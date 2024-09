Truyền thông Hàn Quốc thời gian gần đây có một đánh giá gây cười cho khán giả khi gọi nam diễn viên nổi tiếng Jung Hae In là "người không thể khép miệng trong dịp lễ Trung Thu". Điều này ý chỉ việc Jung Hae In liên tục đón nhận tin vui từ 2 dự án phim mới đến độ… không thể ngừng cười.

Cụ thể thời điểm hiện tại, Jung Hae In đang cùng lúc đóng chính ở hai dự án phim nổi tiếng là Love Next Door và phim điện ảnh mới ra mắt - Veteran 2 (Đố Anh Còng Được Tôi). Trong khi Love Next Door giữ thứ hạng cao trên Netflix nhiều quốc gia thì Veteran 2 lại liên tục càn quét phòng vé Hàn, ghi nhận hàng loạt thành tích khủng chỉ sau vài ngày ra mắt. Được biết chỉ sau chưa đầy 5 ngày công chiếu tại Hàn Quốc, phim đã ghi nhận 3 triệu khán giả ra rạp và chỉ còn thiếu 1 triệu người xem nữa là đạt tới điểm hòa vốn. Với sức hút không tượng này có lẽ Veteran 2 sẽ sớm giúp Jung Hae In gia nhập câu lạc bộ diễn viên 10 triệu vé của Hàn Quốc.

Veteran 2

Love Next Door





Thực tế ban đầu sự xuất hiện của Jung Hae In ở Veteran 2 khiến rất nhiều khán giả lo lắng bởi lẽ anh là một gương mặt chưa thực sự quen thuộc với các tín đồ của phim điện ảnh Hàn. Thêm vào đó sự xuất hiện của anh ở phần 2 cũng được cho là để thay thế cho nam chính phần 1 - Yoo Ah In. Về diễn xuất có lẽ để đạt tới ngưỡng "điên" như Yoo Ah In thì Jung Hae In vẫn chưa thể.

May mắn thay khi phim ra mắt, sự lo lắng đã được thay thế bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm của khán giả khi Jung Hae In thể hiện vai diễn tốt hơn mong đợi từ người xem rất nhiều. Trong phim anh vào vai Park Soon Woo, người gia nhập đơn vị điều tra tội phạm bạo lực với tư cách là thám tử trẻ nhất sau khi lọt vào mắt xanh của thám tử kỳ cựu Seo Do Cheol (Hwang Jung Min). Tuy là thám tử trẻ tuổi nhất, toát ra vẻ ngây thơ và chính trực nhưng thực tế anh lại là một kẻ điên rồ kỳ quái trước mặt tội phạm. Thú vị hơn khi nhân vật Soon Woo thuộc tuyến phản diện và anh ta còn mắc bệnh tâm lý, thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ điên rồ khiến người xem ám ảnh.

Vốn dĩ Jung Hae In luôn nổi tiếng với những vai diễn ngọt ngào, ấm áp với nụ cười rạng rỡ, gần giống ở Love Next Door, thế nên khi thấy hình ảnh điên cuồng của anh ở Veteran 2, không ít khán giả đã vô cùng sốc. Dù là lần đầu đảm nhận một vai diễn nặng ký tới vậy nhưng Jung Hae In dường như không hề gặp khó khăn trong việc nhập vai. Diễn xuất điên cuồng của anh tạo nên sự căng thẳng tột độ cho phần đầu và phần giữa bộ phim. Sự hiện diện của Jung Hae In cũng không hề bị lu mờ ngay cả khi xuất hiện chung với nam diễn viên Hwang Jung Min, một tượng đài diễn xuất của màn ảnh Hàn và cũng là người làm nên thành công của thương hiệu Veteran. Với màn thể hiện ấn tượng, những ngày qua, Jung Hae In liên tục phủ sóng trên truyền thông, báo chí Hàn với từ khoá "điên rồ", khi rất nhiều người đồng tình với ý kiến rằng mỹ nam họ Jung thực sự "điên" với vai diễn này.

Nguồn ảnh: Naver