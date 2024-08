Love next door (Con trai bạn mẹ) hiện đang là tựa phim Hàn được khán giả săn đón nhiệt tình chỉ sau 2 tập đầu tiên lên sóng. Với nội dung hài hước, đáng yêu cùng những lời thoại dễ tạo trend, phim nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên các nền tảng mạng xã hội khắp châu Á. Đặc biệt, chủ đề được quan tâm hơn cả chính là nhân vật Choi Seung Hyo của nam chính Jung Hae In. Chỉ sau 2 tập, nhân vật “mỏ hỗn nhưng yêu em” này đã có cho mình hàng loạt những lời thoại, khoảnh khắc ấn tượng được khán giả truyền tay nhau mạnh mẽ.

Bạn trai quốc dân chuyên "buông lời chua chát"

Ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện thông qua lời kể của mẹ, Choi Seung Hyo đã đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Không chỉ điển trai, hiền lành, ấm áp, Seung Hyo còn giỏi toàn diện, từ thể thao đến học vấn đều hơn người. Hiện tại, Seung Hyo vừa CEO vừa là một kiến trúc sư nổi đình đám trong giới, thậm chí còn từng được gặp gỡ với Tổng thống. Anh gần như có trong tay mọi thứ, từ nền tảng gia đình tốt đến sự nghiệp vững chãi lại còn là người vô cùng tử tế, không thích những thứ hào quang, phù phiếm.

Đặc biệt, sau hai tập đầu phim, khán giả được thấy một Seung Hyo lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ sống thật khi ở cạnh cô bạn thân Bae Seok Ryu (Jung So Min). Dù đã 34 tuổi, đều là những người trưởng thành và trải qua đủ thứ biến cố trong đời nhưng mỗi khi ở cạnh nhau, Seung Hyo và Seok Ryu lại thoải mái như những đứa trẻ. Họ cãi vã thậm chí là “động tay động chân” với nhau, hơn thua nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chính sự trở lại của Seok Ryu đã khiến Seung Hyo để lộ bản chất “mỏ hỗn”, nói câu nào là có sức sát thương cực cao câu đó của mình.

Vừa gặp lại bạn thân kiêm crush đã đuổi cổ người ta khỏi đất nhà mình

Seung Hyo không nói cảm ơn khi nhận được quà, Seung Hyo nói "vứt đi được không?"

Cách Seung Hyo miêu tả về crush: Đã điên còn nghiêm túc

Cảm thán "Điên triệt để" khi thấy bạn mình trang bị "áo giáp" phòng bị mẹ đánh

Dù Seok Ryu có xuống nước thì Seung Hyo cũng bật chế độ mỏ hỗn liên hoàn

Sơ hở là tìm cách hơn thua, nói móc bạn thân

Và biểu cảm của Seung Hyo khi nhắc về vị hôn phu của Seok Ryu

Khi bị crush chê bai công ty, Seung Hyo “nhảy số” trả treo trong phút mốt

Mỏ hỗn với Seok Ryu là vậy nhưng Seung Hyo vẫn khiến khán giả đổ gục bởi sự tinh tế, quan tâm Seok Ryu một cách âm thầm. Ngay khi biết Seok Ryu đã hủy hôn và sẽ trở về sống cùng gia đình, Seung Hyo đã nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Dù anh nghĩ con phố nhỏ sẽ trở nên ồn ào bởi sự trở về của cô bạn hàng xóm nhưng thực tế ai cũng biết thứ bị xáo động không phải con phố mà là trái tim của Seung Hyo. Sau đó, dù là người đầu tiên biết chuyện Seok Ryu hủy hôn, nghỉ việc nhưng Seung Hyo không một lần gặng hỏi. Anh có tò mò nhưng giữ sự tò mò đó cho riêng mình vì muốn Seok Ryu được thoải mái và có thể chủ động nói ra vấn đề sau khi tháo gỡ nút thắt trong lòng.

Chính Seung Hyo cũng là người ở bên khi Seok Ryu xảy ra tranh cãi với mẹ, là người che ô khi cô gặp mưa và cũng chủ động dầm mưa cùng Seok Ryu xuống để cô bạn thân có thể khóc một cách thoải mái. Seung Hyo đủ hiểu Seok Hyo để có thể thấy cô chỉ đang gượng cười che giấu đi nội tâm đổ vỡ. Sau cùng, ở cuối tập 2, chính Seung Hyo là người trang hoàng lại căn phòng nhỏ cho cô bạn, tỉ mỉ gắn từng ngôi sao lên trần nhà như cách mà hai người từng làm thời cấp 3 và hơn thế nữa là dọn về nhà sinh sống để một lần nữa trở thành hàng xóm cạnh nhà, chỉ cần mở cửa sổ là có thể trò chuyện cùng Seok Ryu. Dù mở miệng ra là buông lời chua chát nhưng rõ ràng Seung Hyo vô cùng quan tâm Seok Ryu và đồng hành cùng cô bạn thân bằng sự chân thành, tử tế và tinh tế của mình.

Vai diễn tuy quen mà lạ của Jung Hae In

Một điểm mà khán giả dễ nhận thấy ở nhân vật Seung Hyo đó là một lần nữa Jung Hae In lại vào vai mỹ nam đẹp toàn diện, ấm áp, si tình lại còn tài giỏi, chỉ cần cười lên là ai nấy đổ gục chứ chẳng riêng gì nữa chính. Tuy vậy Seung Hyo vẫn là một nhân vật rất “lạ” trong sự nghiệp của mỹ nam họ Jung, chính bởi chiếc “mỏ hỗn” của nhân vật này.

Vốn dĩ trong sự nghiệp của mình, Jung Hae In không đóng đinh hình tượng nhưng lại được chú ý nhiều hơn cả bởi những vai ấm áp, si tình. Những bộ phim như Đêm Xuân, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi hay thậm chí là cả Snowdrop , khán giả đều được thấy những khoảnh khắc đầy rung động của Jung Hae In bên cạnh các nữ chính. Sự ngọt ngào, nụ cười ấm áp, những lời thoại đầy tinh tế, thậm chí còn như rót mật vào tai đã làm nên hình tượng Jung Hae In “bất di bất dịch” trong lòng nhiều khán giả. Thế nhưng sang tới Love Next Door, người xem lại được thấy một Jung Hae In tếu táo hơn hẳn dù bề ngoài vẫn là một mỹ nam lịch thiệp trong những bộ vest đầy nghiêm túc. Sau những vai diễn không ấm áp thì lại gây ám ảnh, lần đầu khán giả được thấy một Jung Hae In hài hước, duyên dáng đến vậy.

Mỹ nam hoàn hảo từ phim đến đời

Trên phim đúng chuẩn bạn trai quốc dân, điển trai nhà giàu học giỏi, ngoài đời Jung Hae In thậm chí còn là “trâm anh thế phiệt”, có cuộc đời hoàn hảo hơn cả nhân vật của mình. Nam tài từ từng tiết lộ rằng mình chính là hậu duệ đời thứ 6 của nhân vật lịch sử Jung Yakyong - người được mệnh danh là "mỹ nam số 1 thời Joseon". Jung Yakyong là một nhà triết học, thực học, nhà thơ và cũng là trợ thủ đắc lực của vua Jeong Jo - vị vua đời thứ 22 thời Joseon. Còn một số thông tin cũng tiết lộ rằng bố mẹ của Jung Hae In đang điều hành một bệnh viện và bố của anh là giáo sư giảng dạy tại một trường Đại học Y ở Hàn Quốc.

Có nền tảng hơn người nhưng Jung Hae In lại không lựa chọn theo con đường của bố mẹ mà rẽ hướng sang làm nghệ thuật. Những năm đầu làm nghề, anh cũng trải qua một thời gian dài dù có tài năng và ngoại hình nổi bật nhưng lại không thể tìm được cú bứt phá xứng tầm. Những bộ phim như Khi Nàng Say Giấc, Đời Sống Ngục Tù ,... dù thành công nhưng lại không thực sự giúp cá nhân Jung Hae In được chú ý. Phải tới Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, cái tên Jung Hae In mới thực sự nổi tiếng. Sau bộ phim này, Jung Hae In liên tiếp nhận về nhiều dự án lớn như Snowdrop , hai phần phim D.P ,...

Sau nhiều năm làm nghề, Jung Hae In luôn cố gắng không ngừng nghỉ, liên tục thay đổi hình ảnh qua từng vai diễn chứ không bó buộc bản thân ở dòng phim tình cảm, lãng mạn sở trường dù diện mạo của anh rất phù hợp với dòng phim này. Về đời tư, ngoài một số tin đồn vô căn cứ ra thì anh gần như chưa từng khiến người hâm mộ phải thất vọng về mình.

Nguồn ảnh: Naver