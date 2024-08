Jung Hae In hiện đang là cái tên rất được khán giả săn đón nhờ thành công từ những tập đầu tiên của bộ phim Love next door (Con trai bạn mẹ). Trong phim, anh vào vai Choi Seung Hyo - người chỉ mới xuất hiện đã trở thành con nhà người ta, bạn trai quốc dân trong lòng khán giả. Seung Hyo điển trai, ấm áp, tinh tế, giỏi toàn diện nhưng lại có một chiếc "mỏ hỗn" hiếm ai hỗn bằng mỗi khi ở cạnh bạn thân kiêm crush lâu năm của anh. Hiện tại, chỉ sau 2 tập đầu, sự ấm áp, tinh tế và chiếc "mỏ hỗn" đã của Seung Hyo đã giúp cái tên Jung Hae In trở thành một trong số những chủ đề hot nhất MXH xứ Hàn.

Vốn dĩ Jung Hae In nổi tiếng với những bộ phim romcom, tình cảm nhẹ nhàng. Ánh mắt biết nói, nụ cười ấm áp, ngọt ngào, diện mạo đúng chuẩn bạn trai kiểu mẫu trong lòng nhiều cô gái chính là "bộ nhận diện thương hiệu" mỗi khi khán giả nhắc về Jung Hae In. Chính bởi luôn toát ra vẻ hiền lành, ấm áp khiến người khác muốn chở che, lại thường xuyên đóng phim tình cảm nam nữ nên khán giả rất sợ khi thấy Jung Hae In... khóc. Thậm chí, khi một hình ảnh ở Love next door nhá hàng cảnh Choi Seung Hyo khóc đầy ấm ức được tung ra, hàng loạt khán giả còn để lại bình luận: "Khi Hae In khóc, tôi có lỗi".

"Hae In khóc, tôi là người có lỗi"

Hàng loạt bình luận nhận lỗi về mình dù chưa biết lý do vì sao nhân vật của Jung Hae In lại khóc

Cảnh khóc của Jung Hae In trong phim

Thực tế, cảnh phim này chưa hề lên sóng, không ai biết lý do vì sao nhân vật của Jung Hae In lại khóc. Nhiều khán giả dựa theo tạo hình đã phỏng đoán rằng đây là phân cảnh trong quá khứ, lúc nữ chính đi du học hoặc báo tin sắp kết hôn nên Seung Hyo mới suy sụp tới vậy. Và rõ ràng dù chẳng biết lý do nhân vật khóc là gì, ai sai trong tình huống này, khán giả đã đồng loạt nhận lỗi về mình vì trông Jung Hae In khóc vô cùng đáng thương, khiến ai cũng phải mủi lòng.

Ngoài cảnh khóc thoáng qua ở Love next door , khán giả thậm chí còn tổng hợp một số cảnh khóc của Jung Hae In ở loạt phim cũ để chứng minh... giá trị giọt nước mắt của anh. Có thể thấy diễn viên đóng cảnh khóc tốt ở Hàn Quốc không hiếm nhưng rõ ràng cách Jung Hae In khóc lại khiến khán giả rất dễ mủi lòng và thương cảm, bất chấp đúng sai, hoàn cảnh.

Nói thêm về bộ phim Love next door của Jung Hae In, phim xoay quanh đôi bạn thân Seung Hyo - Seok Ryu gắn bó cùng nhau từ nhỏ. Cuộc sống của người trưởng thành khiến họ xa cách suốt 10 năm. Hiện tại, ở độ tuổi 34, Seok Ryu trở về khi bản thân mất đi cả công việc lý tưởng lẫn người yêu. Giữa thời điểm khủng hoảng nhất của cuộc đời, Seok Ryu gặp lại cậu bạn thân khắc khẩu mà không biết rằng Seung Hyo vẫn luôn yêu mình bao năm qua.



Nguồn ảnh: tvN