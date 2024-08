Jung So Min là cái tên nổi đình đám trong thời gian gần đây qua bộ phim Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ). Được biết, đến nay nữ diễn viên đã thuộc lứa U40 nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung như hack tuổi. Khán giả còn bất ngờ hơn khi so sánh ảnh của cô từ 14 năm trước và ảnh hiện tại hầu như không có sự khác biệt.

Nữ diễn viên Jung So Min sinh năm 1989 và bắt đầu sự nghiệp từ năm 21 tuổi và đến nay đã có 14 năm thâm niên trong nghề diễn. Jung So Min được đánh giá là một trong những diễn viên có khả năng diễn xuất ổn định, tuy không được giới truyền thông tung hô quá nhiều nhưng tài năng của cô luôn được khán giả thừa nhận và tin tưởng. Cô thường xuyên đổi mới tạo hình, không ngần ngại thử sức với nhiều thể loại vai diễn và đặc biệt thành công với những nhân vật mang nét tính cách hài hước, vui nhộn.

Nhờ biểu cảm linh hoạt mà cô cực hợp với những vai diễn hài hước

Đặc biệt Jung So Min còn gây ấn tượng bởi ngoại hình mang vẻ ngây thơ, ngọt ngào và pha nét tinh nghịch. Ở độ tuổi 35, cô vẫn duy trì phong độ nhan sắc với diện mạo trẻ trung, cuốn hút.

Đây chính là một điểm mạnh giúp Jung So Min dễ dàng hoá thân vào vai diễn học sinh một cách tự nhiên. Trong bộ phim Love Next Door đang lên sóng, đã có nhiều phân cảnh Jung So Min diện đồng phục học sinh và nhìn cô hệt như một thiếu nữ mới lớn, năng động và tràn đầy sức sống.

Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận người hâm mộ đã "đào" lại những bức ảnh của Jung So Min trong bộ phim Playfull Kiss (Thơ Ngây) ra mắt năm 2010 và ngỡ ngàng bởi nhan sắc dường như không đổi của nữ diễn viên. Đã 14 năm trôi qua nhưng Jung So Min không có dấu hiệu lão hoá và như càng lên hương nhan sắc, ngày một tươi trẻ.

Jung So Min trong Playfull Kiss của 14 năm trước

Và Jung So Min của hiện tại không có sự khác biệt

Jung So Min hiện đang thủ vai Bae Seok Ryu trong bộ phim Love Next Door. Sau 2 tập đầu lên sóng, Jung So Min đã xuất sắc vươn lên top 1 BXH danh tiếng tại Hàn Quốc. Bộ phim Love Next Door lên sóng vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tvN.