Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) tập 2 mở đầu với cảnh hồi tưởng quá khứ thời còn đi học của Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In). Hóa ra từ nhỏ đến lớn, Seok Ryu luôn ép Seung Hyo làm mọi thứ theo ý mình. Trở lại với thực tại, Seok Ryu phải đối mặt với sự chất vấn từ tất cả mọi người xung quanh, nhất là mẹ, vì đã đột ngột hủy hôn và nghỉ việc. Thế nhưng dù có bị tra hỏi đến đâu thì Seok Ryu cũng quyết không mở lời. Điều cô muốn làm chỉ là nghỉ ngơi và... khiêu chiến với Seung Hyo từ nhà đến tận công ty của cậu bạn thân.

Dù luôn miệng kể xấu, hạnh họe với Seung Hyo nhưng thực tế Seok Ryu lại rất lo cho tình hình công việc của cậu bạn thân. Trong khi đó, Seung Hyo cũng liên tục tới nhà cô bạn nhưng lại không ép Seok Ryu phải nói về về lý do cô hủy hôn, bỏ việc. Chỉ mình Seok Ryu biết đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của bản thân là khoảng thời gian vô cùng khủng hoảng. Cô gặp rắc rối trong công việc, bị các đồng nghiệp cô lập, trong lúc khó khăn nhất thì phát hiện ra chồng sắp cưới cắm sừng mình.

Chồng sắp cưới của Seok Ryu qua lại với người khác

Tin đồn Seok Ryu hủy hôn đã lan truyền khắp nơi và ai cũng nói xấu về cô khiến mẹ Seok Ryu vừa khó chịu vừa đau lòng. Đỉnh điểm là khi mẹ Seok Ryu đứng trước mặt bạn bè nói dối về việc con gái không hề thất nghiệp mà chỉ đang chờ chuyển công tác. Seok Ryu nhận ra mẹ đang xấu hổ về mình, hai mẹ con sau đó đã xảy ra tranh cãi. Mẹ cảm thấy Seok Ryu phản bội bà trong khi Seok Ryu lại cảm thấy quá mệt mỏi khi luôn phải cố gắng thật hoàn hảo để làm niềm tự hào của mẹ.

Seung Hyo đã nghe được hết câu chuyện của mẹ con Seok Ryu. Anh quyết dịnh đi theo để an ủi cô bạn thân. Hai người ở công viên cạnh nhà, cùng ngồi dưới mưa và Seok Ryu thì liên tục cười nói, nhắc về qá khứ của cả hai. Seung Hyo biết Seok Ryu chỉ đang gượng cười, anh cố tình gấp ô lại, để Seok Ryu có thể thoải mái khóc và trút ra nỗi lòng

Sau khi thấy con gái nói ra những ấm ức trong lòng, mẹ Seok Ryu đã suy nghĩ lại. Bà quyết định gây bất ngờ bằng cách nhờ Seung Hyo sửa lại căn phòng cho con gái. Sau đó bà cũng thay đổi thái độ, không coi Seok Ryu là người vô hình trong nhà nữa. Gia đình 4 người trở nên vui vẻ bên nhau. Đêm đó Seok Ryu còn phát hiện ra Seung Hyo đã dán rất nhiều ngôi sao lên trần nhà cho cô, y hệt căn phòng của cô thời còn học cấp 3, điều này khiến Seok Ryu vô cùng cảm động. Đặc biệt Seung Hyo cũng quyết định chuyển về ở với bố mẹ để một lần nữa làm hàng xóm của cô bạn thân. Hóa ra Seung Hyo đã và vẫn luôn thích Seok Ryu suốt nhiều năm qua.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.