ bí ẩn và xuyên không về quá khứ, thời điểm mà bố mẹ anh còn chưa quen biết nhau. Đó là lúc mà bố anh vẫn còn là một người bình thường, vô cùng lạc quan và chìm đắm trong mối tình đơn phương với nữ thần Choi Se Kyeong. Đặc biệt, không chỉ Ha Eun Gyeol mà con gái của Choi Se Kyeong cũng xuyên không về quá khứ.

"Dưa hấu lấp lánh" là một bộ phim tuyệt vời về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, khơi gợi những ký ức thanh xuân tươi đẹp trong lòng khán giả.

3. Nhật ký tự do của tôi

Tiếp theo, chúng ta có một tác phẩm khác do Kim Ji Won đóng chính, đó là "Nhật ký tự do của tôi". Ở tác phẩm này, cô hợp tác cùng các diễn viên nổi tiếng Lee El, Lee Min Ki và Son Suk Ku.

"Nhật ký tự do của tôi" là tác phẩm hay bậc nhất sự nghiệp của Kim Ji Won.

So với những cái tên còn lại trong danh sách, "Nhật ký tự do của tôi" có nội dung nổi bật. Đó là những thước phim nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng mang tới những câu chuyện rất đời, về những người luôn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, như thể bản thân bị mắc kẹt ở đâu đó và không thể sống một cuộc đời hết mình, sống cho ra sống. Nhìn vào câu chuyện của các nhân vật, khán giả ít nhiều thấy được hình bóng của chính mình.

Câu chuyện tình yêu trong "Nhật ký tự do của tôi" cũng được xây dựng một cách tinh tế với diễn xuất tuyệt vời từ Kim Ji Won và Son Suk Ku. Tóm lại, đây là một bộ phim cực hay và "thấm", nhất là với những ai đã trưởng thành, đã va vấp với những sóng gió cuộc sống.

2. Mùa hè yêu dấu của chúng ta

Kim Da Mi và Choi Woo Sik là một cặp đôi diễn viên rất được khán giả châu Á yêu thích. Hai người từng hợp tác với nhau ở bom tấn điện ảnh "Sát thủ nhân tạo" hồi 2018. Sau 3 năm, họ tái hợp để rồi tạo bộ phim thanh xuân hay bậc nhất thế kỷ 21 mang tên "Mùa hè yêu dấu của chúng ta".

Với nhiều khán giả, "Mùa hè yêu dấu của chúng ta" là bộ phim thanh xuân hay nhất.

Tác phẩm này là hành trình yêu lại tình cũ của cặp đôi Choi Woong và Yeon Soo. Họ từng là cả bầu trời thanh xuân của nhau dù giống như hai mảnh ghép hoàn toàn khác biệt. Thế rồi sau nhiều năm, khi đã trưởng thành và thay đổi, định mệnh lại khiến hai trái tim còn yêu quay về bên nhau một lần nữa.

Với kịch bản tuyệt vời cùng "chemistry" tràn màn hình của Kim Da Mi và Choi Woo Sik, "Mùa hè yêu dấu của chúng ta" trở thành một bộ phim có thể khơi gợi vô số cảm xúc trong lòng khán giả. Đó không chỉ là những tiếng cười, cảm xúc ngọt ngào mà còn là sự xao xuyến, day dứt từ trong tâm hồn.

1. Hạ cánh nơi anh

Với rất nhiều người, có lẽ "Hạ cánh nơi anh" của vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin chính là bộ phim lãng mạn hay nhất trần đời. Tác phẩm này hội tụ đủ mọi thứ khán giả cần ở một bộ phim lãng mạn: Nội dung hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng từ cặp sao hàng đầu Kbiz, trang phục đẹp, bối cảnh ấn tượng, cảnh quay đẹp...

"Hạ cánh nơi anh" mang tới cho khán giả câu chuyện về mối tình vượt biên giới địa lý, chính trị giữa chàng quân nhân Ri Jung Hyuk người Triều Tiên và cô gái xinh đẹp Yoon Se Ri. Ri Jung Hyuk vốn là con thứ trong một gia đình quan chức tại Triều Tiên. Anh mơ ước trở thành một nghệ sĩ piano. Thế nhưng cái chết của người anh cả đã khiến Ri Jung Hyuk từ bỏ đam mê để nối nghiệp gia đình. Cũng từ đây, anh bắt đầu nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt với chính bản thân mình.

Bất cứ danh sách phim lãng mạn Hàn hay nhất nào cũng không thể gạt bỏ "Hạ cánh nơi anh".

Yoon Se Ri là một tiểu thư nhà tài phiệt tại Hàn Quốc. Cô xinh đẹp và giỏi giang, được chọn làm người thừa kế, nhưng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ là trái tim tổn thương vì phải lớn lên trong sự lạnh nhạt, đố kỵ của người nhà.

Hai người gặp nhau khi Yoon Se Ri bị một cơn cuồng phong kéo sang biên giới Triều Tiên khi đang bay dù lượn. Tại đây, Yoon Se Ri trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới. Nó có thể không tiện nghi, xa hoa như những gì cô từng có ở Hàn Quốc, nhưng lại ấm áp, chan chứa tình người.